21 совет: Практика по развитию интуиции

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«КАК РАЗВИТЬ ИНТУИЦИЮ УЖЕ СЕЙЧАС»

1. Интуитивные записи.

Приготовьте тетрадь или записную книжку. Начинайте с вопроса «Что мне нужно сделать, решить, выучить?» или «Что является лучшим решением в данном вопросе?» Далее просто пишите то, что приходит на ум, не анализируя себя, или даже не задумываясь о том, о чем вы пишите. Оставьте эти записи на некоторое время (часы, дни), прежде чем вернуться и ознакомиться с тем, что вы написали. Возможно, пройдет достаточно времени, чтобы понять то сообщение, которое вы отправили сами себе в своем дневнике.

2. Размышления во время медитации.

Медитация является одним из наиболее полезных способов очистить ум от посторонних мыслей, забот и всего того потока мыслей, который нас окружает ежесекундно. Даже 5-10 минут в день медитации может помочь вам настроиться на ваши глубокие чувства, желания и потребности. Вы можете увидеть какие-то образы во время медитации, или они могут возникнуть позже после того, как вы будете уже более спокойны, и ваше сознание будет сбалансировано. Напомните себе, обратить внимание на какие-либо идеи или моменты, которые возникают вскоре после медитации.

3. Обратите внимание на свои сны.

Сны — путь вашего подсознания по обработке информации и работы с внутренним напряжением, подавленными чувствами, или неудовлетворенными вожделениями. Сны часто имеют символический характер и посылают нам более глубокие сообщения, чем странный и запутанный характер сна, который мы обнаруживаем сразу после пробуждения. Читайте о распространенных символах сна, чтобы вы могли лучше понять смысл вашей мечты и то, что ваша интуиция может говорить вам через ваши сны. Это достаточно длительный процесс и нужно запастись терпением, пока вы сможете понимать значения именно ваших снов.

4. Проявите творческий подход.

Творческая деятельность как живопись, написание эссе или стихов, статей, или что-нибудь, что вы считаете творческим, стимулирует вас и погружает в состояние «невесомого потока», где время остановилось. Вы теряете ощущение времени и чувствуете себя свободным от проблем и забот. Когда вы находитесь в этом состоянии потока (очень похоже на медитативное состояние), ваш ум восприимчив к новым, неординарным идеям, мыслям и осознанию того, что вы не могли бы получить такого плана информацию в суете повседневной жизни.

5. Прогулка или пробежка.

Когда вы гуляете или совершаете пробежку, вы можете получать ответы на волнующие вас вопросы, проблемы или же могут появиться идеи/предложения по интересующему вас проекту. Выводите себя за пределы привычного вам ежедневного графика, это вас отвлечет и позволит сосредоточиться на интуитивных мыслях, которые возникают спонтанно.

6. Душ.

Душ — еще одно место для появления спонтанных идей. Вы можете обнаружить, что некоторые из ваших лучших мыслей появляются именно в душе. Сочетание тихого пространства, теплой воды, мягкое монотонное постукивание капель благоприятствует работе вашей интуиции.

7. Обращайте внимание на внезапные чувства.

Замечали ли вы, что ваше настроение может меняться внезапно? Или вы входите в комнату, где много людей и начинаете чувствовать себя неловко? Напоминайте себе, обращать внимание на такие перепады в настроении. Как только подобное происходит с вами, спросите себя, почему вы чувствуете себя таким образом. Закройте глаза и задайте себе вопрос, «Почему я в данный момент испытываю такие чувства, что движет мной сейчас?» Потом ждите ответа.

Ответ может прийти не сразу, но в какой-то момент к вам придет понимание, почему ваше настроение изменилось и какие тому причины.

Ключ к такому пониманию, к использованию знаний в данном направлении, даст вам возможность управлять своей жизнью и свести к минимуму негативные проявления, как людей, так и обстоятельств.

8. Обращайте внимание на реакцию вашего организма.

