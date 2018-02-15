Как развить в себе предрасположенность к ясновидению

Этот тест может показать предрасположенность к различным видам видения, такие как: ясновидение, психометрия, телепатия. Но для того, чтобы тест прошел максимально объективным, нужно его выполнить как минимум 3 раза, а лучше около 5 раз в течение нескольких недель в разное время. Тогда будет выдержана объективность.
Но при любом результате, это не будет приговором. Причины, которые могут влиять на результат, в данный отрезок времени, могут быть разные и вдаваться в них сейчас нет смысла. Но в целом развлечь себя и потренироваться на практике будет только в плюс.
Возьмите 4 карты, например 4 дамы. Хорошо перетасуйте их и разложите перед собой. Закройте глаза, держите образ разложенных карт в голове и попробуйте мысленно обратиться к каждой карте с вопросом. Для начала задайте вопрос черная масть или красная? И пробуйте «услышать» ответ. Запишите все ответы на бумаге и потом проверяйте, смогли ли Вы угадать цвет. После длительных тренировок, пробуйте угадать уже саму масть: крест, пика, бубна или черва. Лучших результатом будет полностью угаданная карта. Во время этого упражнения не напрягайтесь, выполняйте, просто играючи. Отмечая для себя моменты угадывания. 3 из 5 — это хороший результат.
Не получается с картами, попробуйте угадать цвет.
Возьмите 10 белых конвертов
Две цветные бумаги, например зеленый и красный (по желанию)
Порежьте их полосками так, чтобы получилось 5 зеленых и пять красных.
Разложите по конвертам полоски
Перетасуйте, разложите их на столе.
И не дотрагиваясь, постарайтесь с помощью интуиции угадать, в каким конвертах лежат полоски зеленого цвета, а где красные.
50 процентов – это нормальный результат.
Регулярная практика данной методики существенно поможет вам в развитии ясновидения и интуиции.
Для выполнения данного упражнения-теста вам понадобятся специальные карты, которые носят название Карты Зе́нера и представляют собой набор из пяти рисунков (круг, крест, три волнистые линии, квадрат, пятиконечная звезда). Эти карты придумал и предложил в 1930-х годах психолог Карл Зенер для экспериментов с парапсихологическими явлениями. Предварительно распечатайте и нарежьте эти карты. Итак, вот само упражнение:
Сядьте за стол так, чтобы Вам было удобно и комфортно. Переверните карточки изображениями к столу, тщательно перемешайте и разложите их перед собой в ряд. Успокойтесь, отвлекитесь от всех посторонних мыслей, освободите свой разум, сконцентрируйтесь на поставленной задаче – видеть изображенные на карточках фигуры. Теперь, глядя на первую карточку, постарайтесь увидеть внутренним взором тот символ, который изображен на ней, запишите его, переходите к следующей карточке. И так пройдите последовательно все пять. Затем переверните карточки и посмотрите, сколько совпадений у вас получилось. Запишите это число. После чего, проделайте все с самого начала.
Опять перемешайте, разложите, постарайтесь увидеть символ, изображенный на каждой из пяти лежащих перед вами карточек, запишите, то, что увидели, сравните с тем, что есть, после того, как вы перевернете карточки, запишите число совпадений. Для лучшей точности желательно повторить цикл более 100 раз. Этой цифры не стоит пугаться – на 100 повторений в среднем уходит час. У кого-то меньше, у кого-то больше. После того, как закончите, сравните записи. Подсчитайте количество совпадений последовательностей.
Теперь подсчитаем критический коэффициент – Кр.
Д – доля случая. Д = 100 попыток / 5 карточек = 20 угаданных последовательностей.
О – отклонение от ожидания. О = 70 угаданных последовательностей – Д = 50.
К – количество возможностей угадывания. К = 100 попыток * 5 карточек = 500.
Кр = О / √ (К *0,16)=50/8,94427=5,59
А теперь сравните ваше значение полученного коэффициента с табличным и определите уровень ваших способностей:
0-2,5 – очень слабые способности к ясновидению;
2,5 – 3,5 –указывает на наличие способностей к ясновидению, и, если даже они еще слабы, то их можно значительно повысить соответствующими упражнениями;
4 и выше – ясновидение у вас развито замечательно.
Если вы при первой попытке не вышли выше показателя КК в 2.5, то ни в коем случае не отчаивайтесь и не бросайте начатую работу, повторяйте это упражнение в течение нескольких дней, и вы увидите, что ваш коэффициент с каждым днем начинает расти и в итоге вы достигните величины КК – 4. У кого-то на это уходит несколько дней, у кого-то несколько недель.
Даже если у вас нет предрасположенности к таким психическим способностям, это не значит что их нельзя развить… Можно, есть реальный опыт людей. Дорогу осилит идущий! Практика, практика и еще раз практика.
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