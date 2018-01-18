Почему нужно молиться об усопших и помогать мученикам

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Род — это ряд поколений, происходящих от одного предка. Он состоит из множества людей, объединённых родственными связями и является целостным организмом, который рождается, живет и умирает, имеет собственное тело и биополе.

Родовое телосостоит из массы живых, связанных родственными отношениями, людей. Эгрегор рода — это энергоинформационное поле, представляющее собой совокупность полей отдельных людей, где сосредоточены сознание, управление и задачи рода. Коррекция энергетических нарушений биополя рода позволяет смягчить его негативное влияние на отдельных членов рода.

Карма рода — это совокупность поступков, мыслей, действий и проб­лем (социальных, энергетических, физиологических) всех членов рода, всех прошлых и настоящих событий, касающихся рода. В этой статье я расскажу о кармических нарушениях, произошедших в роду из за умерших людей. Все члены рода подвержены влиянию этих нарушений, и влияние это настолько сильное, что игнорировать его невозможно.

О мучениках

Род состоит из живых и усопших членов рода. Живые находятся в материальном теле. Усопших разделим на две группы:

Перешедшие на высшие планы бытия.

Оставшиеся на низших планах тонкого мира, в мученической зоне.

В мученической зоне находятся умершие, не принявшие при жизни веры или умершие вне срока, а так же имевшие при жизни пристрастия и нездоровые зависимости в материальном мире. Далее по тексту мы будем называть их мучениками, подразумевая под этим сущность человека, находящегося в низших слоях потусторонней жизни, подвергшийся там страданиям и мучениям из за отсутствия веры. Мучеников можно разделить на шесть подгрупп. Такое разделение будет разъяснено ниже, оно важно для пояснения особенностей различного рода действий со стороны каждой отдельной подгруппы.

Умершие, не принявшие сознательно по своему собственному желанию веру или крещение, так называемые атеисты.

Умершие, не имевшие возможность прийти к вере (душевнобольные; одержимые; мертвые, абортированные и больные дети, трагически погибшие или безвременно умершие от тяжелых болезней; жертвы преступлений и без вести пропавшие).

Умершие, намерено лишившие себя жизни (самоубийцы).

Умершие от пристрастия к алкоголю.

Умершие от пристрастия к наркотикам.

Умершие, страдавшие при жизни от различного рода нездоровых зависимостей (чревоугодие, властолюбие, секс и т. д.).

Неуспокоенные души людей, умерших не своей смертью и не погребенные по ритуалу, считаются наиболее опасной категорией обитателей загробного царства, поскольку, утратив физическое тело, они не обрели своего места в мире мертвых. Тело они потеряли, а свою энергетическую сущность сохранили. Для существования им нужна энергия, получить которую они ее могут только от живых людей. А так как они связаны энергетически родовыми связями с ныне живущими родственниками, то по этим связям они и забирают необходимую им энергию. Поэтому, чтобы уменьшить или совсем убрать влияние действия неправедно умерших родственников на нашу жизнь, необходимо решить вопрос об их освобождении. При работе с такими явлениями обнаружилось, что сущности умерших людей проявляются по-разному.

Первая подгруппа проявляется в виде простейших энергетических существ типа пиявки с одной присоской. Похожи они на простейших животных или недоразвитых людей. Крепятся они по всему телу, на отдельных областях головного и спинного мозга, в основном по пути прохождения управляющих сигналов в нервной системе. Действуют на нервную систему, уменьшая интенсивность нервных сигналов, ослабляя при этом поступления энергии в органы. В результате — общая слабость, депрессия, фобия, иммунодефицит. Но самое глав­ное, пострадавший скатывается в социальной жизни к статусу изгнанника, так как он не имеет энергии для обмена с ок­ру­жа­ю­щи­ми. Превращается в энергетического вампира.

Вторая подгруппа проявляется как сущность типа пиявки, имеющей основной хобот и шесть маленьких присосок. Хобот крепится к жертве на основной поток энергии, а рядом крепятся маленькие присоски. Действие на организм аналогичное первой подгруппе.

Третья подгруппа проявляется как простейшая сущность типа пиявки, но в отличие от первой подгруппы, они размещаются на некотором расстоянии от жертвы (вне зоны видимости), протягивая к ней тонкий, почти невидимый вампирский канал для отбора энергии. Действие оказывается на орган или часть тела, куда крепится канал. В результате в органе происходит процесс деградации: от снижения функций до полного его разрушения. Примером могут служить такие заболевания, как цирроз печени и язва желудка.