Ваше тело является идеальным мессенджером интуитивного знания. Вы слышали выражение «Следуйте своей интуиции.» Вспомните, что бывали ситуации, что именно в животе возникают некоторые ощущения, связанные с неким четким пониманием. Он почти говорит вам об этом громко и ясно: на данный момент вы не в том месте и не с теми людьми или же ваше принятое решение может иметь негативные последствия. Ваше тело может говорить, через боль или болезни, что что-то не так или что вам нужно внести изменения. Лечить симптомы, но и искать возможную причину для ваших физических реакций, которые могут быть больше, чем просто физический недуг.

9. Отдых (отпуск, полное отключение).

Возьмите отпуск или организуйте длительный перерыв от вашей повседневной жизни и работы. Найдите место и время, где вы будете полностью отключены от технологий, отвлекающих вас каждую минуту, и, где вам не нужно отвечать за каждое принятое вами решение. Это должно быть место, где вы сможете побыть наедине с природой достаточно времени. Совершайте долгие прогулки, проводите медитации, читайте книги, смотрите на океан, горы, лес, озеро. Прислушивайтесь к звукам природы.

Дайте вашему мозгу и телу абсолютное разрешение подключиться к вашим интуитивным процессам и предложить вам новые идеи. Иногда нам нужен полный уход от повседневной жизни, чтобы достучаться до интуиции.

10. Вспоминайте.

Вспомните, какие подсказки у вас были или моменты прозрения. Вы, возможно, не прислушались к ним, но сейчас, оглядываясь назад, вы можете увидеть, как ваша интуиция работала в тот момент и подавала вам соответствующие сигналы?

Как вы можете использовать ваш опыт из прошлого, и как вы можете сейчас использовать такие подсказки/сигналы, т.е. работать со своей интуицией, чтобы двигаться вперед?

11. Совершайте действия, которые повторяются.

Нарезка овощей, вышивание, вязание, да хоть раскраска – найдите себе занятие, в котором вы сможете выполнять одни и те же действия и не сильно задействовать свой мозг. Выполняя эти действия, попросите интуицию помочь решить проблему или найти новаторские идеи для проекта.

Но не позволяйте своему уму «блуждать» в каких-то дебрях, сродни списку покупок или как вас разозлил кто-то в транспорте. Задайте себе интересующие вопросы, успокаивайте свой ум, чтобы слушать ответы.

12. Не сопротивляйтесь.

Когда вы получаете подсказку или интуитивное предчувствие, попробуйте пойти вслед за ним, не боритесь с такими сигналами. Многие из нас не доверяют своей интуиции, поэтому мы стараемся успокоить голос в наших головах в пользу мышления или просто игнорируем предчувствия. В случае, если ваши предчувствия вам кажутся реальными, продолжайте работать с ними, не отталкивайте их и не отмахивайтесь от таких подсказок. В конце концов, практики с интуицией приведет вас к положительным изменениям. Сначала пробуйте делать небольшие шаги, работая с интуицией.

Не принимайте кардинальных решений и не рискуйте, исходя только лишь от тех сигналов, которые вы принимаете за подсказки со стороны вашей интуиции. Начинать нужно с малого и практиковать, потом анализировать и снова практиковать, но уже с более сложными задачами и вопросами.

13. Считывание информации.

Возьмите три чистых листика, думайте о тех вопросах, которые вам нужно решить. На каждом листике, запишите возможное решение. Перемешайте карточки и положите их лицом вниз на стол рядом друг с другом. Подносите медленно руку к каждому из листов. Постарайтесь почувствовать, какое ощущение вы испытываете к каждому из вариантов. Обратите особое внимание на тот лист, который вам кажется наиболее ярким по ощущениям. Это и будет ваш ответ на решение проблемы.

Попробуйте проделать это несколько раз, чтобы убедиться, правильно ли вы истолковали свои сигналы и выбираете ли вы постоянно один и тот же вариант.

