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Как научиться видеть вещие сны

Четверг, 01 Февраля 2018 10:32
Как научиться видеть вещие сны Фото из открытых источников

Когда мы "заказываем" сон, нам надо заказывать максимально правильную информацию - ту информацию, которая нам действительно необходима, ту информацию, которая будет нас двигать по жизни, которая откроет какие-то горизонты, или информацию, которая убережёт нас от ошибок.

 

Методика достаточно простая: если вы хотите увидеть сон, вещий сон, получить информацию, нужно исключить в питании определённые продукты. В первую очередь, это обезвоженные сублимированные продукты: сухари, сушки, сухое печенье, сухой хлеб, галеты, чипсы, крекеры, кукурузные хлопья, попкорн.

 

Категорически исключить все виды шоколада, все производные какао-бобов в целом. Исключите твёрдые и мягкие сорта сыра. Исключите сухофрукты, изюм, курагу, чернослив, компоты из них. 

 

Какие продукты питания в этот день? Рыба и морепродукты.

 

Следующая процедура: перед тем как лечь спать, необходимо принять душ. Обычный душ, температура воды комфортная (37-38 градусов). 

 

Нужно просто стоять под душем и слушать шум воды.

 

Просто слушать шум воды, ни о чем не думать, нужна именно эта вибрация, при этом ты вспоминаешь дождь, под который ты когда-то попадал, дождь должен быть ваш, не телевизионная картинка. После этого уже ни с кем нельзя разговаривать. То есть это делается перед сном, на ночь - и ни одного слова.

 

Под душем стоять с открытыми глазами, с закрытыми сильно понижается давление. Если вы человек верующий, вы можете прочитать молитву.

 

Душ приняли - молчите!

 

Единственные слова, которые вы можете проговорить вслух, - это озвучить своё желание, своё намерение: чтó вы хотите увидеть. Но оно должно быть очень лаконичным: минимум слов - максимум смысла.

 

Следующее условие - свежее постельное бельё, температура воздуха в комнате порядка 18-20 градусов, не выше, и рядом с собой надо поставить стакан обычной воды. И желательно рядом еще положить карандаш и ручку.

 

Как только вы проснулись, ещё даже не вспоминая сон, первым вашим движением должен быть просто глоток воды. А дальше начинайте анализировать. Вода поможет вам "вытащить" сон из своего подсознания и максимально хорошо его запомнить.

 

Источник

Яй Евгения Опубликовано в Тайны мира и человека   Теги Эзотерика

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