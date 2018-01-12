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Чакры человека и параллели между ними

Пятница, 12 Января 2018 09:58
Чакры человека и параллели между ними Фото из открытых источников

Очевидно, что находить нужные параллели сложно, но возможно с учетом здравого подхода. И это особенно необходимо при пересечении разных символических систем.

 

Чакры расписывают по стихиям, просто по порядку планет и еще несколькими способами. На мой взгляд, здесь проблема опять в том же, что многие пытаются перенести правила одной системы непосредственно на другую, по-прежнему путая теплое с мягким. Почти в каждой чакре (Аркане, руне, растении, животном) можно найти что-то от всех планет. Вопрос только в том, что сильнее выражено и лучше соответствует неотъемлемой сущности. И идти для этого необходимо совершенно с другой стороны — от наблюдений и здравого смысла. 

 

Муладхара связана с Луной, так как ее главная функция — созидание и поддержание физического тела, а также его адаптация под постоянно меняющиеся условия и воспроизводство. И пусть Вас не смущает красная аура здоровой чакры — просто это нижний воспринимающий канал, напрямую связанный с Землей и ее плотной низкочастотной энергетикой. С санскрита ее название переводится как "основание". Это уровень базовых инстинктов, здесь главный действующий мотив — стремление к безопасности. И, кроме того, это место жительства Кундалини. Потому, кроме Луны здесь уместно присутствует и Плутон. 

 

Свадхистхана отвечает в организме за чувственную любовь и сексуальное притяжение, за желание обладания. Без ее энергии невозможна творческая одержимость, и даже обыкновенный интерес к чему бы то ни было. Это уровень формы и оформления, не случайно, поэтому ее название переводится как "обитель личности". Если же дополнительно рассмотреть ее дисфункции, то все становится окончательно ясно — здесь проявлена Венера. 

 

Манипура — это уровень социального взаимодействия, то есть плоскости, в которой господствует естественный отбор и скрытая (а то и явная) конкуренция и борьба за "лучшую долю". Это огненная чакра, связанная с внутренним теплом. Без нее невозможно проявление самостоятельности, индивидуальности, отстаивание себя. Именно она отвечает за способность превращать желания в явственные богатства. И потому ее название переводится как "дворец из самоцветов". Акцент на ней делают все развитые боевые искусства. Это — Марс. 

 

Анахата — средняя из семи чакр, своего рода ось, и по многим классификациям она непосредственно "человеческая". И ее название "несвязанная", говорит именно об этом — о независимости от денег, домов, машин и славы, так как все это менее важно, чем свобода самовыражения. Кроме того, она буквально отвечает за сердце и за высшие чувства, подобные любви и творчеству. Ее дисфункции дают крайний эгоизм, раздутое самолюбие, бесчувственность, неуправляемые выплески эмоций и сердечные болезни. Вполне логично, что эта чакра связана с Солнцем. 

 

Название Вишудха переводится с санскрита как "чистая". Она отвечает за логическое конструирование и вербальную информацию, за умение выражать свои мысли. Без ее стабильной работы невозможен конструктивный самоанализ, самооценка, самопознание. Ее дисфункция — это "отравление" негативной информацией, в том числе ложными верованиями и догматизмом. Она прямо связана с Меркурием. Если же присмотреться к тем возможностям, которые дает Вишудха при проработке, а именно к духовным силам, к сверхчувствительности, к передаче и чтению мыслей — то необходимо допустить еще и Нептун. 

 

Аджна, переводимая как "приказ" или "безграничная власть" прямо связана с контролем и властью, в самом широком смысле этих слов. Это уровень "прикладной" мудрости. Кроме того, ее функция — правильно отражать духовный мир, поэтому типичные дисфункции — материализм, безверие. Это, безусловно, уровень Юпитера. А если добавить те возможности, которые "третий глаз" дает при проработке (ясновидение, например), а также вспомнить, что именно эта чакра связана с внезапным Просветлением, то необходимо допустить еще и Уран. 

 

И вполне закономерно с высшей седьмой чакрой Сахасрарой ("пустотой") на человеческом уровне связан Сатурн. Именно здесь заканчивается власть материи, именно здесь наш эгоизм и вера в нас самих, как в отдельных друг от друга существ, закрывает путь к энергии Духа. Седьмая чакра — это власть над временем, выход к Вечности из пределов собственного гороскопа. Разумеется, что здесь напрашивается что-то еще, большее, чем Сатурн. Но мне не хотелось бы плодить сущности, рассуждая о малоупотребимых в практике вещах. Всегда существует элемент Неведомого, о чем забывает большинство авторов, в напряженном усилии пытающихся ответить на все вопросы. 

 

Ведь, строго говоря, и чакр вовсе не семь. И не девять. И не двенадцать, а многие сотни. И аналогии с планетами — лишь условность, облегчающая практику астромагии. Тому же, кто поднялся на уровень реального "включения" Седьмой Чакры, и астрология, и астромагия уже вряд ли понадобятся.

 

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Яй Евгения Опубликовано в Тайны мира и человека   Теги Эзотерика
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