14. Задайте вопрос, слушайте ответ.

Всякий раз, когда вы сталкиваетесь с необходимостью сделать выбор или принять решение, найдите тихое место, сделайте несколько глубоких вдохов, и спросите себя, как вы должны поступить. Потом внимательно слушайте, старайтесь приложить все усилия, чтобы услышать очень тихий голос.

Просто ждите, пока не услышите однозначный ответ. Он придет к вам. Не обращайте внимания на внутреннюю «болтовню» или внешние отвлекающие факторы. Подождите этот звонкий голос. Вы услышите его.

15. Следуйте направлению своей интуиции.

В день, когда вы не загружены работой, садитесь в машину, не имея четкого плана, и просто нажмите на газ. Позвольте вашей интуиции направлять ваше движение и координировать вас. Спросите себя, когда вы должны остановиться и выйти и что вы должны сделать. Просто рассматривайте это как «интуитивное приключение» и увидите, куда оно вас приведет и с чем заставит столкнуться.

16. Разговор с вашим мудрым наставником.

Найдите тихое место, примите медитативную позу, успокойте свои мысли, добейтесь состояния, как будто вы медитируете. Далее, представьте два стула, обращенные друг к другу. Вы подходите к одному из стульев и садитесь. Потом ожидаете вашего мудрого наставника, чтобы он присел на другой стул. Кто это может быть? Что он/она хотят сказать вам? Какие вопросы вы хотите задать ему/ей? Слушайте внимательно и думайте о том, что значит этот человек и разговор с ним в вашей жизни.

17. Орел или решка.

Это еще одно упражнение, чтобы помочь вам с решением, которое имеет два возможных варианта. Возьмите монету и загадайте два возможных варианта выхода из сложившейся ситуации. Подбросьте монету и посмотрите – орел или решка. Пока монета в воздухе, направьте поток ваших мыслей к ней и просьбу получить ответ. Ваш внутренний голос скажет вам, что вы действительно хотите и как справиться с данной задачей.

18. Подготовьте ваше подсознание перед сном.

Перед тем, как лечь спать, давайте указания своему подсознанию. Если у вас есть решение проблемы или вы хотите найти это решение, запрограммируйте себя, чтобы необходимые ответы пришли к вам, пока вы спите. Поместите на тумбочке лист с ручкой или напоминание о том, что вы хотели узнать решение проблемы, так, чтобы после пробуждения смогли записать ответ или сразу вспомнить, что вы задавали вопрос своему подсознанию о решении вашей задачи.

19. Постарайтесь предвидеть результаты.

Практика предвидения очень полезная вещь. Во время беседы со своим товарищем, коллегой, настраивайтесь на него и пытайтесь предвидеть, что он вам хочет рассказать и с чем поделиться. Если некоторые предвидения к вам приходят после разговора, записывайте их в своем дневнике, а потом смотрите, как складывается ситуация. Чем чаще вы это будете практиковать, тем чаще у вас будут совпадения. Когда вы читаете книгу или смотрите фильм, спрашивайте себя, как этот фильм/книга может закончиться.

20. Носите ноутбук.

Купите небольшой ноутбук, который можно носить с собой или использовать приложение на своем телефоне, чтобы делать заметки о своих предчувствиях, каких-либо моментах и внезапных всплесках идей. Когда вы записываете эти интуитивные вспышки, вы увеличиваете вероятность того, вы будете помнить о них и действовать в соответствии с ними, когда придет время.

21. Не принимайте желаемое за действительное.

Всегда сочетайте интуицию с должным анализом и высокой степенью осмотрительности, чтобы гарантировать себе, что Вы используете именно интуицию, а не поверхностную болтовню вашего разума и логических заключений, основанных на прошлом опыте вашей жизни. Интуиция является мощной силой, которую можно развивать до огромных масштабов, чтобы дать вам преимущество в жизни. Не пренебрегайте этой способностью, даже если вы считаете себя абсолютным аналитиком.

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