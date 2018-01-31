Как сконцентрировать внимание и перейти на созерцание

Фото из открытых источников

Во время концентрации внимание усилием воли удерживается на объекте концентрации. Может происходить частичное, или полное отвлечение внимания на мысли, или другие ощущения. Этого допускать не следует. Как только отвлечение зафиксировано, внимание также, усилием воли возвращается на объект концентрации.

Первое время для большинства практиков концентрация внимания кажется чем-то почти невыполнимым т.к. отвлечение на мысли в силу глубоко укоренившейся привычки происходит постоянно. Здесь важен настрой. Стоит помнить, чем занимаешься и какими бы важными мысли ни казались, стоит дать себе установку: «все это я буду думать после практики, а сейчас – только практика».

Первые месяцы, а иногда и годы, каждый сталкивается с сопротивлением вечно отвлекающегося ума. Возникает ощущение, что поток мыслей просто невозможно прервать, и намеренная фиксация внимания в течение длительного периода времени на одном и том же объекте невыполнима. В действительности концентрация сложна только для ума, и выполняется легко, когда сознание проникает в сферу разума, выносящего окончательные решения.

Ум может сегодня захотеть перевернуть мир, а на следующий день даже не вспомнить об этом. Ум неустойчив, он постоянно мечется, сменяя десятки желаний за короткий промежуток времени, поэтому за все важные решения, особенно за те, которые связаны с переменами в индивидуальности, отвечает разум. Со временем, проникая все глубже в природу мыследеятельности, привыкаешь все больше к состоянию непрерывной внимательности. Внимание и так льется само собой непрерывно, его не требуется как-то развивать и усиливать. Основная задача в том, чтобы сделать внимание подвластным, обучиться направлять собственный потенциал в единое русло.

Свами Вивекананда, говоря о концентрации внимания, приводил в пример феномен молнии, которая возникает, когда множество частиц концентрируются в едином потоке. Аналогичный эффект дает концентрация внимания, благодаря которой сознание просыпается яркой вспышкой озарения. По мере продвижения в практике, концентрация плавно переходит в спонтанное созерцание, то есть – в настоящую медитацию. Невозможно сказать объективно, где обрывается концентрация и начинается медитация, т.к. четкой границы нет, а переход из одного состояния в другое обычно происходит плавно. Спонтанное созерцание отличается от концентрации отсутствием волевых усилий. Это случается, когда разум познает природу созерцания, и проникается ей. В медитации созерцание объекта происходит легко, без всяких стараний.

Психика, освобожденная от мыслей на время медитации, пребывает в своем естественном состоянии. Такое переживание характеризуется глубоким успокоением, блаженным невмешательством в спонтанность психических процессов, легкостью и свободой. По мере успокоения ума, блаженство и восторг нарастают. В йоге это состояние называют савикальпа самадхи. Пусть ваш ум не смущают заморские слова – техники универсальны, и от слов они никак не зависят. Каждый человек – это чистое сознание, в котором происходит жизнь.

Для вхождения в медитацию не стоит подавлять мысли, нужно просто оставить их как есть. Ум некоторое время еще рефлексирует, а мысли становятся все менее связными. Неважно, какие образы появляются в уме, на каком языке он говорит, стихами, или прозой, поет дифирамбы, или пугает – все это в медитации оставляется как есть, без вмешательства, тогда со временем ум затихает полностью.

Начинающему практику можно пробовать сразу входить в медитацию, минуя концентрацию, если есть соответствующий настрой и успокоенность. Старания и воля, которые могут помочь в концентрации, в медитации только мешают. В медитации важно полное расслабление тела и ума с сохранением бдительности. Нет необходимости сохранять бдительность усилием воли; внимание и без того всегда активно, поэтому необходимо лишь перестать прилагать усилия, не засыпая – позволить вниманию интуитивно самопроизвольно изливаться на объект восприятия.

Когда начинаются старания, или усилия, бдительность теряется, потому что включается эго

– деятельный субъект, и сознание затуманивается его деятельностью, заполняет себя его вибрациями. При подобных усилиях фокус восприятия соскальзывает с тонкой интуитивной сферы бытия, связанной с восприятием – на более грубую сферу мысли. По сути состояние абсолютной бдительности и есть цель практики. Это неуловимое состояние является чистым «Я» (Атман в учении адвайты, Пуруша в йоге) без каких-либо характеристик. Можно его условно охарактеризовать как пустотное ощущение бытия.

Когда медитация настолько глубока, что кроме объекта созерцания ничего не остается, сознание полностью сливается с объектом и наступает самадхи. В это время существует лишь объект созерцания, погруженный в чистое существование «Я».

Объектом медитации может быть что угодно: любое ощущение, внешняя форма, или мысль. Популярны медитации на дыхание, внутренний звук и свет, чакры, мантры и др. По моему мнению, все же лучшая практика – это медитация без объекта, которая представляет собой расслабление в естественном присутствии. Следующий шаг – отвлечение внимания даже от единственного оставшегося объекта созерцания.

Считается, что этот шаг невозможно выполнить никакими усилиями, т.к. усилия – это сфера деятельного субъекта. Когда сознание подготовлено, шаг отвлечения внимания от любых объектов восприятия, происходит спонтанно, как переход в абсолютно естественное состояние чистого бытия вне всяких объектов. Подобное состояние в йоге называют нирвикальпа самадхи, а в буддизме – это всем известная нирвана.

Источник