Сущность четвертой подгруппы похожа на гусеницу с мно­жест­вом присосок. Крепится она скрытно вдоль позвоночника, цепляясь своими многочисленными присосками ко всем позвонкам грудного и поясничного отдела. Обычно страдают вегетативная нервная система и нижняя часть туловища. Симптомы — боли неясного про­ис­хож­де­ния в позвоночнике, нижних конечностях, органах таза, груди и живота.

Сущность пятой подгруппы похожа на улитку, крепящуюся к основанию черепа и проникающую своим острым жалом в мозг человека. Действует на функции головного мозга и эндокринную систему. Итог — все виды поражений головного и спинного мозга, снижение иммунитета и выработки гормонов.

Сущность шестой группы похожа на змею, крепящуюся на теле в области проекции органа, отвечающего за какое-либо пристрастие. Например, у сексуальных маньяков такая сущность крепится в об­лас­ти половых органов; у чревоугодников — в области общей протоки желчного пузыря, печени и поджелудочной железы; у людей проявляющих злобу и ненависть — на бронхах или горле. Воз­дейст­вие отражается на отдельных органах или целых системах, ана­ло­гич­но третьей подгруппе. При этом снижаются функции пи­ще­ва­ри­тель­ной, мочеполовой, опорно-двигательной и кро­ве­нос­ной систем.

Все эти сущности делятся по половому признаку на мужские и женские. Это обусловлено тем, что мы, живущие на этом свете, получаем два вида энергии, одна из которых поступает нам из космоса, а другая — от матушки-земли. Мученицы женского рода стремятся получить женскую энергию, а мученики мужского рода жаждут мужской энергии. Поэтому они избирательно крепятся на живом человеке на входах этих двух энергий. На ныне живущих в роду мужчинах и женщинах сущности мучеников мужского рода крепятся выше пояса на голове, шее, плечах, груди и спине, а сущности женского рода — ниже пояса: на ногах, животе, сзади на ягодицах.

Почему нужно молиться об усопших?

Особое место в наших молитвах занимают прошения об усопших — обо всех наших родственниках и близких, обо всех, кто умер за много поколений до нас, не только о праведниках, но и о грешниках. В одной из молитв говорится и “о иже во аде держимых” — тех, кто больше других нуждается в нашем молитвенной поддержке. Почему мы молимся об усопших и особенно “о иже во аде дер­жи­мых”? Потому что между живыми и умершими нет не­пре­о­до­ли­мой пропасти, душа не умирает, умирает только тело. Но все усопшие — наши братья и сестры, с которыми мы связаны тесными, не­раз­рыв­ными узами. И мы верим, что те, кто не удостоился райского блаженства и сейчас находится в тяжких мучениях, могут быть избавлены от них по нашим молитвам. Такова надежда наша, так проявляется наша любовь к усопшим братьям.

Никто никогда не будет спасен Господом насильно. Пока остается хотя бы один человек, который не хочет последовать за ним — будет существовать нижний мир, преисподняя, мучение как страдание. Но и там действует любовь Божия, и там присутствует Господь, ибо после своего воскресения он сошел туда, чтобы и там прозвучало его спасительное слово. Сойдя в преисподнюю, Господь обратил свою проповедь к людям, которые при жизни не знали его или не хотели последовать за ним, которые шли по пути греха, отказавшись следовать пути праведности. Именно об этих людях нужно молиться, ибо они не вычеркнуты из нашей памяти. Те наши усопшие родичи, которые, может быть, вели недостойную жизнь, умерли вне истинной веры — должны присутствовать в нашей памяти и в нашей молитве. Ибо до тех пор, пока мы помним и молимся о них, остается надежда на их спасение.

Существует мнение, что нельзя молиться ни за кого, кроме как за крещенных верующих. По существующим церковным обычаям, иные умершие не поминаются. Но помимо церковного существует много других форм поминовения. И тот факт, что имена некрещенных и неверующих не произносятся в молитве священника, вовсе не означает, что мы вообще не должны молиться о тех, кто умер вне веры, что мы должны отречься от этих людей и что надежды на их спасение нет, а потому и молиться о них незачем.

