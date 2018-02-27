Реинкарнационная терапия или как убрать проблемы прошлых жизней

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Регрессионная (реинкарнационная) терапия (от лат. regression - движение назад) - это один из методов лечения, основанный на исцелении событий прошлого (этой или других жизней), которые мешают нынешнему умственному и эмоциональному благополучию человека.

Регрессологи или регрессионные терапевты считают, что люди могут улучшить свое состояние, пересматривая и перепроживая ранний опыт, который повлиял на развитие нынешних проблем.

Первые опыты

Еще с древних времен шаманы и посвященные люди входили в трансовое состояние, чтобы совершать путешествия в свое подсознательное и в иные миры. Они использовали растения силы, ритмичные звуки, монотонное пение. В IV веке до н.э. Патанджали, древнеиндийский философ, систематизировавший йогу, учил, что прошлые жизни могут быть вызваны с помощью медитации.

В 1882 году было основано Общество Психологических Исследований в Лондоне, одной из главных целей которого было исследование и пропагандирование явлений, доказывающих существование жизни после смерти физического тела.

Эксперименты с возвращением в прошлые жизни в 1906 году ставил д-р Мартис Старк. Современная же регрессивная терапия начала формироваться в начале ХХ века. Альбер де Роша (1837-1914), французский полковник, с помощью гипноза помогал испытуемым вспоминать свои прошлые жизни и довольно подробно. В 1911 году он впервые опубликовал материалы об этом. Но был разочарован тем, что не смог научно объяснить и доказать происходящее.

Истоки регрессологии

Регрессионная терапия в первую очередь развивалась из теорий и методов гипнотерапии и психоанализа с их акцентом на повторном ознакомлении с деталями прошлых событий с целью решения текущих конфликтов и эмоций. Гипнотерапия и психоанализ стали популярными в 1950-х годах, когда психология стала допускать, что события прошлого стали причиной беспорядков в жизни людей.

Эдгар Кейси (1877–1945), убежденный христианин и врач, стал главным защитником идеи реинкарнации. Его способность заглядывать в прошлые жизни позволила ему гораздо эффективнее лечить своих пациентов. В период с 1923 по 1945 гг. Кейси описал около 2500 прошлых жизней. Описания сохранились в архивах Ассоциации исследований и просвещения Вирджинии. О появлении регрессивной терапии, о первых печатных свидетельствах о ней, а также о развитии этой методики сообщает Дайяна Стайн в своей книге «Кармическое исцеление»:

Гипноз открыл путь для контролируемого исследования прошлых жизней. Первый печатный документ, относящийся к этой теме, появился в 1954 году, когда любитель-гипнотизёр Мори Бернстайн регрессировал Виржинию Тигью в прошлую жизнь, которую та провела в Ирландии XIX века под именем Брайди Мерфи.

Книга Бернстайна, появившаяся вскоре после этого эксперимента, вызвала большие споры и помогла гипнотизерам и психотерапевтам обнаружить, что при помощи регрессий в прошлые жизни можно лечить ряд болезненных фобий. Нередко для разрешения внутреннего конфликта пациенту нужно было просто обнаружить его причину в одной из прошлых жизней. В прессе появились многочисленные сообщения об излечении различных психических отклонений, фобий и интимных расстройств.

В 1975 году в США была опубликована книга доктора Раймонда Моуди «Жизнь после жизни», содержащая воспоминания людей о том, что они переживали после «умирания». Она вызвала волну критических откликов со стороны научных и медицинских, а также религиозных кругов. Таким же нападкам подвергались и первые исследователи в области регрессий в прошлые жизни, многие из которых долгие годы не решались публиковать результаты своей работы. Кульминационным годом в области регрессий в прошлые жизни считается 1978 год, тогда же вышли в свет книги Морриса Нетертона «Терапия прошлых жизней», Эдит Фьоре «Вы были здесь раньше», Хелен Вамбах «Вспоминая прошлые жизни», Торвальд Детлефсен «Голоса из других жизней». С конца 80-х термин «регрессионная терапия» стал широко известен среди практикующих специалистов.

Мэтры регрессологии

Брайан Вайс (1944), которому приписывают дальнейшее развитие методов регрессионной терапии с 1980-х годов, является еще одной видной фигурой в этой области. В 1994 году опубликована первая книга «Путешествия Души» Майкла Ньютона (1931-2016), гипнотерапевта высшей категории, основателя Института Ньютона (международной организации, созданной для обучения и тренировки гипнотерапевтов) с 2003 года. Эта книга является результатом десятилетних исследований автора и стала сенсацией. Позже выходят «Предназначение Души» и «Жизнь между жизнями». Результаты исследований доктора Ньютона были проверены другими регрессионистами находящимися в разных частях света.

Подтверждением реальности путешествий в прошлые жизни являются многочисленные результаты исследований Долорес Кэннон (1931-2014), которыми она занималась около сорока лет. По этой теме Долорес Кеннон написала множество книг, в которых она описывает наиболее интересные случаи из практики и результаты проводимых ею исследований на такие темы, как предсказания Нострадамуса, истории и тайны древних цивилизаций, причины их гибели и даже похищения людей инопланетянами.

Долорес создала Квантовый метод исцеления гипнозом и обучала регрессологов по всему миру. Ее дочь сейчас продолжает дело своей матери. Сейчас мы рекомендуем их книги как основу для тех, кому интересна эта тема.

Современные организации регрессионной терапии

Интерес к проблемам реинкарнации и регрессий в прошлые жизни рос очень активно. В 1985 году в США для популяризации профессионального подхода к этому виду психотерапии была образована Ассоциация по исследованиям регрессионной терапии. Спустя несколько лет она стала международной и на сегодняшний день включает около тысячи членов из более чем 20 стран мира. В первом выпуске «Журнала регрессионной терапии» его редактор Ирэн Хикман писала:

Члены Ассоциации по исследованиям прошлых жизней используют методы, помогающие найти и раскрыть картины прошлого, иногда очень далекого прошлого, ставшие причинами заболеваний, дисгармонии или дисфункции в настоящем.

Мы обнаружили в наших опытах, что, используя приемы регрессионной терапии, вполне реально выявить причину любых проблем пациентов или клиентов и, воздействуя на эту причину, нейтрализовать ее влияние и вернуть здоровье. Мы признаем, что ни наши исследования, ни наши методы лечения не вписываются в рамки современной науки и врачебной практики. Сегодня исцеление с помощью регрессионной терапии распространено во многих странах. Наиболее известные организации, занимающиеся развитием регрессионной терапии:

Ассоциация регрессионных исследований и терапий (Association for Regression Research and Therapies)

Международный комитет регрессионной терапии (the Interntaional Board for Regression Therapy)

Мировой конгресс регрессионных терапевтов (the World Congress for Regression Therapists)

Европейская ассоциация регрессивной терапии (the European Association for Regression Therapy EARTh).

Регрессионная терапия с середины 90-х годов ХХ века развивается и в России.

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