Мантры, которые помогут избавиться от негатива

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Что такое негатив и откуда он берётся?

Что мы подразумеваем под негативом? Конечно же, наши эмоции, состояние нашего ума. Внешние обстоятельства по-разному влияют на всех людей: кто-то от одного события впадает в уныние, а кто-то не расстраивается вовсе. Однако, вне зависимости от того, как кто реагирует на жизненные обстоятельства, все мы часто испытываем раздражение и гнев, досаду и обиду.

Конечно, бороться с негативом можно разными способами — развивать невозмутимость, позитивный взгляд на события, практиковать различные медитации и применять аутотренинг. Одним из чудесных способов побороть неприятные эмоции и вернуть краски жизни является практика мантр. Мантры — мощное средство по гармонизации энергии и избавлению от негатива.

Негативные эмоции способны отравить не один день жизни, вызвать не только упадок духа, но и физические заболевания, и с этим не следует мириться. Источники негатива могут быть самыми разнообразными, можно выделить несколько основных:

информационный поток извне (СМИ, Интернет, общение в социуме и семье и т. п.);

неумение отдыхать, психологические перегрузки, недостаток сна;

раздражающие мелочи (звуки, свет, отвлекающие моменты, плохая погода и т. п.);

завышенные ожидания и разочарования;

внутренний диалог, накручивание;

недостаток личного времени и возможности уединения.

Давно известно, что мир наполнен всевозможными вибрациями: звуковыми, полевыми, энергетическими и мысленными. «Горе от ума» — очень точное высказывание. На самом деле весь негатив, который нас грызёт, мы создаём сами своим умом, своими мыслями. Если человек полон надежд и оптимизма, то вибрации его мыслей будут высокими — они не только придадут сил, здоровья, уверенности, но и создадут щит от негативных эмоций окружающих. Такой человек притягивает подобных себе людей — позитивных и улыбающихся. Другой же, полный уныния и обиды, порождает низкие вибрации, от чего всегда расстроен, угнетён, чаще болеет и не верит в положительный исход своих дел.

Такому человеку все окружающие будут казаться завистниками, врагами и равнодушными подлецами. Чтобы перенастроить свой ум на позитив, можно не только проецировать положительные эмоции, учиться не унывать, видеть во всем плюсы, никогда не терять надежды, стоически и мудро переносить неудачи, не допускать обид и вспышек гнева, но и привлекать себе в помощь проверенные инструменты древних техник: йогу, медитации и пение мантр. Практикуя мантры, человек имеет возможность напрямую влиять на окружающую действительность и собственное состояние. Отрицательные эмоции — это тоже вибрации, вибрации нашего ума, поэтому, чтобы их устранить, нужно вернуть уму спокойствие, а мантры справляются с этим замечательно.

Целительная сила звука — уже давно не секрет. Люди научились использовать звуковые колебания не только для услады слуха, но и в медицине, однако звуковые вибрации способны оздоравливать не только отдельные органы, но и напрямую влиять на сознание. Исследования в этой области показали, что чистая музыка без слов стимулирует деятельность правого полушария мозга, тогда как в обычной жизни доминирует левое полушарие. У среднестатистического человека левое полушарие отвечает за логику и речь, а правое перерабатывает информацию о парадоксальном, необычном. Если левое полушарие руководит обучаемостью и памятью, то правое полушарие отвечает за творчество и озарения.

При стимулировании правого полушария у человека начинаются изменённые состояния сознания. На основе этих исследований зародилась новая наука — психоакустика, а также её практический аспект — звукотерапия, где людей исцеляют при помощи звучания колоколов, дудука и тибетских поющих чаш. Учёные установили, что каждый орган в теле отзывается на определённые вибрации. Так печень и жёлчный пузырь входят в резонанс со звучанием деревянных духовых инструментов; флейта и фортепиано успокаивают нервную систему и оздоравливают почки; струнные помогают оздоровить сердечно-сосудистую систему; саксофон — мочеполовую систему; лёгкие реагируют на звуки трубы и тромбона.

