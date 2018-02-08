Энергетическая практика: Набираем энергию Ци

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Ци, иногда чи (кит. трад. 氣, упр. 气, пиньинь: qì; в японском варианте — ки яп. 気 ki, иногда кэ; англ. qi или ch’i) — одна из основных категорий китайской философии, фундаментальная для китайской культуры, в том числе и для традиционной китайской медицины. Чаще всего определяется как «пневма», «эфир», «воздух» (англ.) русск., «дыхание», «энергия» (англ.) русск., «жизненная сила» (англ.) русск.

Ци выражает идею фундаментальной, континуальной, динамической, пространственно-временной, духовно-материальной и витально-энергетической субстанции, которая лежит в основе устроения Вселенной, где всё существует благодаря её видоизменениям и движению.

В традиционной китайской медицине термином «ци» могут обозначаться любые субстанции, участвующие в жизнедеятельности организма или поддерживающие функциональную активность органов и тканей. Вдыхаемый воздух также называется ци. В различных трактатах движение ци уподобляется движению по кругу без начала и конца, при этом предупреждается, что законы её циркуляции не позволено нарушать никому.

Ци, двигаясь по внутренностям человека, согревает его плотные органы чжан и полые органы фу, а снаружи увлажняет кожу через поры.

Таким образом, все виды циркуляции осуществляются по сосудам, коллатеральным связям и по различного вида каналам (собственные каналы-цзин иньских и янских органов, сухожильно-мышечные, подкожные каналы и т. д.). Иньские сосуды питают пять органов-хранилищ чжан, а янские сосуды питают шесть органов-чертогов фу.

Считается, что воздействием на меридианы можно изменить циркуляцию Ци и тем самым вызвать физиологические изменения в человеческом теле. Представления о такого рода воздействиях нашли широкое применение в акупунктуре и боевых искусствах (См. Цигун, Айкидо). Такие представления являются объектом критики современной науки.

Понятие ци является основополагающим для фэн-шуй, а также ряда китайских систем оздоровления человеческого тела.

Техника набора энергии на улице:

Эта практика относится к приёмами естественного вдыхания Ци у Даосов и не имеет ограничений ни местом, ни временем. Тем не менее, Даосы рекомендуют для практики выбирать свежий воздух, желательно на природе, но в условиях города можно выбирать дорогу на работу через парк, например. Идея этого упражнения заключается в том, чтобы во время ходьбы или прогулки на улице использовать осознанно специальное дыхание и визуализацию.

На первом этапе, делаем один вдох и три шага, выдох – ещё три шага. Как только вы почувствуете, что ваше дыхание и шаг становятся естественным и легким, увеличиваем нагрузку: на один вдох — шесть шагов, на один выдох — ещё шесть. Постепенно, с практикой, число шагов увеличивается до двенадцати или двадцати четырёх на каждый вдох и выдох, вдыхание и походка остаются так же легки, без напряжения или дискомфорта. Когда осваивается данное упражнение, начинается освоение следующего этапа, ещё более сложного: вдох на три шага, задержка дыхания на три шага, выдох на три шага и вновь задержка на три шага.

Человек в данном случае дышит по схеме «вдох — задержка — выдох — задержка», а ходьба при этом равномерная и естественная. И так повторяется снова и снова с постоянным увеличением нагрузки: вдох — шесть шагов, задержка дыхания — шесть шагов, выдох — шесть шагов, задержка дыхания — шесть шагов и т. д. до 12 и даже 24 шагов. Чтобы усилить эффект от данной ходьбы-дыхания — подключите своё воображение;

При вдохе надо представлять себе, что энергия со всех сторон впитывается поверхностью кожи, а при выдохе — что энергия выходит через поры во все стороны. При задержке дыхания после вдоха нужно представить, что всё тело это единый механизм (охватите внутренним взором ваше тело), а при задержке дыхания после выдоха – представляйте, что парите в небе среди облаков.

Обязательно опробуйте данную технику, ведь она позволяет даже среди занятости в течение дня, найти момент для энергетических практик, улучшив ваше настроение и получив заряд бодрости и сил.

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