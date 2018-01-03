Энергетический прогноз на 2018 год

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Этот год можно назвать «тестовым прогоном» для всех систем. В 2017 году вы переформатировали ряд своих убеждений и создали то, что можно назвать «пробной версией» своей реальности. Теперь пришло время подать энергию на эту версию и посмотреть на последующие результаты.

Что значит «дать энергию»? Это означает прекратить использовать позавчерашние поводы для того, чтобы не делать что-то сейчас. Любое ваше пожелание к себе будет мгновенно активировано, к нему автоматически подключится вдохновение и начнет стремительно вас нести к вашей мечте. И этот рывок тут же покажет тот участок в шаблонах, где ваши установки имеют слабые места.

Потрясения.

Сложность этого года заключена в наличии разнополярных убеждений населения Земли. Это создаст «разрывы» в несогласованных убеждениях. Иными словами, год обещает быть весьма «аварийным», однако, в нем есть две особенности.

1. Степень и градус разрушения будет тщательно выбираться для тех или иных целей людей в конкретной местности. В начале года предусмотрены некие «заготовки» разных событий внутри коллективного сознания для конкретного региона. Изначально это могут быть социальные взрывы, которые, в случае затяжного развития, могут быстро перерасти в природные катастрофы.

То есть там, где будет наблюдаться рост человеческих эмоций, можно ожидать очень быстрого удара стихий. Обычно эти процессы проходят более гладко, но в 2018 году – это приобретет ярко выраженный характер.

2. Для тех людей, кто не вовлечен в эмоциональные коллективные процессы, этот год может показаться годом посещения зоопарка, в котором волки, львы и тигры смешались в клетках и кидаются друг друга. Причем вы это можете наблюдать со стороны, оставаясь на свободе и в безопасности. Такой внешний контраст означает, что никаких глобальных катаклизмов для всего человечества не ожидается. Все происшествия будут строго локализованы, хотя могут нести очень серьезные последствия.

Личное и общее.

В основе происходящих внешних событий лежит стадия перехода человечества от конкуренции к кооперации. Причем запускает это персональный опыт – вначале отдельные люди постигают этот образ мышления, а затем «зажигают» коллективные процессы. 2018 год ярко покажет необходимость решения проблем именно в режиме кооперации, что и создаст разного рода катастрофы, которые придется решать сообща – экономические, социальные, техногенные, погодные.

Дестабилизация погоды будет также соответствовать как локальности, так и избирательности той местности, в которой будут бурлить эмоции. Можно ожидать ярких явлений, вроде строгой полосы разделения зоны ураганов. Один конкретный человек может даже создавать «острова спокойствия» внутри бури. Природа словно проявит избирательность, становясь на сторону тех или иных людей.

Впрочем, чем выше ваша личная ответственность за свою реальность, тем менее контрастным персонально для вас будет 2018 год. Если вы качественно настроитесь на то, что пожелаете реализовать в нем, то события будут течь предсказуемо. Имеется в виду не список пожеланий к «Высшим силам», а именно осознанные пункты, в которых вы проявите себя как Творец своей реальности.

За историю последних столетий – это самый скоростной год в отношении материализации желаний, но пока еще не самый креативный. Пока стоит научиться следить за ритмами: подача энергии – ускорение - реализация результата – подача энергии – снова ускорение. И базовая сложность будет в том, чтобы при подаче энергии не фокусироваться на внешних событиях «зоопарка».

Политика.

Особенностью всех политических происшествий будет то, что лидеры начнут терять личное влияние. Это произойдет вследствие того, что коллективные ожидания населения будут значительно корректировать ход мысли того или иного правителя. Их поступки могут включать в себя неосознанные «вкрапления» из других систем сознания. Таким образом, правители могут как бы выпадать из реальности, что создаст у них самих ощущение беспомощности.

Из-за такой ситуации высока вероятность радикальной смены вектора внешнеполитических событий. Мир к концу года может заметно изменить лица своих лидеров или тех, кто стоит за их спинами. Ожидается всплеск публичных «разоблачений» ведущих политиков, поскольку всякая позиция силы будет давать трещину в неожиданных местах. Год 2018 – это год «вторых лиц» которым придется собой затыкать прорывы, подставляясь под удары событий.

Общество.

Рост ожиданий «внешнего вмешательства» создаст окно для разноплановых громких заявлений. Большинство получит явное подтверждение тому, во что верил. Другое дело, что для одних людей – таковыми событиями покажутся научные и медицинские «прорывы», а кто-то увидит «знамения свыше». Во всех случаях, это никак не отразится на личной реальности отдельного человека – вы лишь усилите свои ключевые установки.

Акценты.

Итак, вы сформировали намерение получить это, реализовать то. Прекрасно! А теперь проверьте, сколько в них «если», связанных со внешними событиями. Постарайтесь убрать все внешнее, иначе рискуете столкнуться с «зоопарком». Пусть останется лишь полноценное утверждение, без условий. Следует помнить, что именно ваше частное преображение создает изменения в общественных структурах, а не наоборот.

После очередного разгона, вы достаточно быстро получите результирующее событие. И есть высокая вероятность, что какие-то результаты вы будете считать «серединой», потому что вы не получили некоего конкретного проявления. Но посмотрите на него внимательно, возможно это уже и есть конечный результат, который скорректировало ваше устаревшее убеждение? Иными словами, скорость реализации может быть такой высокой, что вам следует перезапустить процесс опять и опять в течение недели, вместо того, чтобы рассчитывать «продавить» результат за месяц.

Уловите ритм и научитесь создавать все быстро с первого раза, вот это и есть главный акцент года – тестовый прогон систем для проживания в мире быстрой материализации желаемого. Осознайте тот момент, как странно бы выглядел изобильный мир, в который вы ворвались бы с наличием странных старых настроек.

Тестируйте этот мир в соответствующем режиме 2018-го года. Для кого-то собака – это агрессия, а кому-то – безусловная любовь...

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