Селезёнка выздоравливает при прослушивании классического пения. Орган вызывает подъём энергии и оказывает положительное влияние на позвоночник. Баян и аккордеон резонируют с органами брюшной полости. Также установили, что верхняя частота ноты «фа» способна активизировать вывод токсинов из организма. Но вернёмся к мантрам.

Наш ум устроен так, что, выйдя из равновесия, он теряет своё ценное качество — ясность.

Раздражённый человек, находящийся в гневе, или напуганный человек не может адекватно воспринимать реальность, не может принимать верные взвешенные решения, он теряет осознанность и действует как в бреду — под управлением тех эмоций, что нарушили его спокойствие. Очень немногие способны в экстремальные моменты сохранить внутренний баланс и не поддаться чувствам. Большинство людей переживают негативные эмоции не только в момент события, но и долго после него, вспоминая раз за разом произошедшее и продлевая собственные страдания, накручивая себя. Такой «хвост» нехороших эмоциональных осадков может растянуться на очень долгое время.

Естественно, не следует такого допускать — наша жизнь не вечна, чтобы тратить время на дурное настроение и злость. Мантры как способ избавления от негатива — очень привлекательный метод, так как не требует особых навыков, особого места, вложения каких-либо средств или специального образования. Заниматься практикой мантр может любой человек, даже если он немой от рождения. Практиковать мантры можно беззвучно, произнося их мысленно, можно прослушивать аудиозаписи, можно повторять мантры шёпотом — все способы имеют свой эффект. Даже люди, лишённые слуха, могут практиковать мантры, ощущая их благотворные вибрации с помощью осязания. Череп — это костная мембрана, через которую звук идёт прямо к мозгу. Доктор медицинских наук Сергей Шушарджан, врач и профессиональный певец, в своих исследованиях установил, что даже кожа является проводником звуков. Звук, имея волновую природу, передаётся через виброрецепторы в коже, воспринимающие звуковые волны в широком диапазоне.

При воздействии на эти рецепторы волнами определённой частоты в теле запускается тот или иной механизм ответной реакции. Мозг реагирует на музыку обоими полушариями. Левое полушарие ощущает ритм, а правое — тональность и мелодию.

Основная сила мантры в том, что она помогает вернуть уму равновесие, собрать его, сконцентрировать на конкретном объекте, синхронизировать с определёнными колебаниями, которые придадут ему те или иные качества. Мантры избавления от негатива не являются какой-то отдельной частью практики, так как все мантры в силу своей природы очищают пространство и благотворно, гармонично воздействуют на окружающие вибрации.

Мантра, как средство концентрации и восстановления спокойствия

Наш ум устроен так, что не может быть в двух местах одновременно. Утверждения о том, что некоторые люди способны делать несколько дел сразу ошибочно, так как ум просто скачет с одного объекта на другой, причём очень быстро, от чего такое впечатление и создаётся. Если ум занят чем-то, то все остальное для него вне фокуса. Многие замечали, что, углубившись в какое-то занятие, они переставали замечать мир вокруг, даже время начинало идти по-другому. Уйти от негативных переживаний можно переключив фокус ума на другое действие. Мантры, особенно повторяемые вслух, захватывают фокус и не дают ему соскользнуть, будь то мантра очищения от негатива или любая другая. Повторяя мантру продолжительное время, практик концентрирует ум на произносимом звуке, не только не давая ему отвлечься, но и дисциплинируя, упражняя его в сосредоточении.

Ум, как и мышцы, нуждается в тренировке. Память, концентрация, выполнение каких-либо задач — всё можно натренировать. А мантры хороши ещё и тем, что сами обладают положительными вибрациями, они не только уводят мысли от причиняющего боль объекта, но и «накладывают бальзам на рану», успокаивают, возвращают умиротворение и придают определённые духовные силы. Особенно действенны мантры для людей верующих в того или иного Бога, преданных гуру или святому. Повторение мантр для таких людей — не просто средство концентрации и успокоения, но и момент единения со своим идеалом.

