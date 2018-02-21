Среда 21 февраля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Статьи» Тайны мира и человека» Осознанность действий на примере приготовления чая

Осознанность действий на примере приготовления чая

Среда, 21 Февраля 2018 12:33
Осознанность действий на примере приготовления чая Фото из открытых источников

Чай взят просто как пример, все сказанное будет относиться к любому действию, любой деятельности. В обычном состоянии сознания сами действия по приготовлению чая абсолютно неважны.

 

Они рассматриваются лишь как промежуточные ступени к достижению цели, в данном случае – выпить чашку чая. И поэтому качество того, что вы делаете, снижается. Важность самого процесса снижается тем, что вы озабочены лишь достижением цели, а само делание – за пределами вашего внимания. Вы не уделяете внимания чашке и чайнику, они для вас просто средства. Они вам не нужны, вам нужно получить чай. И это часто рождает стресс, поскольку вы стремитесь получить свой чай максимально быстро. 

 

В дзен-буддизме есть знаменитая поговорка «торопись медленно», и именно таков верный путь совершения действий, будь то приготовление чая или что-то другое. Это даже не значит, что вы должны делать все замедленно. Но будьте осознанны при каждом действии – наслаждайтесь самим процессом приготовления чая, не ожидая удовольствия от его вкуса. Если вы сравните, сколько времени у вас занимает заваривание чая, и сколько – его питье, вы поймете, что незачем терять драгоценное время приготовления ради будущего наслаждения напитком, которое длится очень недолго, если вообще наступает.

 

Итак, вы можете приготовить себе чашку чая осознанно, уделяя внимание нагревающейся воде, самому звуку, который рождается при этом, потом глядя на чашку, то есть, присутствуя в настоящем моменте и наслаждаясь самим деланием. Да и сама вода – это невероятное, чудесное вещество!

 

Теперь о другом важном моменте. Внимание, которое мы уделяем чему бы то ни было, – это форма любви. Если вы уделяете истинное внимание чему-то или кому-то, это, в конечном счете, и есть любовь в глубоком смысле этого слова, это изливающаяся энергия, энергия, которая соединяет вас с тем, на что вы направляете свое внимание. Животные любят это, и даже растения любят внимание, они реагируют на энергетическое поле человека. Они любят получать внимание. И внимание – повторю снова – это форма любви.

 

Если вы уделяете чему-то больше внимания, которое нераздельно с настоящим моментом, вы в большей степени живете в настоящем.

 

И тогда вы не делаете цель, которой хотите достичь, главной для себя. Тогда само делание становится для вас наполненным. Чем глубже вы находитесь в присутствии, тем более приятными будут для вас любые действия, которые вы выполняете.

 

Источник

Волкова Алена Опубликовано в Тайны мира и человека   Теги Эзотерика

Главное за сутки
Евгения Медведева установила мировой рекорд в короткой программе на Олимпиаде Евгения Медведева установила мировой рекорд в короткой программе на Олимпиаде Российская спортсменка Евгения Медведева обновила мировой рекорд в короткой программе на Олимпийских играх, которые проходят в южнокорейском Пхёнчхане. Фигуриста показала результат 81,61 балла. Предыдущий рекорд принадлежал Медведевой (81,06), он также…
В Кремле прокомментировали подписание Порошенко закона о Донбассе В Кремле прокомментировали подписание Порошенко закона о Донбассе Петр Порошенко, подписав закон о реинтеграции Донбасса, подтвердил нацеленность на силовое решение конфликта, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. На официальной странице постпредства в Twitter Лукашевич отметил, что…
В США посчитали потери оборонно-промышленного комплекса России из-за санкций В США посчитали потери оборонно-промышленного комплекса России из-за санкций Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт заявила, что из-за санкций против РФ в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» оборонно-промышленный комплекс потерял миллиарды долларов. «Мы считаем, что…

Читайте также
Кармическая задача: Что это и как ее узнать Кармическая задача: Что это и как ее узнать Существует множество знаков, которые могут помочь понять нам предназначение человека: знаки зодиака, под которыми мы родились, анализ данных нам в этой жизни талантов и стремлений, построение психограммы по методике Пифагора…
Как восстановить свое биополе? Как восстановить свое биополе? Аура или биополе — наша защитная полевая оболочка, естественная защита от тонко-материального воздействия, поэтому, когда она нарушается, человек болеет и имеет кучу проблем, от здоровья до психологических. Нарушение целостности этой…
Как научиться видеть прошлые жизни Как научиться видеть прошлые жизни Хотели бы вы научится вспоминать события из детства и даже явления прошлых жизней? Воспоминания могут приходить через разные каналы, но многие хотят именно “видеть” их. Развитие визуализации — один из…
Овладеваем основами экстрасенсорной диагностики и биоэнергетического воздействия Овладеваем основами экстрасенсорной диагностики и биоэнергетического воздействия Для того чтобы овладеть основами экстрасенсорной (сверхчувственной) диагностики и основами биоэнергетического воздействия, необходимо, прежде всего, развить в себе некоторые способности. Нередко задаются вопросы – каждый ли может стать экстрасенсом? Каждый…
Фото
Самые романтические места для путешествия по Северной Америке Самые романтические места для путешествия по Северной Америке

Задумали романтическое путешествие? Предлагаем вам для этого самые интересные места Северной Америки...

Видео

 

Зимние олимпийские игры 2018 Алина Загитова короткая программа мировой рекорд Олимпиада 2018

Опрос

Как вы согреваетесь во время морозов?

 

Анекдот дня

Хорошо, что детские мечты не сбываются, иначе мне бы сейчас было 35, у меня был бы черный ваз 2109 с тонированными стеклами, и я бы на рынке продавал картриджи для Dendy и Sega.

Еще »
Самые популярные новости

 

Материалы по теме
"Гость из будущего", проверенный детектором лжи, рассказал, что ждет человечество "Гость из будущего", проверенный детектором лжи, рассказал, что ждет человечество
Как научиться видеть прошлые жизни Как научиться видеть прошлые жизни
На Марсе ученые обнаружили логово инопланетян На Марсе ученые обнаружили логово инопланетян
Вы чувствуете что-нибудь, рассматривая эту куклу? Вы чувствуете что-нибудь, рассматривая эту куклу?
За летящим на Марс автомобилем Tesla Roadster наблюдают не только земляне За летящим на Марс автомобилем Tesla Roadster наблюдают не только земляне
Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Apple iPhone 5S 16GB Всего предложений:(251)
Apple iPhone 5S 16GB от12200руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 Все предложения (54)
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 от7800руб.
Цена от Smartfon44
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL Все предложения (251)
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL от8600руб.
Цена от Smartfon44
Мобильные телефоны, смартфоны
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.