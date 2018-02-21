Осознанность действий на примере приготовления чая

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Чай взят просто как пример, все сказанное будет относиться к любому действию, любой деятельности. В обычном состоянии сознания сами действия по приготовлению чая абсолютно неважны.

Они рассматриваются лишь как промежуточные ступени к достижению цели, в данном случае – выпить чашку чая. И поэтому качество того, что вы делаете, снижается. Важность самого процесса снижается тем, что вы озабочены лишь достижением цели, а само делание – за пределами вашего внимания. Вы не уделяете внимания чашке и чайнику, они для вас просто средства. Они вам не нужны, вам нужно получить чай. И это часто рождает стресс, поскольку вы стремитесь получить свой чай максимально быстро.

В дзен-буддизме есть знаменитая поговорка «торопись медленно», и именно таков верный путь совершения действий, будь то приготовление чая или что-то другое. Это даже не значит, что вы должны делать все замедленно. Но будьте осознанны при каждом действии – наслаждайтесь самим процессом приготовления чая, не ожидая удовольствия от его вкуса. Если вы сравните, сколько времени у вас занимает заваривание чая, и сколько – его питье, вы поймете, что незачем терять драгоценное время приготовления ради будущего наслаждения напитком, которое длится очень недолго, если вообще наступает.

Итак, вы можете приготовить себе чашку чая осознанно, уделяя внимание нагревающейся воде, самому звуку, который рождается при этом, потом глядя на чашку, то есть, присутствуя в настоящем моменте и наслаждаясь самим деланием. Да и сама вода – это невероятное, чудесное вещество!

Теперь о другом важном моменте. Внимание, которое мы уделяем чему бы то ни было, – это форма любви. Если вы уделяете истинное внимание чему-то или кому-то, это, в конечном счете, и есть любовь в глубоком смысле этого слова, это изливающаяся энергия, энергия, которая соединяет вас с тем, на что вы направляете свое внимание. Животные любят это, и даже растения любят внимание, они реагируют на энергетическое поле человека. Они любят получать внимание. И внимание – повторю снова – это форма любви.

Если вы уделяете чему-то больше внимания, которое нераздельно с настоящим моментом, вы в большей степени живете в настоящем.

И тогда вы не делаете цель, которой хотите достичь, главной для себя. Тогда само делание становится для вас наполненным. Чем глубже вы находитесь в присутствии, тем более приятными будут для вас любые действия, которые вы выполняете.

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