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Солончак Уюни - место, где небо сливается с землей

Вторник, 25 Декабря 2018 12:10
Солончак Уюни - место, где небо сливается с землей Фото из открытых источников

Солончак Уюни (Salar de Uyuni) является высохшим соленым озером расположенным на юго-западе Боливии, на высоте более 3500 метров. Занимая площадь около 10 500 км2, он является крупнейшим в мире солончаком. Толщина соляной корки может достигать 10 метров. Также, солончак Уюни содержит до 50% мировых запасов лития.

 

Туристы со всех уголков планеты приезжают сюда чтобы увидеть незабываемые красоты этого высохшего озера, а также увидеть гигантские кактусы (высотой более 10 метров), древние вулканы, розовых фламинго и гуляющих неподалеку диких лам.

  

Солончак Уюни - часть боливийского плато Альтипано, высота которого более 3000 метров над уровнем моря. На плато есть несколько соленых и пресноводных озер, а также солончаков. Все это находится в окружении гор и вулканов.

 

С ноября по март, когда наступает сезон дождей, солончак покрывается тонким слоев воды, создавая зеркальный эффект. Небо и земля сливаются в один невероятный пейзаж. Горизонт теряется и создается впечатление, что люди и автомобили парят среди облаков.

 

 

 

В сухой сезон солончак покрывается многоугольными бороздками напоминающими соты, создаваемыми в результате испарения воды.

 

На протяжении многих столетий местные индейцы кечуа выживали благодаря добычи и продажи соли. Соль счищают с поверхности и высушивают, затем отвозят в ближайшие деревни, где ее перерабатывают, упаковывают и отправляют потребителям. Ежегодно здесь добывают 25 000 тонн соли, а запасы солончака насчитывают 10 млрд. тонн.

 

 

 

Под солончаком находится рапа (солевой раствор), содержащий 0,3 % лития, самого легкого металла, за которым ожидается великое будущее. Литий используется в компьютерах, ноутбуках, мобильных телефонах, а также в металлургии, ядерной энергетике и еще во многих областях промышленности.

 

 

В 1980-х и 1990-х годах иностранные компании пытались здесь начать извлечение лития, однако встретили сильное сопротивление со стороны местных жителей. Даже несмотря на свою бедность, местные неодобрительно относятся к добычи драгоценного металла. А правительство Боливии не намеревается подпускать к его разработке иностранные компании и планирует построить здесь собственный завод.

 

 

 

Благодаря своей идеальной плоскости (средний перепад высот всего один метр) и хорошему расположению, солончак Уюни считается отличным автомобильным маршрутом через Альтиплано, но только не в сезон дождей.

 

Солончак Уюни ежегодно посещают около 70 000 туристов, которые вряд ли когда-нибудь забудут его потрясающие пейзажи.

 

Источник

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Волкова Алена Опубликовано в Удивительная природа   Теги природа
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