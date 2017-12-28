Электрические люди: Феномены со сверхвозможностями

Фото из открытых источников

Природа полна загадок и удивительных явлений. Особенно она удивляет многообразием живых организмов. Многие из них весьма причудливы по своему строению и обладают поистине фантастическими физическими возможностями. Взять к примеру некоторых морских обитателей, способных аккумулировать в себе электричество такой мощности, что его разряда с лихвой хватит для убийства любого живого существа. Оказывается, носителями убийственного электрозаряда могут быть не только дикие животные, но и люди-феномены. Их феномен заключается в аномально большой электрической активности организма, за которую их так и называют – "электрические люди".

Термин "электрический человек" появился в эпоху электричества, но еще до ее наступления уже были случаи, когда "электрические люди" давали о себе знать. Настоящий интерес к этим людям-феноменам пробудился только с началом изучения учеными электричества.

В 1846 году во Франции впервые попытался исследовать феномен биоэлектричества известный физик-астроном того времени Франсуа Араго.

Объектом его научных изысканий стала парижанка Анжелика Котэн, о которой ходила молва, что она способна "метать искры" и отталкивать от своего тела предметы, не прилагая для этого физических усилий. Действительно, стоило девушке слегка тронуть какой-либо предмет, как тот буквально отскакивал от нее. Некоторые исследователи предполагали, что за всем этим "спектаклем" стоял полтергейст, а Анжелика якобы являлась его носителем. В пользу этой версии служит тот факт, что в момент проявления странной силы заставляющей двигаться тяжелую мебель, ученые с помощью специального прибора электроскопа пытались обнаружить в ее организме наличие "аномального электричества", но сделать этого не удалось, прибор никак не реагировал на девушку.

Однако, независимо от того, какую природу имела сила оказывающая на Анжелику воздействие, она иногда доводила девушку до судорожных припадков, сопровождающихся увеличением частоты сердечного пульса до 120 ударов в минуту.

Изучая Анжелику Котэн, Араго зашел в тупик, так и не объяснив ее феномен. По окончании исследования, в своем научном отчете он констатировал несостоятельность науки того времени, в понимании и объяснении природы биоэлектричества в человеке.

Чем же является феномен "электрических людей" – болезнью или сверхвозможностью? Сегодня наука не может однозначно ответить на этот вопрос, поскольку неясна причина возникновения этого явления. На этот счет в научной среде нет единого мнения, но большинство исследователей склонны считать это сбоем в нормальной работе организма.

Например, американский ученый, доктор биологических наук Джон Картер считает, что аномальная способность человека вырабатывать электричество большой мощности появляется из-за нарушения в организме химического баланса – когда резко повышается содержание ионов натрия, а калия понижается. При этом, у "электрических людей" показатели жизненных функций: внутричерепное и артериальное давление, пульс, – нестабильны и превышают норму, а реакции их нервной системы нарушены. Большинство этих людей отмечают у себя плохое самочувствие, частую головную боль, головокружение и общую слабость.

Из вышеописанного следует: "электрические люди" – несчастные больные, заболевшие редкой "электрической болезнью". Почему несчастные? Потому что, для здоровья и жизни большинства "высоковольтных людей" это странное заболевание весьма опасно. В истории уже были случаи, когда оно убивало в прямом смысле слова. Ведь человек не "оборудован" каким-то специальным органом-устройством, предназначенным для безопасного хранения генерируемого организмом электричества, импульс которого в любой момент может стать фатальной причиной остановки сердца, что с "электрическими людьми" происходило уже не раз.

Так, в 1869 году во Франции родился ребенок, тело которого было чрезвычайно сильно насыщено статическим электричеством. Он поражал током любого, кто к нему прикасался. Особенно доставалось его матери. Во время кормления малыша грудью, ей приходилось терпеть сильную боль. В темноте пальцы ребенка испускали свечение, а в воздухе рядом с ним всегда чувствовался запах озона. Это младенец не прожил и года, а причиной его смерти скорее всего была "электрическая болезнь".

Еще одной жертвой собственного электричества стал россиянин Василий Игнатов – "электрический человек", сердце которого остановилось, не выдержав постоянных электроэкзекуций.