У многих из нас родители, бабушки и дедушки, братья и сестры, а у кого-то, может быть, и дети умерли вне веры. Нельзя отчаиваться в спасении этих людей. И нельзя вычеркивать их из нашей памяти. Мы должны молиться о них. Если мы заботимся об этих людях, их страдание в аду может стать временным, очистительным. Своей молитвой за усопших мы должны помогать им спасти свою грешную душу. Жертва, которую принес Спаситель, универсальна: она принесена за каждого человека, живущего или когда-либо жившего на Земле. Будем и мы приносить пламенную молитву— о живых и умерших, праведных и неправедных, верующих и неверующих.

Конечная судьба каждого из нас зависит от нашего собственного выбора — от того, на чью сторону мы встанем: Бога или диавола. Выбор этот делается нами в течение всей земной жизни. Для тех же людей, от которых ничего более не зависит, которые уже все, что могли, сделали или не сделали, главная надежда на спасение — это мы, наша молитва о них, наша память о них. И не будем рассуждать о том, кто спасется, а кто не спасется, потому что это известно лишь Господу. Но будем молиться о спасении всех, в том числе “иже во аде держимых”. Ибо, у нас должна быть только одна мысль — чтобы все спаслись. Эта мысль вселяет в нас надежду, что наши молитвы о несчастных, умерших некрещеными, принесут им некоторое утешение и освобождение неприкаянных страдальцев.

Признаки присутствия мученической души

Cущности мучеников из мученической зоны тянутся к живым родственникам. Им больше некуда обратиться. Особенностью этой зоны является отсутствие в ней света и любви Творца. Вследствие этого ее обитатели остаются без энергии, т.е. "голодными". Источник энергии эти души находят в живущих родственниках. В результате у живущего члена рода начинают появляться несвойственные ему мысли, чувства, состояния, поступки. И многое из того, что не удается осуществить, из того, что не получается воплотить — упирается именно в негативные программы ваших предков и вашего рода.

Все негативное наследство определяет судьбу потомков до 12-го колена. Наличие хронических наследственных заболеваний, конфликтных ситуаций, различные формы одержания говорят о присутствии сущностей мучеников. Причем мученики даже не осознают, что они умерли, у них одна цель — найти энергию и насытиться. И они находят такую энергию у людей, нарушающих Божественный закон и порядок. Когда человек в своей жизни не руководствуется Божественными моделями поведения (включая эмоции, слова и мысли), можно не сомневаться, что сущность мученика находится рядом. В этом случае, как правило, человек себя не контролирует; даже если и пытается взять ситуацию под контроль — у него ничего не получается. Некоторые признаки присутствия мученической души:

ощущение постоянной усталости,

резкая смена настроения,

депрессия,

агрессия,

мания,

фобия,

тревога,

заикание,

булимия,

резкие скачки температуры или давления,

курение табака, алкоголизм, наркомания,

различные заболевания, в том числе астма, иммунодефицит и диабет,

родовые проклятия и все, что сюда входит,

венец безбрачия,

одиночество,

бесплодие.

Почему нужно помогать мученикам?

Рассмотрим такой пример. Жил-был один человек. В начале своего жизненного пути был он неплохим человеком, но начал пить, и постепенно алкогольная страсть так захватила его, что другие жизненные интересы отдалились, а то и вовсе исчезли, осталось только желание пить и наслаждаться состоянием опьянения. Он становится алкоголиком. И вот этот человек умирает. Его душа пол­ностью сохраняет все интересы и свойства, присущие ей. Пот­реб­ность в постоянном удовлетворении страсти не только не исчезает, но еще и многократно усугубляется. Состояние не­у­дов­лет­во­рен­нос­ти мучает его душу. Прибавьте сюда великие страдания, страх и ужас от пре­бы­ва­ния в низких уровнях потустороннего мира. И безысходность, горькая безысходность от осознания того, что его эти муки будут продолжаться вечность. И так оно и будет, пока он не получит от нас помощи для своего освобождения.

То же самое ожидает человека, одержимого блудной страстью, гор­достью, наживой и т.д. Чем больше страстей живет в душе человека, тем страшнее и мучительнее будут его грядущие страдания. Но вся беда в том, что, находясь в таком положении, он является действующим членом нашего рода и потребляет его энергию. Восполнять же эту энергию должны ныне живущие. Вместо того, чтобы энергия шла на здоровье, силу и благополучие рода, она расходуется на поддержание существования умершего. Отсюда вывод: необходимо приложить все усилия для ос­во­бож­де­ния страдающего умершего родственника и устранить потери энергии рода.

С чего начать?

