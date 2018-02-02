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Деревья, солнце и дыхание: Что еще поможет повысить энергетику

Пятница, 02 Февраля 2018 10:21
Деревья, солнце и дыхание: Что еще поможет повысить энергетику Фото из открытых источников

НАБОР ЭНЕРГИИ ОТ ДЕРЕВЬЕВ

 

К числу самых мощных деревьев-доноров относятся: дуб, деревья хвойных пород (прежде всего сосна), акация, клен, береза, рябина. Встаньте спиной к дереву, прижмитесь к нему затылком, позвоночником, копчиком, спиной и пятками. Обхватите дерево ладонями. Расслабьтесь и мысленно представьте, как в каждую клеточку вашего тела втекает чистая серебристо-белая энергия. Как только вы почувствовали, что ваше тело пропитано ею насквозь, поблагодарите дерево за помощь. Для набора энергии достаточно трех минут. Перебор может привести к повышению кровяного давления. Точно также можно производить набор энергии от дерева, прижавшись к нему грудью.

 

НАБОР ЭНЕРГИИ ОТ ПРИРОДНОГО ОБЪЕКТА

 

Можно выполнять сидя, лежа, па ходу, на бегу. Представьте, что в вашу макушку вставлена энергетическая воронка. Выберите себе природный объект, энергией которого вы хотели бы к воспользоваться. Это могут быть солнце, луна, звезда, облако, участок чистого неба, дерево, вода в водоеме, снег и т. д. На я вдохе представьте себе, что от этого объекта отделяется облако к энергии (наиболее приятного вам цвета) и втягивается в воронку. Мысленно сопроводите его на том же вдохе в область солнечного сплетения. На выдохе представьте, что это облачко в солнечном сплетении скручивается в шарик по часовой стрелке, если смотреть на вас спереди. Этот энергетический шарик с каждым вдохом-выдохом увеличивается в размерах и становится все плотнее. Его размеры и определят размеры вашего биополя.

 

НАБОР СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ

 

Сядьте на улице напротив солнца, руки положите на колени : ладонями вверх - "поза кучера". Представьте, что от солнца в каждый палец входит лучик энергии. На вдохе мысленно втягивайте в пальцы эти десять лучей и пропускайте их затем через руки до плеч и через грудную клетку в область солнечного сплетения. На выдохе произведите закрутку энергии, как и в предыдущем способе. Если погода пасмурная, это не должно вас смущать - представьте, что солнце где-то перед вами за горизонтом, но лучи его идут в ваши пальцы. Это же упражнение можно выполнять дома у окна.

 

ПОЛНОЕ ЙОГА ДЫХАНИЕ

 

Выполняется из любого положения: стоя, сидя, лежа. при ходьбе. После выдоха медленно вдыхать на счет 8, наполняя воздухом сначала нижнюю часть легких (живот вытягивается вперед), затем среднюю (расширяются ребра и грудь), наконец, верхнюю (поднимаются ключицы). В этот момент живот рефлекторно подтягивается к позвоночнику. Затем начинается медленный выдох: сначала втягивается внутрь живот, затем опускаются грудь и плечи. Эти волнообразные движения должны быть мягкими, плавными без резких толчков и больших напряжений.

 

При этом нужно мысленно представлять процесс накопления и распределения энергии: во время вдоха энергия как бы накапливается в солнечном сплетении. При выдохе энергия из солнечного сплетения поступает в каждый орган, каждую клеточку организма и укрепляет их.

 

РИТМИЧЕСКОЕ ДЫХАНИЕ

 

Сущность его состоит в согласовании ритма дыхания с ритмом колебания организма. Это позволяет входить в гармонию с ритмами Космоса и продуктивно усваивать энергию. Правила ритмического дыхания: вдох и выдох одинаковы по длительности (от 6 до 16 биений сердца), паузы (задержки дыхания) после вдоха и выдоха по длительности - половина вдоха или выдоха. Допустим, начальной длительностью вдоха и выдоха являются 6 ударов пульса.