Помимо прочего мантры помогают синхронизировать и ритмитизировать дыхание, а это очень важно. Частота дыхания напрямую связана с состоянием ума — чем спокойнее и сосредоточеннее ум, тем спокойнее, ритмичнее дыхание. Ритм очень важен. Он имеет прямое воздействие на подсознание. Так, например, звук частот 15-30 Гц с ритмом, равным полутора ударам в секунду, вызывает у человека состояние экстаза. При ритме в два удара в секунду человек впадает в транс, сродни наркотическому. Произнося определённую фразу, вы входите в ритм, ум и тело настраиваются на определённый режим вдохов и выдохов. Опытные практики могут воздействовать на расшатанный ум с помощью техник пранаямы, контроля дыхания, но для этого нужно иметь определённую подготовку и учителя. Мантры же более доступны и просты в применении.

Сами по себе мантры имеют положительный эффект, но он многократно усиливается, если практикующий осознает смысл произносимых звуков. Мантры, направленные к божествам, Буддам, святым, гуру и т. п., понятны даже без перевода с древних языков, но многие мантры содержат всего лишь звук: Ом, Ям, Рам. Однако даже у этих звуков есть смысл и «область воздействия». Многие практики совмещают мантры и визуализации — представление образа бога или гуру, а также потоков энергии, текущих синхронно с произношением тех или иных звуков.

В качестве орудия для концентрации, или, как её ещё называют, пратьяхары — однонаправленности мысли — или дхьяны — сосредоточении на единственном объекте — мантры являются наиболее действенными. Вибрации звуков, произносимых силой собственного голоса, как бы массируют наше физическое тело, поэтому многие рекомендуют практиковать горловое произношение. Эта техника благотворно влияет на сердце и органы грудной клетки. На более тонком уровне звук достигает определённых частей тела и воздействует как на весь организм, так и на конкретные места на полевом уровне. Например, при сильных эмоциях, связанных с тоской, ревностью, чувством одиночества и т. п., следует «массировать» сердечную чакру Анахату и область сердца. Для этого есть специальная мантра сердечной чакры. Если же вас беспокоят страх или гнев, то воздействовать нужно на нижнюю чакру Муладхару. При ощущении чувства зависимости и страха бедности — на пупочную чакру Манипуру.

Практика мантр сама по себе стимулирует горловую чакру Вишудху. Если у человека есть проблемы с публичными выступлениями: у него встаёт ком в горле, начинает першить и пропадает голос, то практика мантр может снять этот блок и устранить возникающий стресс. Особенно полезно практиковать в группе, так человек научиться не стесняться звука собственного голоса. Любая мантра, не только специально очищающая от негатива, становится очень мощной, если нет зажатостей в области голосовых связок или серьёзных проблем с дыханием в общем. Пение мантр прекрасно развивает дыхательные пути, разрабатывает лёгкие и, как следствие, благотворно влияет на снабжение мозга кислородом.

Энергетический вампиризм — одна из причин негатива

Испытывая те или иные отрицательные эмоции и порождая негатив, человек теряет энергию, силы его покидают.

Чем грубее и интенсивнее эмоция, тем большее опустошение потом испытывают люди. К сожалению, многим такое положение вещей на руку, потому как они являются энерговампирами. По законам физики, энергия никуда не пропадает, и то, что один потерял, другой может прибрать к рукам. Энерговампиры отличаются тем, что не ждут, пока кто-то начнёт тратить энергию, а сами провоцируют вас на это в своих интересах.

Энергетический вампиризм — очень распространенное явление. Многие люди, которые не в состоянии сами продуцировать энергию и наполнять себя силами в результате тех или иных кармических причин, воруют её у общества, родных, знакомых. В силу обстоятельств. Многие делают это неосознанно и понемногу, а иные, полностью осознавая свои действия, ведут настоящую охоту за «жертвами». Чаще вампирами становятся больные ослабленные люди: старики, инвалиды, а также те, у кого есть серьёзные проблемы с корневой чакрой, ответственной за жизнеобеспечение как тонкого, так и физического тела. Таким людям патологически не хватает сил, они испытывают энергетический вакуум, который стремятся заполнить.

