Блокировка родовых каналов: как это происходит

Фото из открытых источников

Они блокируются тогда, когда у человека есть непринятие родителей и рода. Если у человека напряжённые, сложные отношения с отцом, конфликты, есть непринятие отца или отсутствует общение вообще, то перекрывается правый канал, по которому идёт энергия из рода отца. Отчим здесь ни на что не влияет. В зоне манипура-чакры, если у человека не отец, а отчим, формируется дополнительный канал, но он не решает ситуацию.

В любом случае здесь играет роль не род отчима, а род отца. Бывает так, что отец ушёл из семьи, или преждевременно умер, а мама вышла замуж за другого мужчину или у неё никого нет, она свою личную жизнь не устроила, но в независимости от того, есть живой папа или нет, есть родственники по линии отца. И даже если никого из этих родственников в живых нет, то на них можно настроиться энергетически.

Когда у человека есть претензии к отцу, к родственникам, есть конфликты с родственниками по линии отца, есть также претензии к маме, конфликты с мамой, претензии к роду со стороны мамы, то перекрываются родовые каналы. По каналу отца идёт энергия, информация, которая структурирует социально, т.е. человек в принципе не может быть успешен в социуме, если у него конфликт с папой и с родом отца.

По роду матери идёт генетическая информация, которая влияет на здоровье. Мама создаёт тело человека, неважно это мальчик или девочка. Это результат творения мам. Фактически мама даёт это тело. Соответственно, энергетика мамы и её рода влияет на тело, т.е. на здоровье, и влияет на геном, на ДНК. А папа передаёт генетически социальную информацию.

Мама – это интуиция, эмоции и тело, организм, здоровье. Папа – это сознание, личность, социальное поведение, взаимодействие в социуме, выстраивание в социуме правильного поведения.

И таким образом если конфликт и с мамой и с папой, непринятие мамы и папы, непринятие родственников по материнской и отцовской линии, то как правило, такой человек социально успешным не может быть и у него однозначно будут проблемы со здоровьем. Не дело детей осуждать поведение родителей. Мы можем только понять и простить. Если есть принятие, тогда будет самореализация в социуме, особенно это касается мужчин.

Не важно – общается человек с отцом, не общается – этот канал есть объективно, потому что есть биологический отец. Пускай он себя не реализовал как отец фактически. Но биологически он есть. Соответственно, этот канал основной. Тоже касается такой ситуации: бывает приёмная мать, а не родная. Но в любом случае именно канал матери биологической, родовой канал модулирует тело. Как правило, если у человека конфликт с мамой, то проблемы со здоровьем, если конфликт с отцом и с его родом – проблемы в социуме.

С другой стороны, если отличные отношения с родителями, как с папой, так и с мамой, у такого человека будет все хорошо со здоровьем, и все в порядке в социуме. Самое главное – будет достаточно социальной энергии и энергии воли, энергии диапазона манипура-чакры, что позволит самореализоваться в социуме. И будет достаточно энергии для нормального функционирования тела, работы системы пищеварения и хорошо будет работать иммунитет. Хорошо работающие родовые каналы дают сильную защиту и поддержку рода. Но без гармоничных отношений с родителями эту защиту и поддержку не получить.

Источник