С чего начать, чтобы улучшить жизнь и судьбу своего рода, свою собственную? Как улучшить судьбу детей и внуков? Что необходимо совершить, чтобы взять из рода лучшие качества и снять негативное воздействие грехов рода? Путь исправления начинается с признания своей поврежденности. Да-да, нужно признать свою поврежденность. Самому себе приз­нать­ся, что сам повредил свое здоровье (у курильщика гортань и легкие, у наркомана иммунитет), счастье (бросил детей), любовь (отрекся от родителей). Только тогда наступает понимание греховности со­де­ян­но­го. И только тогда начинается путь покаяния, то есть начало лечения, обязательным условием которого является смирение — осоз­на­ние своей греховности, а также желание эту природу ис­пра­вить.

Каясь в грехе и проявляя своё желание от него избавиться, человек открывается, и тогда приходит помощь свыше, восстанавливая разрушенную связь, разорванную грехом.

Что предпринять?

От прошлого избавиться невозможно, и влияния своих предков не избежать. Каждый из них представлен в наших генах, крови, чертах характера, а также в убеждениях, устремлениях, привычках и мотивации к жизни. Мы слеплены из своего прошлого. То, как мы видим и воспринимаем мир — прямой результат влияния нашей семьи, сородичей и культуры. Мы не можем выбрать свое прошлое. Но в наших силах исправить его влияние на наше настоящее и будущее. Я призываю вас предпринять серьезные действия в направлении радикальных перемен в своей жизни.

В практике в этом направлении рекомендуются чистки кармы, биополя, чакр и т.д. Но, как правило, после таких чисток весь негатив возвращается, потому что все усилия направлены на очищение собственных тонких полей и физического тела. Важно понять, что мы жестко связаны со своим родом. Живущие в ма­те­ри­аль­ном мире находятся в постоянном контакте с пе­ре­шед­ши­ми. Только мы можем помочь мученическим душам получить окон­ча­тель­ное освобождение, перейти на божественный план, и тем самым освободить себя и свой род от страданий и негативных программ.

Все, что у вас упорно не получается в жизни — не получается по причине того, что вы никак не повлияли на эту сторону жизни, которая является фундаментом вашей реальности. Весь этот багаж рода стал вашим в момент рождения, и впитались вами с детства и юности. Пока ничего не предпринимать, не влиять на негативные родовые программы — они будут влиять на вас, хотите вы того или нет.

И когда человек пройдет все нужные и необходимые шаги, восстановив и очистив энергию рода — тогда вся сила рода будет стоять за ним и помогать ему.

Это тот случай, когда предки незримо хранят и содействуют своим потомкам. И только тогда можно начинать строить свою позитивную реальность. Только тогда будет можно рассчитывать на то, что наши действия в любой из сфер жизни принесут хорошие плоды. Это все равно, что расчистить пространство для продвижения вперед.

Понятно, что такая работа займет много времени и за один подход ее не выполнить. Это может занять несколько десятков дней. Зато про­деланная вами работа принесет бесценные плоды — ваш род будет очищен от жестких, низкочастотных, разрушительных структур. Таким образом, высвобождается громадное количество энергии — той самой, что уходила на поддержание нарушенных родовых сценариев, которые сами по себе уже не работали. Может быть, именно вам удастся изменить те родовые программы, которые приносили несчастья вашим предкам и вам. Вы сможете после этого создать новые, более радостные сценарии, обнаружите, что в Вашей жизни начинают работать новые, вдохновляющие программы.

Выполнение коррекции

Существуют множество методов коррекции нарушений рода. К ним можно отнести 40-дневные посты и различные воздержания, молитвы, уход в монастырь, медитации и другие духовные практики и техники. Но, реальность такова, что мало кто достигает цели — потому что некоторые только чистят свое тело, другие просят помощи у праведных членов рода, третьи обращаются к силе или эгрэгору рода и т. д.

Освобождение мучеников может быть осуществлено только тем, кто их может простить и принять. Это — наш Господь. Только Он решает, кто может быть спасен и помилован. Поэтому все наши усилия нужно направлять к Нему. Его нужно молить о прощении мучеников нашего рода. И только Он окажет помощь. Обратиться к Нему о прощении мучеников нужно нам самим. От этого зависит прошлое наших сородичей, наше настоящее и будущее.

