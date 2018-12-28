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Мраморные пещеры - кусочек волшебства в Чили

Пятница, 28 Декабря 2018 12:15
Мраморные пещеры - кусочек волшебства в Чили Фото из открытых источников

Высоко в Андах, между государствами Аргентина и Чили, расположилось одно из самых глубоких ледниковых озер мира. Аргентинцы его именуют Lago Buenos Aires, а чилийцы Lago General Carrera.

 

Оба названия являются официальными, но мы будем использовать чилийское, потому что здесь, недалеко от города Чиле-Чико, находится удивительная достопримечательность - Мраморный собор или Мраморные пещеры Чиле-Чико.

 

Не смотря на свое название, Мраморные пещеры в Чили сделаны вовсе не из мрамора, а из обычного известняка. А такое название пещеры получили благодаря белым и голубоватым оттенкам сводов этого Мраморного собора, которые эффектно смотрятся на фоне бирюзовой воды.

 

 

 

У Мраморных пещер есть три знаменитых образования - Мраморный собор, Мраморная часовня и мраморная пещера. Все они были скрыты от посторонних глаз, пока ледник, питающий озеро, полностью не растаял. Уровень воды понизился открыв взору потрясающий вид на эти мраморные лабиринты.

 

 

 

На сегодняшний день сюда приезжают множество туристов, желающий увидеть это нерукотворное сооружение. Для них, местные жители организуют экскурсии - когда на озере штиль, к сводам Мраморного собора любого желающего могут отвезти на каяке или катере.

 

 

 

Здесь взору туристов откроется удивительное творение природы: белоснежные лабиринты, лазурные своды и причудливая игра света и красок. Но в настоящее время вблизи озера построено несколько плотин, из-за которых постепенно повышается уровень воды и, возможно, в скором времени, Мраморные пещеры вновь будут погружены под воду.

 

 

 

Чтобы успеть посмотреть на это природное чудо, нужно преодолеть немалый путь: прилететь в столицу Чили - Сантьяго и проделать путь в 1300 км до ближайшего к озеру крупного города Койайке, а оттуда еще 300 километров в южную сторону, по просторам Южной Америки на внедорожнике до озера. Такое путешествие даст вам возможность не только насладиться видом таинственный уголков Мраморных пещер, но и полюбоваться по дороге самобытной страной Чили.

 

Источник

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Волкова Алена Опубликовано в Удивительная природа   Теги пещеры
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