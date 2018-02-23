Метод, который позволит развить способность видеть ауры живых существ и предметов

Этот метод позволит Вам развить способность видеть ауры живых существ и предметов.
1. Найдите партнёра для совместной практики. Для каждого из вас другой пусть будет "-клиентом"-. Сядьте друг напротив друга, лучше всего, если каждый из вас будет спиной опираться о стену одного цвета (никаких узоров и рисунков).
2. Мягко взгляните в точку "-третьего глаза"- клиента - точка между бровями и чуть выше. Если взгляд начнёт уходить с этой точки, не беспокойтесь, а просто вернитесь к ней.
3. Мысленно сформируйте намерение: увидеть ауру клиента, чтобы это помогло Вашему личностному росту и (возможно) духовному росту этого человека.
4. На несколько минут прикройте глаза ладонями.
5. Откройте глаза и посмотрите на клиента. Направьте взгляд примерно в область головы клиента. Замечайте всё то, что покажется вам заметным, и не пытайтесь увидеть ничего конкретного. Чтобы увериться в достигнутых результатах, попробуйте следующее:
-постарайтесь не моргать - не до такой степени, чтобы глаза заболели, а просто расфокусируйте взгляд.
-прищурьтесь, смотря на несколько сантиметров выше головы или плеч клиента.
-посмотрите в точку примерно на полтора метра выше головы клиента, затем позвольте взгляду медленно скользить вниз, причём не по стене, а так, словно вы разглядываете воздух. Замечаете ли колебания воздуха, какие-нибудь искорки, искажения, или словно само пространство стало каким-то другим? Это и есть аура.
-поэкспериментируйте с освещением в комнате. Сделайте его ярче, слабее или вообще уберите.
-перед тем, как смотреть на клиента, повесьте за ним кусок тёмной ткани - так, чтобы на этом фоне оказались голова и плечи клиента.
6. Отведите 2-3 минуты на время перехода. Поморгайте. Потянитесь, зевните. Вернитесь к обычному, сфокусированному зрению.
7. Опишите партнёру то, что вы видели.
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