Выполнение коррекции начинается с диагностики энергетических нарушений в роду. Если есть генеалогическое дерево рода, тогда диагностика облегчается тем, что не нужно отыскивать степень родства и связи поколений. Начинать двигаться лучше от себя или от человека, обратившегося к вам за помощью при коррекции. Дви­гать­ся нужно от поколения к поколению по отцовской и материнским линиям назад к истоку рода, при этом захватывая двоюродных братьев и сестер. Охватывать достаточно всех родственников до 12 коленa.

Диагностика проводится в виде опроса. Ставится вопрос (обращаясь по имени) умершему родственнику, является ли он мучеником. При отрицательном ответе, переходите к следующему. При положи­тель­ном ответе проводится прошение в виде молитвы:

«Господь прости и прими к себе мученика "имя" (если известно; если нет — назвать степень родства, например двоюродный брат отца).

Слава Богу за всех, слава Богу. (Три раза).

Господи, благодарю тебя за все, что ты нам посылаешь.

Во имя Отца Сына и Святого Духа. Аминь».

После этой молитвы, в течение нескольких секунд человек ощущает в теле приток энергии. Таким образом, мученики освобождаются сами и освобождают ныне живущих.

Если нет данных об умерших родственниках, то работа усложняется. Необходимо обследовать биополе человека. Как могут выглядеть об­на­ру­жен­ные в его поле сущности, видно на рисунке, дополнительно о них в статье Сущности, полевые паразиты и вампирские каналы. Отрабатывать обнаруженных мучеников необходимо молитвой, «Господь прости и прими к себе мучеников мужского и женского рода. Слава Богу за всех, слава Богу. (Три раза). Господи, благодарю тебя за все, что ты нам посылаешь. Во имя Отца Сына и Святого Духа. Аминь»

По мере отработки на освободившееся место будут приходить новые волны сущностей. Оказалось, что освободить первую волну му­че­ни­ков — это только начало. Иногда кажется, что их нескончаемое количество. Приходят разные по размерам, силе и местам крепления сущности мучеников. Работу с ними проводим до последнего. По завершению отработки необходима обязательная контрольная диагностика всех тонких полей исцеляемого. Окончанием отработки считается отсутствие сущностей мучеников на тонких полях обследуемого. В дальнейшем коррекция продолжается на всех тонких полях исцеляемого с целью их очистки и от других сущностей, пришедших по другим причинам к исцеляемому (подробнее о них в статье Одержимость). Убираются остаточные нарушения и их последствия.

После применения такой коррекции изменился подход к решению большинства проблем, связанных с исправлением энергетических нарушений рода. То, на что тратились годы духовных практик, требовавших различного рода ограничений в питании, воздержания от секса, что достигалось многократным повторением специальных упражнений — теперь решается намного быстрее. В процессе применения этого способа коррекции, пришло по­ни­ма­ние важности данной работы. Стали более понятны причины многих известных заболеваний, особенно хронических и долговременных. Я сам был поражен, когда оздоровительный сеанс с приложением этого метода выявил причину и сразу устранил многолетнее заболевание.

После чистки

Освободившись от мучеников первой волны, вы чувствуете дол­го­ждан­ное облегчение, становитесь сами собой. Внешнее влияние исчезает, остаются привычки, с которыми справиться не составляет особого труда. Остается честно посмотреть на себя и збавиться от дурных зависимостей и привычек, которые удерживали мученика рядом. На этом работа не заканчивается. Начинает восстанавливаться освобожденная энергосистема, часто через повышение температуры физического тела. Так организм сжигает оставшиеся энергетические застои и пробки.

В результате чистки повышается энергетический потенциал и восприимчивость всех органов чувств. Вы начинаете ощущать "подселение" очередного мученика по следующим признакам:

чихание;

икота;

беспричинная тревога;

необычные, непривычные состояния желания и действия.

Мученик показывает вам ваше слабое место — в области проявления признаков "подселения" присутствует негативная энергия для его питания. Так Вы понимаете, над чем надо дальше работать. Данная методика подходит абсолютно всем. Она позволяет без посредника и в любое время проводить коррекцию нарушений. Разовая чистка занимает 25—30 минут. Этим действием отсекается мученик на этапе подключения, и он уходит на высшие планы бытия, никого не потревожив. Следующие подошедшие мученики проявят в вас энергии, желания и действия, которые им нужны. И вы увидите ваш негатив, притянувший сущностей. И так шаг за шагом, от одного поколения к другому, постепенно корректируются все нарушения рода. Желаю всем успехов в укреплении и оздоровлении ваших родов. Благополучен тот, кто очистил свой род.

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