Фингалова пещера открывает свои тайны

Фото из открытых источников

Фингалова пещера - это известная морская пещера расположенная в Шотландии. Она вымыта морской водой в скале на острове Стафф, что к западу от острова Малл. Эта невероятная пещера приманивает к себе не только прекрасным видом, но и природными мелодиями.

Длина этой пещеры составляет 113 метров, а ширина на входе 16,5 метров. Подобраться к пещере возможно только по узкой тропинке, расположенной над самой кромкой воды. Стены этой "поющей" пещеры состоят из шестигранных базальтовых колонн высотой 20 метров. Фингалова пещера входит в состав одноименного заповедника Fangal's Cave.

С гэльского языка, пещера переводится как "пещера мелодий" (Uamh-Binn). И правда, благодаря выгнутому по типу купола своду это место обладает потрясающей акустикой. Звуки прибоя, причудливо преображенные сводом пещеры, разносятся по всем уголкам, что придает ей сходство с огромным нерукотворным собором.

Фингаловой пещеру назвали в честь героя кельтского фольклора Финна Мак Кумана (он же Фингал). По легендам Фингал был великаном и построил дамбу, которая соединила Шотландию и Ирландию.

Сам по себе остров Стаффа довольно маленький - всего около километра в длину и шириной в полкилометра. В высоту же, в своей самой высокой точке, он возвышается на 46 метров над уровнем моря. В переводе Стаффа означает "остров-колонна", а назван он так, потому что большая часть побережья острова, состоит из базальтовых колонн, которые привлекают сюда множество туристов.

Приближаясь к острову, можно заметить, что он сильно похож на огромную руку, протянутую в океан. Взору сразу открываются темные элегантные симметричные базальтовые колонны, расположенные по бокам острова. Эти столбы образовались в результате кристаллизации медленно остывающей лавы, стремительно выброшенной из недр земли. Но при виде этих колонн, можно поверить в легенду, что их строили великаны, настолько идеальными выглядят эти многогранные столбы.

По всему острову расположено множество пещер, вымытых морем и изрезанных ветром и дождем. Во все пещеры, кроме Фингаловой, невозможно попасть с берега, войти в них возможно только по воде. Некоторые из этих пещер скрыты под водой, и увидеть их можно только во время отлива.

Остров Стаффа стал известен благодаря известному английскому натуралисту Джозефу Бэнксу, который посетил его в 17 веке. Люди были настолько потрясены красотой Фингаловой пещеры, что сравнивали ее своды с Лувром.

После открытия острова, на нем побывали многие знаменитости того времени: Королева Виктория, Вальтер Скотт, Феликс Мендельсон, Джон Китс, Альфред Теннимон, Уильям Вордсворт, и даже сам Жюль Верн. Художник Джозеф Тёрнер в 1832 году написал пейзаж, где изобразил ставшую знаменитой пещеру. После, Мендельсон написал знаменитую увертюру "Гебриды или Фингалова пещера", после которой, остров стал еще популярнее.

Чтобы добраться до острова вам следует сесть на автомобильный паром в Обане или Лохалине, расположенный на побережье Шотландии, который следует до острова Малл, оттуда на лодке, с пристани Ульва Ферри, что на западной стороне Малла. Лучше всего сюда ехать, когда вершины

Источник