Агрессивные энерговампиры питаются грубой энергией нижних чакр, при утечках её сливается сразу много. Они разводят своих жертв на такие эмоции, как гнев, страх и похоть. Они провоцируют бранные ссоры и насилие, любят запугивать и злить, разжигать слепую неконтролируемую страсть. Обстановка вокруг таких людей всегда тягостная и напряжённая. Другой тип вампиризма — пассивный, распознать его сложнее. Такие собеседники пытаются вызвать у людей чувства более высокого порядка, но тоже негативные, например стыд, обиду, вину, зависть, неуверенность в себе, чувство одиночества и т. п.

Через более высокие чакры энергия не сливается таким бурным потоком, поэтому вампир сцеживает её терпеливо и долго, входя в роль покровителя, утешителя, снисходительного кредитора, находясь с жертвой продолжительное время. Обычно этим страдают старики, вызывающие своими слезами и словами чувство вины у родственников. Если человек по жизни является энергетическим вампиром, то у него нет тесных доверительных отношений с кем бы то ни было, так как его присутствие всегда пагубно для компании. Даже родные и знакомые тяготятся его присутствием, так как страдают в первую очередь. Такие люди вносят разлад в общество и ухудшают атмосферу.

Защититься от подобных людей можно только одним способом — не позволять вывести свой ум из равновесия, не скатиться в пучину эмоций.

Трудно удержать сознательно под контролем свой гнев; осилить страх; не испытать вины и стыда, когда тебя укоряют в чём-то; не раздражаться, когда кто-то ворчит или утомляет глупыми вопросами; не вступать в горячий спор, когда кто-то обвиняет вас в некомпетентности или лжи. Не всегда у нас получается действовать осознанно и сохранять эту осознанность, однако, можно воспользоваться вспомогательными средствами защиты. Чтобы удержать ум в равновесии кто-то сосредотачивается на дыхании или считает от одного до десяти, другой читает молитву, а кто-то использует мантры. Последние способы наиболее действенны. Молитвы подходят для людей религиозных, мантры же могут использовать как люди верующие в конкретного Бога, так и все остальные, доверяющие этому инструменту.

Любая негативная эмоция имеет свой источник и причину. Явилась ли она результатом ваших личных умозаключений или вас спровоцировали, в любом случае утечка произошла. Мантры, очищающие от негативных энергий, помогают не только устранить утечку изнутри, но и защитить от воздействия извне. При начитывании мантры ваш ум приходит в спокойное состояние и отток сил прекращается. Если практиковать данный метод защиты постоянно и научиться противостоять провокациям, то энерговампиру не останется ничего другого, как просто оставить вас в покое. Кроме того, мантра, обладая определённой вибрацией, создаст вокруг практикующего мощную ауру, даст дополнительную защиту, пробить которую будет сложно не только энергетическим вампирам, но и иным сущностям, паразитирующим на человеческих эмоциях, таким как, например, лярвы.

Мантры от негатива

Избавиться от негатива помогают мантры, обращённые к конкретным божествам или святым. Если человек не практикует культ определённого бога или гуру, то он может воспользоваться любой мантрой, которую сочтёт приемлемой и удобной для себя.

Универсальной мантрой, очищающей от негатива, можно назвать всем известную мантру ОМ, или АУМ. Будучи изначальным звуком Вселенной, эта мантра является не только самой распространённой, но и самой что ни на есть универсальной. Она используется не только для очищения пространства, но и для концентрации, медитации, восстановления здоровья, улучшения самочувствия и т. д. Сила этой мантры в том, что, являясь биджа-мантрой, то есть содержащей звук-семя, она воздействует на всё пространство, начиная от самых грубых и заканчивая самыми тонкими слоями.

АУМ используют для единения с энергией Вселенной, для слияния с мировым энергетическим потоком. Биджа-мантры известны тем, что создают определённое защитное поле, как бы отсекая все посторонние вибрации, приводят все колебания к конкретному виду. АУМ — это универсальный звук, поэтому воздействует он на любые негативные тенденции, поэтому считается, что АУМ — мантра от негатива самая сильная.

