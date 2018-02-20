Как правильно желать или искусство аффирмаций

Фото из открытых источников

«Аффирмации заставляют мозг включиться, а ноги идти», – так я отвечаю, если кто-то просит кратко объяснить, зачем нужны аффирмации и что они делают.

А если поподробнее, то аффирмация – это утвердительная короткая фраза, с помощью которой можно программировать своё подсознание на совершение и достижение желаемого.

Эта фраза, повторяемая каждый день, как бы включает «пуск» в организме и – ноги идут по тропе, ведущей к исполнению цели. На этой тропе по счастливому случайному совпадению встречаются помощники, а в результате – ещё и мечта сбывается. Казалось бы, ничего сложного: берёшь фразу, символизирующую твою цель, и повторяешь из дня в день. Но не тут-то было. Есть определённые правила и хитрости построения таких фраз-программ.

Как же правильно сформулировать свою аффирмацию?

Чем уникальнее и индивидуальнее аффирмация, тем легче её «обработать» и запустить. Возьмите любую вашу цель (не из книги, не от другого человека и т.п.). Чего вы хотите? Каким видите результат? Именно этот результат и есть ваша цель. Например, я хочу издать книгу своих стихотворений. Результат – книга. Аффирмация «Я презентую книгу своих стихов в ноябре 2018 года». То есть аффирмация соответствует конкретной цели (книге) и сформирована непосредственно под эту цель (издать и презентовать книгу).

Определение параметров достижения цели. По каким параметрам конкретно вам станет понятно, что цель достигнута? «Я зарабатываю много денег» или «Я зарабатываю достаточно денег» можно повторять бесконечно, но понятие «много», «достаточно» слишком размытые. Для кого-то много 100 долларов, а кому-то мало и миллиона. Фразы, сформулированные более конкретно, работают намного лучше. Например, фраза «Я зарабатываю 2000 долларов каждый месяц» более конкретна.

Во-первых, есть сумма, которая удовлетворит потребности, во-вторых, есть чётко сформулированный отрезок времени, за который человек получит свои деньги, а в-третьих, конкретные фразы дают возможность ясно понять: достигнут результат или нет. Конечно, это не означает, что общие фразы не работают. Просто при фразе «Я зарабатываю достаточно» трудно понять, когда цель достигнута, когда наступит «достаточно». Обобщённые фразы несут в себе слишком много факторов, и пока эти факторы все приведёшь в порядок, может уйти уйма времени. А ещё хуже – человек может просто-на-просто разочароваться. И добавить себе вместо позитивной установки, кучу негативных.

Есть у меня один пример из собственной жизни, когда фраза была расплывчатой, не конкретизированной. Было это в 2011 году. Меня пригласили на мастер-класс в «Орифлейм». Естественно, рассказывали про прелести косметики и большие заработки. Но то, что меня зацепило, – это была возможность поехать на Венецианский бал в Швейцарию. Я пришла домой. Взяла лист и написала на нём большими буквами «Я еду на Венецианский бал». Аффирмация сработала. Но… Так как составлена была не верно, то и на бал я поехала не в Швейцарию. Через полгода я переехала в другой город и напрочь забыла про бал. А еще через год я очутилась на Венецианском балу, но в Днепре. Самое главное от бала я получила: прошлась по красной дорожке на встречу фото и видеокамерам.

Краткость. Короткие фразы быстрее проникают в подсознание. К тому же их проще запомнить. Аффирмация, приятная на слух, вызывать больше положительных эмоций, что способствует мозг быстрее включаться в работу по достижению цели. Если аффирмация вызывает отторжение, положительного эффекта скорее всего не будет.

Фразу стоит начинать с себя: «Я…», «Мне…», «Меня..» (т.е., от первого лица). Аффирмации могут касаться только самого человека, лично вас, но никак не ваше окружение. Никто не вправе решать за другого человека. Да и вряд ли такая аффирмация сработает. Например, «Мой муж меня любит» – это не верно построенная аффирмация. Правильно – «Я любима своим мужем», «Мне комфортно со своим мужем» и т.п.

Здесь и сейчас. Создавая аффирмацию, используйте только настоящее время. Когда мы просим что-то в будущем (или в прошлом), мозг воспринимает это буквально. В прошлом – значит уже прошло и человек как бы не нуждается. В будущем – непонятно, когда это будущее наступит, потому мозг просто ждёт. Вместо «Я смогу хорошо петь» – «Я хорошо пою» (сейчас и здесь). Или вместо «Я нашла хорошую работу» – «Я работаю преподавателем в МГУ» (здесь и сейчас).

«Не», «Бы», «Могу», «Буду». Во фразах избегаем слов «могу», «буду» и частичек «не», «бы». Во-первых, аффирмация может быть только положительной. Например, вместо «Я не курю» – «Мне противно курение сигарет». Во-вторых, как мы уже знаем, аффирмация должна быть конкретной, а «бы» вносит неопределённость, мозг начинает путаться и вообще отвергает данную фразу. Потому вместо «Я хотела бы жить в Париже» – «Я живу в Париже». В-третьих, «могу» не значит, что сделаю, а «буду» – вообще говорит о будущем, которое не известно наступит ли. Поэтому вместо «Я могу купить машину» – «У меня есть красная Audi S8», вместо «Я буду ездить на мотоцикле» – «Я езжу на мотоцикле Yamaha Virago».

