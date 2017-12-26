Раскрываем секрет исполнения желаний

Вот совсем уж скоро новый год — время новых планов и загадывания желаний!
Многие пишут списки, составляют планы, рисуют и волшебничают на тему исполнения мечты. Наверняка вы знаете множество техник исполнения желаний! А всегда ли сбываются ваши мечты и реализуются намеченные и прописанные планы?
Как думаете, чего не хватает им для полной реализации?
У меня в этом году свершился инсайт: я узнала маленький секретик для исполнения мечты! И хочу поделиться им с вами!
Со всеми деталями и подробностями. Например, автомобиль — какой марки, цвета, формы кузова, мощности, литража и многих других параметров.
Очень важно точно и четко формулировать, что вы хотите, чтобы не получилось как в анекдоте:
— Джинн, хочу домой!
— Пошли.
— Я хочу быстро!
— Тогда побежали!
Важно представить себе, как выглядит ваша мечта, как вы смотритесь в ней - новой машине, шубке или на солнечном пляже.
И снова не скупитесь на детали и вкусные мелочи. Представляйте, что то, что вы хотите, у вас УЖЕ ЕСТЬ, чтобы не получилось как в анекдоте:
— Я опять хочу в Париж!
— Что, уже была там?
— Нет, уже хотела.
Эти два пункта работают на ментальном уровне, они включают наш ум.
Таким образом, вы вкладываете в мечту свою эмоциональную энергию. Это уровень души, включающей наши эмоции. Фокусируя свое внимание на мечте, вы наполняете ее энергией, и она реализуется. Но в этой схеме упущено одно очень важное и мощное звено — наше физическое тело!
Оно постоянно вырабатывает огромное количество энергии, которое выходит с теплом и физической активностью.
А что если направить ее на исполнение желания? Как это сделать?
Ответ: включить телесные ощущения своей мечты!
Когда вы думаете о своем желании, представьте, что при этом ощущает ваше тело!
Например, вы хотите шубку. Вообразите, какая она легкая, мягкая и нежная. Вы идете по улице холодной зимой, а вам тепло и уютно. Коснитесь рукой по скользящему блестящему меху и насладитесь его нежностью…
Или вы мечтаете о ребенке. Представьте, как держите на руках крошечное тельце. Его головка лежит на вашем локте, а ладонь поддерживает маленькую попку. Он сладко пахнет молочком и мило причмокивает губками во сне…
Найдите как можно больше ярких телесных ощущений и эмоций, связанных с вашим заветным желанием и поиграйте с этим.
Конечно же, вы прекрасно знаете закон Вселенной: “Там, где ваше внимание, там и ваша энергия”. А куда мы направляем свою энергию, то и развивается в нашей жизни. А если проследить, о чем вы думаете в течение дня, куда направляете свою энергию?
Есть любопытная практика: заводить будильник на каждые 15 минут и, когда он звонит, записывать в блокнот ту мысль, которая была в голове в тот момент.
Если так поупражняться в течение хотя бы трех дней, вы удивитесь своим результатам! Но у этой практики есть еще один бонус. После ее прохождения остается привычка постоянно отслеживать свои мысли.
И вот как можно ее использовать. Как только вы ловите себя на неважных или даже вредных мыслях, тут же переключаетесь на ощущения, связанные с вашей мечтой. На те, которые вам уже хорошо знакомы по упражнениям выше.
Таким образом, вы несколько раз в день включаете свое тело, фокусируя его энергию на заветном желании, что и приводит к его скорейшему исполнению.
Пусть даже это будут совсем маленькие шаги, но зато вы покажете Вселенной, что готовы принять ее дары! И тогда всё непременно сбудется! Проверено!
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