Есть несколько толкований звуков этой мантры, обычно описывают звуки А, У и М. Так, некоторые причисляют звук А к истоку жизни, зарождению бытия, звук У — к реальности данного момента, а М — к завершению бытия. Другие трактуют звук А как материальную Вселенную, звук У — как мир мыслей и тонких энергий, а звук М — как состояние Абсолюта. В индуизме АУМ связывают с тремя Ведами: Ригведой, Яджурведой и Самведой. Почитатели Шивы связывают ОМ с Шива-лингамом — потоком восходящей в бесконечность вселенской энергии. Вайшнавы, почитатели Вишну, олицетворяют

АУМ как триединство бога Вишну, его жены и земного почитателя. Кришнаиты рассматривают АУМ как Кришну, его энергию и всех живых существ, напитанных этой энергией. В буддизме АУМ иногда связывают с телом, речью и умом Будды, иногда с тремя драгоценностями: Буддой, Дхармой (учением, законом) и Сангхой (святыми и практиками). Кто бы как ни трактовал звуки этой мантры, все едины во мнении, что она универсальна и охватывает все области мироздания. В качестве избавления от неспокойствия ума, негативных мыслей и настроений ОМ — самая распространенная мантра и одна из самых мощных.

Мантра ХУМ также относится к биджа-мантрам. Эта защитная мантра, очищающая от негатива, применяется для защиты тела, ума и души от пагубных воздействий. Устраняет отрицательные вибрации на всех уровнях.

ХАУМ — звук, рассеивающий вибрации лени, сонливости, подавленности, мобилизует энергию, делает ум активным. Усиливает волю и уверенность.

АИМ — рассеивает печаль и невежество. Это биджа-мантра Сарасвати, богини учения, мудрости, искусства и музыки. Мантра помогает справиться с психическими расстройствами, гармонизирует и умиротворяет, приводит нервы в порядок.

ГАМ — биджа-мантра Ганеши. Рассеивает печаль, устраняет пассивность и апатию, помогает побороть лень. Разжигает энергию ума, делая его быстрым, проницательным, сообразительным, предприимчивым.

КШРАУМ — защитная мантра, посвящена Нарасимхе (человеколев). Практика этой мантры помогает побороть страхи, фобии, раздражение, обрести свой внутренний стержень.

Ещё две защитные мантры Нарасимхи, помогающие справится с дурными снами, порчами и сглазами, психологическим давлением, нервной перегрузкой, ментальными атаками, также помогают побороть страх и защищают в пути:

ХРИМ КШРАУМ ХРИМ

АУМ КШРАУМ АУМ

И еще одна защитная биджа-мантра от негатива, охраняющая от врагов и обидчиков, имеет мужской активный характер:

ПХАТ ПХАТ ПХАТ

Это были биджа-мантры, которые коротки и просты в произношении, но есть ещё много мантр, обращённых к заступникам и защитникам. Некоторые из них очень длинны и трудны в произношении, но также есть много широко известных и распространённых, которыми могут пользоваться все, вне зависимости от знания языка.

Если человек практикует культ какого-то конкретного бога или богини, то для него наилучшим способом избавиться от негативных вибраций будет обращение к своему богу. Распространённый на востоке культ Бхакти (почитание божества) предписывает своим сторонникам культивировать чувства абсолютной любви, преданности и полного доверия к Богу, что само по себе является мощным защитным средством. Мантры таких практиков будут вдвойне действенны, так как подкреплены осознанием произносимых слов и доверием и любовью к тому, к кому обращаются за поддержкой. Для множества практиков мантра от негатива самая сильная будет та, что произносится с чувством любви и доверия — если нет доверия к инструменту и тому, чьим именем этот инструмент действует, эффект не будет существенным.

