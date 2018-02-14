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Раскрываем секреты: Эфирное тело, аура и ментальный план

Среда, 14 Февраля 2018 12:34
Раскрываем секреты: Эфирное тело, аура и ментальный план Фото из открытых источников

Эфирное тело – тонкое тело, входит в общую систему тонких тел (астральные, ментальные и т.д).

 

Если глубоко разобраться, назвать его тонким телом, не совсем корректно, это больше переходящее звено, между физическим телом и астральным. Потому как — это единственное тонкое тело, которое находится одновременно, в буквальном смысле, в физическом мире и тонкоматериальном. Назвать эфирный план – миром, как астральный мир, сложно, слишком размыты границы с физическим. Кто выходит в астрал поймут.

 

Можно долго спорить, что оно же подвязано к свадхистане и т.д. Поэтому, чтобы не путаться, и для удобства, достаточно просто понимать, что можно его называть — как тонкое тело, но это не аура или поле человека. С практикой начнете открывать более глубокие определения. 

 

Биополе (поле) – в большинстве случаев имеют в виду именно ауру и это более правдоподобно. Иногда путают поле со свечением эфирного тела человека, приписывая это свечение к понятию биополе, как нечто отдельного от ауры или эфирного тела. Объясню, когда вы смотрите на эфирку, вы видите четкий повтор контуров тела на расстоянии 2-3 см от тела. Эта практика доступна многим, нужно лишь немного терпения. И так, если смотреть дальше, начинаешь замечать выше контуров, как бы свечение эфирки – лучами, которое впоследствии, упираются в ауру. Пополучается, что пространство между эфирным телом и аурой, иногда путают с полем, а это лишь «светится» эфирка.

 

Аура – защитное поле человека, которое закрывает человека в виде кокона. Источник манипура (по другому – солнечное сплетение), астральный план. Цветные вспышки или свечения, которые некоторые могут видеть (цвета), отражаются на ауре из ментального плана (тела), из-за того, что нет четкого перехода между астральным и ментальным, оно как бы размазано и «прилетает» на ауру. Поэтому и говорят, что по цвету можно увидеть настроение человека, о чем он думает или увлечен…но эти цвета это ментальный план (мысли), а не сама аура (защитное поле человека).

 

«Получается, цвета в ауре — это отраженный цвет с ментального плана? Может ли он быть искажен, причем дважды: первый раз при отражении от границы ауры, второй раз — при восприятии тем, кто ее увидел?

 

«Конечно ментальный план, ведь это мысли (о чем думает, желает, намерения) человека. Это план более тонкого характера, чем аура. Как нож входящий в масло. Аура — это астральный план, центр солнечного сплетения («грубее план»). Искажение может быть только от человека, кто-то может различать цвета, кто-то нет или не очень или всё вместе.

 

Аура — это просто защитный механизм (кокон) человека, источником которого является астральный план (центр манипура). А цвета это уже отражения более высоких планов…»

 

 

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Волкова Алена Опубликовано в Тайны мира и человека   Теги Эзотерика

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