 

Сядьте на стул (спина, шея, голова на одной прямой линии) или в одну из йоговских поз для выполнения дыхательных упражнений. Нащупайте пальцами правой руки пульс на левой. Плавно и глубоко вдохните па 6 ударов пульса. Задержите дыхание на 3 удара пульса. Плавно выдохните на 6 ударов пульса. До начала нового вдоха задержите дыхание на 3 удара пульса. Упражнение повторить несколько раз, не утомляясь. После нескольких дней тренировки можно постепенно увеличивать время вдоха и выдоха до 16 ударов пульса и 8 ударов на паузе.

 

ДЗЕН-ДЫХАНИЕ

 

Это дыхание применяется для мощного набора энергии и силы. Его практика насчитывает уже много веков. Методика его предусматривает выполнение четырех обязательных элементов ритуала.

 

1. Во время дыхания нижняя часть живота в соответствии с вдохами и выдохами ходит вперед-назад.

 

2. Взгляд должен быть сосредоточен неотрывно на одной неподвижной точке.

 

3. Дыхание должно быть прерывистым, т. е. рывками, с остановками и на вдохе, и на выдохе.

 

4. Все ваше внимание, особенно на выдохе, сосредотачивается внизу живота. Вы должны отчетливо представлять, что накачиваете себя с помощью этого дыхания исполинской силой, как бы заряжая энергией очень емкий аккумулятор. Дзен-дыхание - излюбленное упражнение гигантов-борцов японской системы сумо.

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ДЫХАНИЕ № 1 (по Ю. А. Андрееву)

 

График дыхания напоминает рисунок крепостной стены: взлет зубца - вдох, ступень зубца - пауза, движение по зубцу вниз - выдох, промежуток до следующего зубца - пауза и т.д. Дыхание осуществляется вдохом через нос и выдохом через рот. Мысленно втягиваем энергию на вдохе через солнечное сплетение. Во время паузы формируем в солнечном сплетении энергетический шарик вроде белесого облачка. На выдохе мысленно направляем это облачко в тот орган, который мы хотим усилить энергетически, например, в сердце. Во время паузы растворяем энергетический шарик в этом органе.

 

Наибольший эффект это дыхание позволяет получить во время движения, пробежки. Лучше всего набор энергии производить в солнечное сплетение мысленно от какого-либо мощного природного энергоносителя, например, солнца, облака, участка чистого неба, моря, реки, горной вершины, деревьев и т. д.

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ДЫХАНИЕ № 2 (по Ю. А. Андрееву)

 

Это дыхание подобно насосу двустороннего действия: на вдохе набирается энергия и посылается в тот орган, энергетику которого вы хотите усилить, а на выдохе убирается негативная информация из другого органа, который обычно беспокоит вас, или производится ликвидация того, что является лишним, вредным для вашего организма (например, скопление жира в конкретном месте).

 

Вдох и выдох через рот. На вдохе мы одновременно выпячиваем брюшину и втягиваем энергию через два кулака, сложенные трубкой один перед другим около межбровья (область "третьего глаза". Вдох рекомендуется делать двойной. Во время этого двухтактного вдоха, мы отправляем энергетический шарик в тот орган или ту часть тела, которые требуют энергетической подпитки. Это может быть сердце, любой другой орган, группа мышц и т. д. Во время паузы между вдохом и выдохом мы растворяем этот энергетический шарик в "адресате". Производя за долгий медленный выдох, поджимаем живот и мысленно выталкиваем из себя то, что мы хотели бы ликвидировать, через поверхность тела наиболее близкую к этому месту.

 

Кому-то, допустим, мешает хронический цистит в мочевом пузыре, а кому-то - жировая складка в конкретном месте. При удалении "грязной" энергии устраняется негативная информация, которой подчиняются клетки данного органа, и происходит; процесс нормализации его деятельности.

 

По опыту Ю. Андреева, у тучных людей, работающих вторым энергетическим дыханием, происходит быстрая нормализация веса.

 

СОЛНЕЧНОЕ ДЫХАНИЕ

 

Смысл этого дыхания - впитывание солнечной энергии тойI стороной тела, которая в данный момент обращена к солнцу. На каждом вдохе мы всей освещенной поверхностью тела вбираем в себя солнечный свет и отправляем его в свое сердце, где и растворяем согласно энергетическому дыханию номер один.

 

Источник

Яй Евгения Опубликовано в Тайны мира и человека   Теги Эзотерика

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