Одна из самых мощных защитных мантр от негативных вибраций — Гаятри мантра. Она посвящена богу Савитару (божество предрассветного света, символизирующее энергию Творца) и имеет стихотворный размер Гаятри. Слова мантры взяты из Ригведы. Звучит она так:

ОМ |БХУР БХУВАХ СВАХ | ТАТ САВИТУР ВАРЕНЬЯМ |БХАРГО ДЕВАСЬЯ ДХИМАХИ| ДХИЙО ЙО НАХ |ПРАЧОДАЯТ

Читать ее следует с паузами после вертикальной черты, но в разных традициях эту мантру делят то ни три части, то на шесть, то на девять. Буквальный пословный перевод Гаятри мантры таков:

«ОМ! О, Земля, Воздух, Небеса! О том

Савитаре, наилучшем, сияющем Божестве, размыслим. Мысли те наши он да вдохновит!»

Таким образом, обращаясь к энергии Творца, человек получает защиту и силы для преодоления негатива. Гаятри мантра очень почитаема в индуизме, она используется во многих обрядах и считается одной из самых мощных. Избавиться от негатива также можно с помощью мантр, обращённых к святым, например, к богине Таре. Зелёная Тара очень почитаема на востоке как богиня–спасительница, заступница и помощница. К ней обращаются по всем жизненным вопросам. Мантра её звучит так:

ОМ ТАРЕ ТАРЕ ТУТАРЕ ТУРЕ СОХА

Если другие формы Тары даруют поддержку в чём-то конкретно, то Зелёная Тара помогает справиться с любыми препятствиями на жизненном пути, в том числе и с негативными эмоциями, печалью, огорчением и расстройством. Эта мантра наполняет умиротворением, мягкостью, помогает не терять надежду на успех в делах. Сильной защитной мантрой, придающей стойкость и силы, является обращение к Раме — древнему царевичу, инкарнации бога Вишну. Рама был национальным героем, победившим злого демона, которого не могли сокрушить даже боги. Мантра имеет активный мужской характер и звучит так:

ОМ ШРИ РАМА, ДЖАЙА РАМА, ДЖАЙА ДЖАЙА РАМА

медитация, расслабление, практика концентрации

Эта мантра дарует благость, совершенство, излечивает уныние, успокаивает ум, помогает преодолеть трудности. Также другая мантра к Раме:

ОМ ШРИ РАМАЙА НАМАХ дарует духовную силу.

Одной из самых мощных мантр по устранению негатива и для защиты является мантра богу Шиве — великому заступнику и учителю. Его мантра от негатива тоже самая сильная. Шива очень почитаем индуистами как божество-эталон самосовершенствования и постоянного самопознания. Он смог победить три основных препятствия к просветлению: тягу к богатству, похоть и собственничество. Мантра очень хорошо устраняет отрицательные воздействия, приносит гармонию, бесстрашие, уверенность в силах, выносливость, помогает держать ум под контролем и избавляет от злых влияний. Довольно распространённая мантра. Звучит она так:

ОМ НАМАХ ШИВАЙА

Мантра богине-воительнице Дурге — защитная мантра. Она оберегает от тёмных сил, развеивает негативные влияния, разрушает апатию, помогает преодолеть препятствия. Даёт возможность влиять на обстоятельства.

ОМ ШРИ ДУРГАЙАИ НАМАХ

Мантра от негатива также самая сильная — мантра бодхисатве сострадания Авалокетишваре (Ченрези), помогающая развить духовную силу, внутреннюю стойкость, сострадание. Она оберегает от внутренней злости, гнева, агрессии. Тоже довольно известная:

ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ

Ее ещё называют шестислоговой мантрой.

