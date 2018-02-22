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Учимся видеть ауру предметов, растений, животных, человека

Четверг, 22 Февраля 2018 12:33
Учимся видеть ауру предметов, растений, животных, человека Фото из открытых источников

Аура предметов

 

Для того, чтобы увидеть ауру, нужно расслабить глаза и сконцентрировать сознание. Существует особая техника фокусировки глаз, которая активизирует аджна-чакpу ("третий глаз"). Для начала вам необходимо мягкое освещение. Не тусклый, а хороший мягкий свет. Резкий свет или его отражение не должны попадать в ваши глаза! Теперь возьмите книгу, предварительно обернув ее синей или красной бумагой. Поставьте книгу вертикально на столе, в метре от вас. Ауру книги лучше всего наблюдать на фоне стены мягкого серого или светло-коричневого цвета. При необходимости, стену можно завесить тканью или бумагой нейтрального цвета.

 

Закройте глаза, сделайте несколько глубоких вдохов и pасслабтесь. Когда Вы успокоитесь и расслабитесь, рассматривайте книгу. Не фокусируйте взгляд ни на чем, смотрите немного в сторону и на 50-70 см позади книги. Cохpаняйте эту фокусировку, не напрягая глаза или аджна - чакpу. Нужно, чтобы ваши глаза были расслаблены, в то время как вы удерживаете pасфокусиpованный взгляд. Через некоторое время вы увидите бледную молочную ауру, исходящую от объекта. Удерживайте pасфокусиpованный взгляд, и яркая желтая или зеленая аура начнет вырастать, расширяясь от объекта. Не изменяйте фокусировку и не смотрите непосредственно на объект, иначе аура исчезнет.

 

Если у вас возникли проблемы при повторном рассматривании ауры, отдохните и попробуйте снова. Это - общая проблема и возникает она потому, что ваши глаза утомились. Один pаз поделав это и увидев вашу первую ауру, вы сделаете первый шаг в мир тонких энергий.

 

Аура растений и животных

 

После опытов с предметами, можно перейти к рассматриванию комнатных растений, а затем - домашних животных. Аура зеленых листьев будет оранжевой. Кроме того, вы увидите также то, что отличает живое от неживого. Я имею в виду постоянно мерцающую эфирную ауру дымчатого цвета. Вы, наверняка, уже видели ее когда-то, рассматривая на темном фоне свою руку. Это собственно еще не аура. Это ваша жизненная сила. Эфирный двойник.

 

Домашних животных рекомендуют рассматривать отдыхающими. Рассматривая ауру, нужно быть АБСОЛЮТНО РАССЛАБЛЕННЫМ. Иногда бывает так, что, начиная видеть молочную ауру исследуемого предмета, необходимо напрягать глаза, чтобы быстрее проявился цвет. Очень важно иметь возможность менять освещение. Нужно помнить, что постановка правильного взгляда и запоминание состояния, в котором вам это удается лучше всего, требует определенного времени. Не спешите - поэкспериментируйте с освещением, расстоянием, положением тела и головы, нужной фокусировкой взгляда. А когда будете готовы, приступайте к рассматриванию человека.

 

Аура человека

 

В большинстве случаев аура среднего человека видна на расстоянии одного - полутора метров вокруг тела. Ричард Вебстер предлагал рассмотреть уже упоминавшегося эфирного двойника. Это дымчатая тонко-энергетическая субстанция, видимая на расстоянии 1,5-7,0 см от поверхности тела. Причем, у спящих людей, это поле расширяется и его легче увидеть. Соответственно, в часы бодрствования оно сжимается.

 

"Как только новички достигают первых результатов, - пишет Ричард Вебстер - они видят эфирное тело как некое пространство, разделяющее физическое тело и ауру.

 

По мере развития ясновидения, эфирный двойник приобретает сероватый оттенок. При этом эфирное тело постоянно мерцает, (находится в постоянном движении) и меняет цвета в довольно широком диапазоне. Именно этот слой ауры иногда называют аурой здоровья, ибо болезнь проявляется как затемненный участок или разрыв в поле. Проявления тревожных симптомов можно сравнить с участками застойной воды в постоянно меняющемся потоке эфирного поля. Болезненная симптоматика может выглядеть и как полное обесцвечивание эфирного тела.

 

Наиболее примечательным является то, что проблемы со здоровьем проявляются намного раньше, чем человек почувствует недомогание.

 

Таким образом, диагностика полевых структур носит превентивный характер, то есть, вовремя спохватившись, человек может избежать серьезных проблем. Не удивительно, что многие целители работают с эфирным двойником".

 

На солнце аура значительно увеличивается в размерах, и частота ее вибрации так же значительно увеличивается. Так же очень хорошим упражнением может стать рассматривание ауры вашей руки на полном солнце. Протяните ее вверх и рассматривайте ее против неба. Убедитесь, что солнце находится позади вас. 

 

А затем вы можете рассматривать ауру человека, попросив кого-нибудь из ваших друзей стать на фоне стены, холма или чего-нибудь контрастного. Рассматривая ауру человека, вы не должны волноваться, напрягаться. Полная расслабленность. Люди, впервые увидевшие ауру, описывают ее как бледную, едва уловимую дымку. С развитием своих способностей, человек начинает различать цвета. Каждая аура имеет свой основной фон, говорящий о наиболее важных характеристиках личности. Эмоциональной, духовной, ментальной сферам соответствуют конкретные цветовые оттенки ауры.

 

При этом можно удивляться насколько точно соответствуют цветам ауры, такие высказывания, как "побагровел от гнева", "позеленел от зависти", "побелел от страха", или английское "blue mood" тоскливое (голубое) настроение. Мысли, эмоции постоянно проплывают в ауре в виде определенных цветов, пятен, полос. Для человека видящего не составит труда многое узнать о собеседнике. Аура расскажет ему гораздо больше, чем слова. 

 

Источник

Волкова Алена Опубликовано в Тайны мира и человека   Теги Эзотерика

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