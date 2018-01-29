Как восстановить свое биополе?

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Аура или биополе — наша защитная полевая оболочка, естественная защита от тонко-материального воздействия, поэтому, когда она нарушается, человек болеет и имеет кучу проблем, от здоровья до психологических.

Нарушение целостности этой полевой оболочки, лучается при агрессивном внешнем воздействии окружающих. В таких случаях, чаще говорят про сглаз. Но такое возможно и при проблемах психологического характера. И то, и другое, влияет на здоровье, жизненную силу и удачу.

Пробой в ауре не обязательно создается какими-то злобными ведьмами, которые сильно смахивают на бабу Ягу из сказки или персонажа фильма ужасов… Его вполне способен обеспечить любой человек с сильной энергетикой, например, ваш родственник, соседская бабушка у подъезда или коллега по работе.

Атака на биополе — сильный выброс негативно заряженной эмоциональной энергии. «Вызверился» начальник на работе, накричал муж/жена или поссорились в транспорте (подставьте нужное). Это все может привести к пробою биополя.

Самая опасная атака такого рода — это когда ваша аура принимает на себя сильный поток негатива от психически ненормального, сумасшедшего человека, например, сбежавшего с дурки. Может даже не быть криков и оскорблений, просто ненависть во взгляде и выброс порции энергии.

Взглядом можно и убить. Даже в художественных произведениях и историками такие факты неоднократно были описаны.

Признаки пробоя ауры или биополя

Упадок сил, общее недомогание, иногда легкий озноб, нежелание жить, беспричинный страх, а иногда и панические атаки. Если у Вас сразу весь пакет, а особенно — есть именно беспричинный страх, то скорее всего это — не банальное ОРЗ, а пробой ауры или по-народному — сглаз. Это лечится. Бегать искать бабок-знахарок и дипломированных по самое «не могу» народных целителей, чаще всего не надо. Большинство из них — просто честно облапошивают сограждан, пользуясь их полной безграмотностью в этой сфере.

Чаще всего, у относительно здорового человека, это проходит само по себе, за пару — тройку дней. Аура восстанавливается, если Вы или окружающие не усугубят положение. Если же за неделю ничего не прошло, а еще добавляются хроническое невезение и нежелание жить, то возможно, это не сглаз, а порча. Накачка энергией, которую предлагают некоторые целители, при наличии дыры в ауре, мало эффективна. Нет смысла наполнять дырявое ведро, энергия все равно будет уходить. Поэтому, сначала надо закрывать дыры…

Восстановление ауры на практике

1. Встаньте, слегка согните ноги, успокойте дыхание. Дайте себе установку, что сейчас будете восстанавливать свое поле и здоровье. Улыбнитесь.

2. Отключите мысли, оценивающий фактор мешает.

3. Вытяните расслабленные руки вперед, в стороны, вверх, постарайтесь почувствовать упругую границу оболочки кокона. Скорее всего, границу удастся почувствовать с первого раза. Представьте его, как некий пакет из света. У него веретенообразная форма, как у кокона бабочек.

4. Попробуйте прокрутить кокон вокруг своей оси, не двигая тело. Просто представьте это. Сначала пойдет туго и будет казаться, что ничего не происходит. Не думайте об этом. Просто делайте. Мысли и ум — враги этой практики. Не обращайте на них внимания. Вдох — пол-оборота кокона, выдох — вторые пол-оборота. Сделайте 10 оборотов против часовой и 10 по часовой стрелке.

5. Походите по комнате, постарайтесь не думать ни о чем. Повторите предыдущий пункт, но теперь представьте, что у кокона есть дыры, а сама оболочка стала липкой и тягучей, как мед, она приклеивается сама к себе… При обороте вокруг тела, дыры заплывают и замазываются этой клейкой оболочкой и затягивают прорехи. Сделайте 10 оборотов против часовой и 10 по часовой стрелке. После освоения этой практики, предыдущий пункт не нужен.

6. Теперь у Вас нет никаких дыр, все заросло и заклеилось. У Вас целая и упругая аура, которая имеет правильную форму и способна отразить любые атаки… Зафиксируйте эту картинку в сознании…

7. Сразу займитесь работой, требующей максимум внимания. Это заставит ум переключиться с «втыкания палок в колеса» процессу восстановления ауры на выполнение новой задачи. Результат автоматически зафиксирует подсознание.

Через некоторое время практики, восстановление ауры будет занимать всего несколько минут. Основные ключи этой практики — визуализация, отключение мыслей и намерение.

Я сознательно не писал в этом посте о молитвах и обращении к «специалистам», религиозному эгрегору или прочим мутным внешним силам за помощью. Человек вполне способен выполнять восстановление ауры собственными силами, без всякой сомнительной и платной помощи.

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