Мантра-обращение к Сарасвати. Сарасвати — богиня мудрости, знания, просвещения, искусств и творчества. Мантра поможет воспрянуть духом, наполниться энтузиазмом, повысить уверенность в своих силах:

ОМ РАМ ШРИМ АИМ САРВАДЙАЙИ СВАХА

Ещё одна универсальная мантра, направляющая на верный путь и дарующая покровительство, — мантра Праджняпарамита. Она делает человека неуязвимым к негативным влияниям и предостерегает от неприятностей:

ГАТЭ ГАТЭ ПАРА ГАТЭ ПАРА СОМ ГАТЭ БОДХИ СОХА

Перевести её можно примерно так: «Ступай, ступай, дальше ступай, дальше, за предел беспредельного ступай к пробуждению». Эта мантра помогает избавится от иллюзий и постичь совершенную мудрость. Мантра воинственной богине Кали — разрушительнице всякого зла. Кали — это гневная ипостась супруги Шивы, Парвати, и разрушающая сила Шакти. Она олицетворяет защиту от тёмных сил и заботливое материнское начало. Кали — проявление божественного гнева, избавляющее от невежества. Мантра Кали звучит так:

ОМ ШРИ КАЛИ НАМАХА

Одной из более сложных мантр защиты от негатива является мантра Ваджрасаттвы (Алмазная душа), символа нерушимого состояния сознания. Её ещё называют стослоговой мантрой. В буддизме считается, что эта мантра лечит многие хронические заболевания, а также избавляет от таких качеств, как злость, зависть и ненависть. Она используется для подготовки ума к более продвинутым практикам. Звучит она так:

ОМ

БЕН ДЗА / СА ТО СА МА Я/ МА НУ ПА ЛА Я/

БЕН ДЗА СА ТО ТЭ НО ПА

ТИ ТХА ДРИ ДХО МЕ БХА ВА

СУ ТО КХА Ё МЕ БА ВА

СУ ПО КХА Ё МЕ БХА ВА

А НУ РАГ ТО МЕ БА ВА

САР ВА СИ ДДХИ МЕМ ТА Я ЦА

САР ВА КАР МА СУ ЦА МЕ

ЦИ ТАМ ШРИ Я КУ РУ ХУНГ

ХА ХА ХА ХА ХО/ БХА ГА ВАН САР ВА ТА ТХА ГА ТА

БЕНДЗА МА МЕ МЮН ЦА БЕНДЗИ БХА ВА

МА ХА СА МА Я СА ТО АХ

Перевести её можно примерно так:

«Ваджрасаттва, защити мои обязательства,

Ваджрасаттва, поддерживай меня,

Прошу, оставайся прочно со мной.

Сделай так, чтобы ты был мной доволен.

Всегда будь ко мне открыт.

Будь ко мне благосклонен.

Даруй мне осуществление всех достижений.

Сделай так, чтобы все мои действия были хорошими.

Пожалуйста, сделай так, чтобы мой ум был всегда добродетелен.

Просветлённый Победитель, Достигший таковости,

Ваджрасаттва, не бросай меня —

Имеющего великие обязательства».

Мантра очищения от негатива может быть как сложной, восхваляющей какое-то божество, так и самой простой биджей — выберите то, что подойдёт конкретно вам. Если произносить длинные стихи на санскрите вам сложно, то можно прослушивать пение другого практика или просто включить аудиозапись. Конечно, мантра, произносимая собственным голосом, имеет большую силу, но и простое проигрывание мантры будет иметь положительный эффект для окружающего пространства. В Сети сейчас есть множество записей мантр, исполненных опытными практиками. Помимо живого и аудиоисполнения мантры также обладают силой в написанном виде. При входе в буддийские храмы есть череда барабанов с гравировками, вращая которые, прихожане как бы оживляют написанное. Конечно, живой звук куда более эффективнее написанного слова, но в качестве оберега можно носить с собой кулон или брелок с мантрой, написанной на санскрите.

Техники практик мантр

Практиковать мантры лучше всего в уединении. Благоприятным временем указывают раннее утро за полтора часа до восхода солнца. И лучше всего на природе. Но не все могут позволить себе каждый день выезжать за город или выделить час на занятие собой. Однако, для практики всё же подойдёт какое-то определённое место, отдельная комната или даже угол за ширмой, главное — чтобы вас никто не беспокоил. Желательно, чтобы место было тихое, чтобы посторонние шумы не отвлекали. Практиковать лучше сидя, спина и шея должны быть прямыми. Что касается направления, то есть такие рекомендации, в зависимости от того, какую мантру вы собираетесь практиковать:

восток соответствует богам, девам;

север — видящим, мудрецам-прародителям, риши, гуру;

запад — асурам;

юг — духам предков.

