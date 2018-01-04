Медитация, которая поможет простить все обиды

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Если у вас остались непрощенные обиды , то это значит, что в глубине вашей души лежит тяжелый камень, непомерным грузом тянущий вас на дно. Умение прощать – необходимое качество для каждого человека, независимо от возраста, пола и социального положения. Ведь обиды – они как снежный ком — накапливаются в нашей душе, разрастаются в ней до невероятных размеров и начинают самым настоящим образом отравлять нашу жизнь.

2017й год подходит к концу, в это время было накоплено много обид. Слово «обижать-ся» дословно означает «обижать себя». Именно поэтому в народе говорят, что «на обиженных воду возят». Прощая другого человека, мы духовно развиваемся и растем, а медитация прощения – отличный инструмент, чтобы сделать это максимально эффективно. Медитация прощения – это метод духовной гигиены, очищающий нашу душу от непосильного груза из непрощенных обид.

За целую жизнь мы успеваем накопить огромную массу отрицательных эмоций и негативных воспоминаний, которые медленно, но верно разрушают нас и всю нашу жизнь. Непрощенные обиды – это сильнодействующий яд, отравляющий человеческую душу

Среди множества техник прощения наиболее эффективной считается техника Александра Свияша. Запишите на листе бумаги имена всех, после встречи с которыми у вас остались неприятные воспоминания. Сюда можно включить и родителей (если конечно были были негативные моменты), и давних знакомых, а также коллег с работы.

Необходимо тщательно вспомнить всех тех, кто вам доставлял боль, заставил страдать и испытывать стресс на протяжении всей вашей жизни. На первых строчках вашего списка должны быть те, кто больше других оставил в вашей памяти негативных воспоминаний. Если в «лидерах» вашего списка окажутся ваши самые родные и близкие люди — это нормально, ведь именно за них мы больше всего переживаем, поэтому конфликты и ссоры возникают в основном с теми, кто нам небезразличен.

Теперь выберите одного человека из списка, который вам больше всех дорог и отношения с которым вы хотели бы очистить. Поставьте его имя на первое место. Медитацию прощения вам нужно начать именно с него. Эффективность процесса повысится, если использовать фото этого человека. В случае, если фотографии у вас не окажется, можно мысленно представить его образ или лицо.

Медитация прощения должна занимать от 15 до 30 минут в день, проводить ее нужно три раза (утром, вечером и днем). Итак, сосредоточьте свое внимание на объекте прощения и вслух скажите: «С любовью и благодарностью я прощаю (имя человека) и принимаю его таким, каким он есть. Я прошу прощения у (имя) за все мои мысли, эмоции и поступки по отношению к нему».

Первое предложение из данной фразы нужно произносить закрыв глаза, в течении 5-ти минут все время сохраняя на лице улыбку – пусть даже искусственную. Некоторым это может показаться глупо, но этот метод значительно повышает эффективность процесса. При желании можно выставить изображение прощаемого перед собой, изредка посматривая на нее. Постарайтесь с самого начала вспомнить все отрицательные моменты. Вспомнили – и простили.

Теперь начинается второй этап — на протяжении 5 минут вы должны вспоминать все те моменты, когда именно вы являлись обидчиком. Необходимо признаться самому себе в том, что вы были неправы. При этом повторяя следующие фразы: «Я прошу прощения у (имя) за все мои мысли, эмоции и поступки по отношению к нему».

И третий этап — последние 5 минут нужно произносить слова: «С любовью и благодарностью (имя) прощает меня». Параллельно вам нужно мысленно создать на «внутреннем экране» образ этого человека, улыбающегося и принимающего ваши покаяния. Если вы сможете представить его улыбку или то, как он вас дружески обнимает — значит медитация прощения прошла успешно, темное пятно в вашей душе очистилось, и кармический узел развязался.

Если же такого эффекта не произошло — необходимо заново повторить процедуру, пусть даже это будет продолжаться несколько недель, но этого непременно нужно добиться. Обычно на прощение одного человека уходит от 15 до 20 дней. Запрещается работать более чем с тремя людьми за одни сутки, иначе возможен обратный процесс. Лучших показателей можно добиться, если работать с одним человеком от двух до четырех раз в день.

Если все проведете медитацию прощения по всем правилам, искренне и от души — вы непременно получите результат. Негативные эмоции непрощенных обид постепенно растворятся и на душе станет легче и светлее, и это самым благоприятным образом скажется на последующих событиях вашей жизни. Прощайте и живите без обид!

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