Раскрываем секрет исполнения желаний

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Вот совсем уж скоро новый год — время новых планов и загадывания желаний!

Многие пишут списки, составляют планы, рисуют и волшебничают на тему исполнения мечты. Наверняка вы знаете множество техник исполнения желаний! А всегда ли сбываются ваши мечты и реализуются намеченные и прописанные планы?

Как думаете, чего не хватает им для полной реализации?

У меня в этом году свершился инсайт: я узнала маленький секретик для исполнения мечты! И хочу поделиться им с вами!

1. Итак, способ №1 для реализации мечты - четко и подробно прописать, что вы хотите, когда и как.

Со всеми деталями и подробностями. Например, автомобиль — какой марки, цвета, формы кузова, мощности, литража и многих других параметров.

Очень важно точно и четко формулировать, что вы хотите, чтобы не получилось как в анекдоте:

— Джинн, хочу домой!

— Пошли.

— Я хочу быстро!

— Тогда побежали!

2. Способ № 2 - визуализация.

Важно представить себе, как выглядит ваша мечта, как вы смотритесь в ней - новой машине, шубке или на солнечном пляже.

И снова не скупитесь на детали и вкусные мелочи. Представляйте, что то, что вы хотите, у вас УЖЕ ЕСТЬ, чтобы не получилось как в анекдоте:

— Я опять хочу в Париж!

— Что, уже была там?

— Нет, уже хотела.

Эти два пункта работают на ментальном уровне, они включают наш ум.

3. И вот, когда вы мечтаете, визуализируете, у вас рождаются приятные эмоции и чувства: радость, восторг, нежность, счастье!

Таким образом, вы вкладываете в мечту свою эмоциональную энергию. Это уровень души, включающей наши эмоции. Фокусируя свое внимание на мечте, вы наполняете ее энергией, и она реализуется. Но в этой схеме упущено одно очень важное и мощное звено — наше физическое тело!

Оно постоянно вырабатывает огромное количество энергии, которое выходит с теплом и физической активностью.

А что если направить ее на исполнение желания? Как это сделать?

Ответ: включить телесные ощущения своей мечты!

Когда вы думаете о своем желании, представьте, что при этом ощущает ваше тело!

Например, вы хотите шубку. Вообразите, какая она легкая, мягкая и нежная. Вы идете по улице холодной зимой, а вам тепло и уютно. Коснитесь рукой по скользящему блестящему меху и насладитесь его нежностью…

Или вы мечтаете о ребенке. Представьте, как держите на руках крошечное тельце. Его головка лежит на вашем локте, а ладонь поддерживает маленькую попку. Он сладко пахнет молочком и мило причмокивает губками во сне…

Найдите как можно больше ярких телесных ощущений и эмоций, связанных с вашим заветным желанием и поиграйте с этим.

4. И есть еще одна составляющая успешной реализации мечты - фокус внимания!

Конечно же, вы прекрасно знаете закон Вселенной: “Там, где ваше внимание, там и ваша энергия”. А куда мы направляем свою энергию, то и развивается в нашей жизни. А если проследить, о чем вы думаете в течение дня, куда направляете свою энергию?

Есть любопытная практика: заводить будильник на каждые 15 минут и, когда он звонит, записывать в блокнот ту мысль, которая была в голове в тот момент.

Если так поупражняться в течение хотя бы трех дней, вы удивитесь своим результатам! Но у этой практики есть еще один бонус. После ее прохождения остается привычка постоянно отслеживать свои мысли.

И вот как можно ее использовать. Как только вы ловите себя на неважных или даже вредных мыслях, тут же переключаетесь на ощущения, связанные с вашей мечтой. На те, которые вам уже хорошо знакомы по упражнениям выше.

Таким образом, вы несколько раз в день включаете свое тело, фокусируя его энергию на заветном желании, что и приводит к его скорейшему исполнению.

5. Но и это еще не все! Чтобы включить энергию тела по-максимуму, нужно просто совершать действия, которые будут приближать вас к осуществлению мечты.

Пусть даже это будут совсем маленькие шаги, но зато вы покажете Вселенной, что готовы принять ее дары! И тогда всё непременно сбудется! Проверено!

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