Ресурс. Аффирмация хорошо работает тогда, когда несёт в себе ресурс для изменения. Зачем вам зарабатывать 2000 долларов в месяц? Зачем любить своего мужа? Зачем хорошо петь? Зачем нужен автомобиль или мотоцикл именно вам? Что это даст? Что вы приобретёте? Если ваша аффирмация наполняет вас силой, даёт чувство уверенности, безопасности, спокойствия, подымает ваши опустившиеся руки, говоря её, вы чувствуете гармонию, опору в жизни, вы наполняетесь радостью и т.д., тогда это именно та аффирмация, которая «идеально ваша».

Эмоции. Использование в своих формулировках слов «легко», «радостно», «с удовольствием», «комфортно» позволяет почувствовать положительные эмоции, которые способны наполнит вас энтузиазмом и воодушевит.

Как правильно применять аффирмации?

Произносите аффирмацию регулярно: утром после пробуждения и вечером перед сном. Например, я это делаю в ванной комнате. Можно перед зеркалом, смотря себе в глаза. Поначалу вы будете чувствовать внутреннее сопротивление, поскольку сознание чувствует, что слова не соответствуют действительности. Это нормальная реакция организма. Просто нужно не поддаваться и продолжать.

Обязательно проговаривайте вслух, то есть чтобы вы могли себя слышать.

Повторять несколько раз (французский психолог Эмиль Куэ рекомендует 20 раз).

Эмоции. В отличие от классической практики самовнушения, где нужно проговаривать сосредоточенно, без лишних эмоций, чтобы слова механически попадали в подсознание, аффирмацию необходимо не только подкрепить эмоциями (об этом я писала выше), но она также должна вызывать сильные эмоции в момент проговаривания, тогда аффирмация работает в разы быстрее. Ведь когда «горишь» своей целью, ты неравнодушен к ней, она тебе нужна, мозг «думает» что это что-то жизненно необходимое – и «ведёт» нас к достижению нашего желания. То есть, чем сильнее и ярче эмоции, тем легче и быстрее аффирмация проникает в подсознание. Для меня эмоции – это мотивация. Аффирмация просто обязана вызывать у вас удовольствие, когда вы её произносите. Если испытываете дискомфорт – продолжайте работать над текстом, пока не почувствуете, что вот оно – ваше.

Без «всё и сразу». Чтобы не создавать в голове кашу, лучше произносить одну и ту же аффирмацию. Наилучший эффект достигается при концентрации на чём-то одном. Чем больше целей, тем больше распыление, и как следствие – меньше результат. Проработайте сначала одну аффирмацию (минимум месяц), потом вторую и т.д. За год можно отработать около 4-12 аффирмаций. Лучше всего повторять фразу 2-3 месяца.

Без винегрета. Стоит произносить одну и ту же фразу, придерживаясь одного варианта этой аффирмации. А не так, что сегодня одна фраза, завтра другая, но с тем же смыслом. Без винегрета в голове и в речи.

Не в духе и без веры. Если вы в плохом расположении духа или вы не верите в силу аффирмаций, лучше отложите аффирмацию на время в сторону и поработайте с причинами своего протеста. Без положительного эмоционального подкрепления аффирмации или вовсе не действуют, потому что ваши чувства противятся произносимому, или могут привести к обратному.

Свою аффирмацию можно петь (придумать свою песенку или положить слова на известный мотив), можно мысленно концентрировать на ней, можно многократно записывать. Это как дополнение к основному: к произношению утром и вечером вслух. Также аффирмацию можно красиво оформить и повесить на видное место, например, на зеркало, на стену, сделать заставку на телефоне, компьютере и т.п.

Поблагодарите Вселенную за то, что она помогает вам в реализации вашей мечты.

Можно ли встретить аффирмации в повседневной жизни? Конечно можно. Самое первое – это в постоянно прокручиваемые мысли в нашей голове. Так же каждый день мы сталкиваемся с кучей рекламных лозунгов, от которых иногда трудно отстать. Часто слышим какие-то поговорки или приметы и т.п. Огромный их минус в том, что они в большинстве своём имеют негативную или корыстную установку, постороннюю, навязанную нам.

Для чего вообще нужны аффирмации? Какой от них эффект? Толк? Как это работает? Аффирмации действительно способны изменить жизнь, так как стирая давние негативные мыслеформы, заменяют их положительными. Происходит это потому что многократно повторяющаяся фраза проникает в подсознание и там создаёт новую положительную установку. Соответственно, это способствует изменению мышления человека, а как следствие – и жизни в целом. Аффирмации дают возможность добиться значительных результатов в работе над собой.

Перед созданием аффирмации как можно детальнее представьте свой результат, которого хотите достичь. Помните, что лучше всего срабатывают фразы, в которых заключена динамика развития.

Источник