Литотерапия чакр или лечение камнями по Аюрведе

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Лечение камнями по Аюрведе – это использование камней и кристаллов для исцеления как отдельных органов, так и общего оздоровления организма. Согласно Аюрведе, камни оказывают воздействие на чакры (энергетическое тело человека), но использовать их нужно в определенном соответствии цвета и той зоны, за которую ответственная та или иная чакра.

Влияние камней на корневую чакру

По цвету этой чакре соответствуют камни, цвет которых ассоциируется с кровью (красный, кирпичный, черный), оказывают благотворное влияние на корневую чакру. Идеальными считаются гранат, рубин, гагат, красная яшма, обсидиан, гематит. Они помогают при проблемах с кровообращением, способствует очищению организма от шлаков. Красные кристаллы служат отличным источником энергии и вдохновения.

Камни по цвету для сакральной чакры

Сакральная чакра пробуждается оранжевыми кристаллами и камнями. Среди самых подходящих камней для этой чакры — тигровый глаз, турмалин, цитрин, желтая яшма. Оранжевые кристаллы особенно благотворно влияют на детородные органы.

Камни чакры солнечного сплетения

Кристаллы желтого цвета стимулируют чакру Манипура. Физиологически их эффект проявляется в улучшении пищеварения, укреплении организма и преодолении пищевых аллергий. Для воздействия на чакру солнечного сплетения идеально подходят турмалин, золотистый топаз, агат и светлые разновидности янтаря.

Камни для сердечной чакры

Энергию четвертой чакры пробуждают зеленые и розовые кристаллы. Подходящими камнями для сердечной чакры считаются нефрит, авантюрин, малахит, розовый кварц и розовый турмалин, розовая разновидность аметиста. Насыщенным розовым цветом обладают некоторые виды рубина, однако в его использовании следует соблюдать осторожность этот кристалл очень силен! При проблемах с сердечной мышцей или органами грудной клетки прибегают к помощи зеленых кристаллов. «Сердечные» проблемы, вызванные чрезмерными переживаниями (обида, тревога, разочарование), также снимаются с помощью таких кристаллов. Обратите внимание, что при работе с сердечной чакрой целебный самоцвет советуют поместить не только в ложбинку груди.

Камень или кристалл можно положить непосредственно в область сердца, при этом следует сосредоточиться на сердцебиении, представляя, как оно отражается в камне.

Влияние камней на горловую чакру

Синие и голубые кристаллы обладают целебной силой, и в наибольшей степени она проявляется при лечении простуды, насморка и других заболеваний носоглотки. Идеальными для активизации горловой чакры считаются камни содалит, лолит, апатит и лазурит. Они помогают при нарушениях вкуса, заболевании зубов и десен, проблемах с пищеварительным трактом. Голубые кристаллы обладают более мягкой силой по сравнению с синими, их можно носить при себе постоянно. Для исцеления желательно, чтобы самоцвет находился как можно ближе к проблемной области, поэтому носить его следует в кулоне. На ночь кристалл можно положить на горло.

Камни третьего глаза

Межбровную чакру пробуждают камни фиолетового, лилового и всех оттенков сиреневого цвета. Они помогают снять головную боль и накопившуюся усталость, активизируют организм для борьбы со стрессом. Фиолетовые кристаллы позволяют сосредоточиться, сконцентрировать внимание на одном вопросе или проблеме, откинув все бесполезное и отвлекающее. Их воздействие пробуждает бессознательное, помогает принять решение при недостаточной информации, ведь чакра третьего глаза отвечает за интуицию, умение анализировать и прогнозировать.

Для того чтобы кристалл оказал благотворное воздействие, его можно положить на несколько минут в область третьего глаза, сосредоточившись при этом на ощущениях, возникающих от контакта кожи с кристаллом. В практике целительства Рейки даже контакт кожи с кристаллом не считается обязательным: камень плавно перемещают круговыми движениями в нескольких сантиметрах от межбровья. Идеальные камни третьего глаза – это аметист, флюорит, лабрадорит и кунцит.

Камни и кристаллы для коронной чакры

Коронную чакру помогают активизировать белые или прозрачные кристаллы. Их воздействие дает самые разнообразные эффекты: они улучшают самочувствие и способствуют поднятию настроения, снимают негативные эмоции, помогают бороться с гневом и депрессией, позволяют справиться с душевными переживаниями и ослабляют страдания. Правильное использование белых кристаллов повышает самооценку, дает силы для полноценной самореализации в общественной деятельности.

Прямое воздействие кристалла на чакру Сахасрара допустимо лишь в течение непродолжительного времени. Чтобы сгладить силу воздействия кристалла, нужно носить его в металлической оправе или положить на ночь под подушку. Наиболее аккуратное и гармоничное воздействие белых или прозрачных кристаллов на коронную чакру происходит именно во время сна.

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