Кроме того, что "электрические люди" находятся в особой группе риска, многие из них просто не могут нормально существовать, не испытывая болезненных ощущений и бытовых проблем.

С такими трудностями приходится постоянно сталкиваться жительнице Манчестера, британке Полин Шоу. Она тоже способна "метать молнии", но за это ей приходится расплачиваться сильной головной болью и нести материальные убытки, поскольку все электроприборы которых она касается, тут же выходят из строя.

Аналогичная ситуация "высокого напряжения" сложилась в жизни англичанки Ники Хайд-Палли, пережившей попадание молнии, после чего она хоть и осталась жива, но превратилась в живую электростанцию, производящую неслабое статическое электричество.

Последствия удара молнии и последующего за ним превращения, для нее стали просто ужасными. Постоянно перегорающие лампочки, ломающиеся электробытовые приборы и техника - это только малая доля проблем, с которыми ей теперь приходится жить. Еще она лишена возможности нормального тактильного контакта с людьми, поскольку многие ее "электрошоковые" прикосновения весьма болезненны как для нее, так и для других. По "электрическим" причинам супружеская жизнь Ники разладилась, муж бросил ее, не выдержав "домашнего экстрима" и вынужденного сексуального воздержания.

Сегодня Ники ведет затворнический образ жизни, а отправляясь куда-то, экипируется как заправский электромонтер и использует соответствующую одежду – прорезиненную обувь, резиновые перчатки и т. д.

Однако, не все "электрические люди" страдают, есть и такие, хотя их меньшинство, кто не испытывает в связи со своими необычными "дарованиями" каких-либо мук и трудностей, а некоторые из них даже научились извлекать для себя пользу.

Люди-феномены. Электрический человек Чжан Дэкэ.В эту немногочисленную группу входит китайский пенсионер Чжан Дэкэ, известный в Китае "электрический человек", способный без ущерба для своего здоровья пропускать через себя ток напряжением 220 вольт! Более того, он это делает регулярно в медицинских целях, устраивая себе уникальную "электротерапию", которая смертельно опасна для других, но, как утверждает сам Дэкэ, безобидна и даже полезна для него. Электричество такого напряжения якобы помогает ему эффективно бороться с артритом, ревматизмом и поясничными болями. Удивительно еще и то, что тело китайца может не только проводить электроэнергию, но и удерживать ее в себе на непродолжительное время, достаточного для того, чтобы прямо на ладонях... поджарить небольшую рыбку! Не все верят, что такое реально, и в городок где живет "чудо-повар" специально едут туристы, чтобы убедиться в его сверхвозможностях.

Несмотря на пройденное Чжаном Дэкэ научное обследование, ученым Поднебесной так и не удалось полностью понять природу феномена.

В мире есть еще "электрические люди", умеющие вступать в прямой контакт с оголенной электропроводкой, находящейся под высоким напряжением. Одни из них используют свой "дар" в быту, ремонтируя электропроводку и электроустройства, не отключая при этом их от источника питания, как это делают житель Румынии Константин Крайю и "электрический человек" Леча Ватаев из Ингушетии. Другие наоборот – могут легко привести в негодность электротехнику или вызвать программные сбои в компьютерах одним прикосновением руки. Например, на такое способны американский парнишка Джо Фальчитано или женщина из Бирмингема, которой ученые дали псевдоним Шейла. Суперфеноменальной Шейле даже под силу искажать и стирать информацию в "умных" машинах, просто дотронувшись до розетки или того места, где проложен скрытый электрокабель. Однажды в подобном "фокусе" ее заподозрили работники одного местного банка. После причиненной ими ей обиды, женщина в отместку заставила банкиров изрядно понервничать, устроив в банке настоящий кибер-переполох, сопровождающийся искажением и уничтожением данных в компьютерах. Все попытки специалистов понять причину сбоя в работе машин были тщетными. Но когда Шейла покинула стены банка, вся аппаратура вновь исправно заработала.

История электрической эпохи уже знает немало удивительных фактов подтверждающих сверхвозможности "электрических людей", но как они возникают – неясно никому. До сих пор их феномен не разгадан.

Источник