Мантра очищения от негатива у каждого будет своя: дал ли её вам гуру, используют ли её в вашем роду или общине, выбрали ли вы её сами. Лучше практиковать основательно одну мантру, отдавая ей всю свою духовную силу, чем пытаться «набрать арсенал» из множества инструментов, которые вы все не сможете проработать качественно. Произносить мантру можно вслух, шёпотом и про себя. Считается, что мысленное чтение мантры даёт наиболее сильный эффект. Также можно читать разными темпами. Есть мантры быстрые, есть те, что читаются монотонно и нараспев. Медленный темп помогает успокоиться, настроиться на созерцание, он удобен при одиночной практике. Но слишком медленный темп может вызвать состояние глубокого отречения. Слишком быстрый темп взбудоражит ум и при постоянной практике в таком ритме даже может вызвать болезнь. Специалисты советуют придерживаться среднего темпа.

Перед началом можно сделать дыхательные упражнения или просто несколько раз глубоко вдохнуть и выдохнуть. Помещение должно хорошо проветриваться, чтобы не вызвать отдышки или головокружения. Во время практики лучше всего прикрывать глаза, голова не должна быть покрыта. Можно пользоваться чётками. Чётки помогают сохранять темп, сосредоточенность и отсчитывать нужное количество повторений, если практика это подразумевает. Стандартно мантру читают полчаса-час. Иногда на число повторов — 108 раз, 10000 раз, 100000 раз. При пользовании чётками тоже есть несколько правил:

не стоит размахивать чётками,

не стоит касаться чётками пола,

перебирать бусины следует правой рукой и лучше делать это в направлении от себя.

Практика должна быть регулярной, это отличная профилактика борьбы с негативными эмоциями. Регулярная практика нарабатывает защитное поле и тренирует ум к стрессоустойчивости. Также она сама по себе дисциплинирует, помогает придерживаться режима дня.

Однако, если вы оказались в экстремальной ситуации и вам срочно требуется поддержка, то читать защитную мантру лучше про себя. Главное — не дать волне эмоций захлестнуть вас. Если есть возможность, уединитесь ненадолго, покиньте напряжённое место. Если вы на работе — зайдите в пустой кабинет или выйдите на улицу. Если же такой возможности нет (например, идёт совещание у директора, где произошёл ожесточённый спор между коллегами), то представьте, что происходящее как бы отгородилось от вас толстым стеклом. Побудьте в тишине несколько мгновений и прочитайте про себя мантру от 3-х раз. Если получится больше, то хорошо. Ваша задача — перевести внимание с негативных эмоций на чтение мантры, сосредоточить ум на произнесении слогов, а не на неприятных переживаниях. Восстановите дыхание и равновесие ума, осознайте, что происходящее вовне не затрагивает ваш внутренний мир.

Заполните его звуками мантры, а не бранью и криками. И далее просто осознавайте ситуацию. Штурм спал, и вы в состоянии себя контролировать. Продолжайте удерживать спокойное дыхание в ритме практикуемой вами мантры. Если у вас уже есть опыт работы с мантрами, то переключиться от внешнего негатива на внутреннее сосредоточение будет легче.

Если днём была подобная ситуация, если был сильный эмоциональный всплеск, то хорошо почитать мантру перед сном. Во сне человек впитывает информацию, полученную во время бодрствования, она записывается на подсознание. Если есть какие-то остатки негатива, неприятный осадок, то мантры помогают устранить его, не допустить эмоциональный яд внутрь. Для вечерней практики можно воспользоваться такими успокаивающими приёмами, как зажжённая в полумраке свеча, благовония, звуки тибетских чаш или музыка ветра, любая успокаивающая музыка. Ложась спать в состоянии умиротворения и внутренней гармонии, вы не испытаете проблем со сном, хорошо отдохнёте и перенесёте спокойствие, равновесие и осознанность на следующий день. Практикуйте на здоровье. Ом.

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