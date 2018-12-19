ТОП 10 вещей, которые стоит сделать на вулкане Тенерифе

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Конечно, вулканы коварны и непредсказуемы, но они также могут подарить вам много приятно проведенных часов. Вот 10 вещей, которые Вы можете сделать на вулкане Тенерифе и вблизи него:

1. Исследуйте пешеходные маршруты на вулкан Тейде

Имея соответствующую обувь и хорошую выносливость, Вы сможете проделать путь от подножия вулкана вплоть до ее верхней части пешком. Путь составит примерно три с половиной часа, но учтите, что подъем в гору делает прогулку значительно сложнее.

Если же Вы не любитель пеших прогулок, Вас всегда может доставить до верхней точки канатная дорога.

2. Гравитация помогает маунтинбайку

Велосипедный рафтинг Тенерифе предлагает легкую экскурсию "Нет педалей", на которой Вам предстоит спуститься на горном велосипеде от сосновых лесов Национального парка Тейде к песчаным пляжам юга. Опыт езды на маунтинбайке не требуется!

3. Откройте вулканические трубы лавы

Исследуйте тёмные глубины одной из самых широких сетей лавовых труб в мире - 17-километровый Cueva del Viento уходящий глубоко в ядро вулкана.

4. Полет на параплане над вулканическими конусами

Вы можете взять тандем полёт на параплане над меньшими вулканическими конусами. Привяжите себя к британскому чемпиону Тони Делани и получите незабываемый вид ландшафта менее чем за 100 евро.

5. Погружение под вулканические породы

Рассмотрите органические горные формирования и подводные пещеры, вызванные вулканической активностью с одним из многих рекомендованных дайвинг центров Тенерифе. Вы также столкнётесь с затонувшими кораблями, семействами скатов и акулами-ангелами, которые абсолютно безопасны для людей.

6. Сыграйте партию в гольф

Закатите мяч в лунку на одном из множества полей для гольфа в Тенерифе. Смешивая вулканические особенности, здесь есть по-истине уникальные поля.

7. Насладитесь вулканическими спа-процедурами

Тенерифе быстро становится известным как "остров спа", с оздоровительными центрами появляющимися быстрее, чем пузырьки в джакузи. Возьмите на себя смелость быть избалованным лечением в различных спа-центрах, в которых используются местные вулканические продукты.

8. Барбекю в Национальном парке Тейде

Несколько центров отдыха предоставляют услуги барбекю среди чёрного пепла и зеленых лесов Национального парка Тейде. Просто придите, выберете гриль и закатите вечеринку на свежем воздухе.

9. Предайтесь мечтам у подножия горы Тейде

На Канарских островах самое ясное ночное небо на планете, идеально подходящее для того, чтобы предаться мечтам на Тенерифе. Приходите к подножию горы в сумерках, чтобы увидеть потрясающее зрелище.

10. Оседлайте лошадь или горный велосипед

Насладитесь неторопливой ездой через лунный пейзаж Las Canadas верхом на лошади или на горном велосипеде. Вы можете заказать экскурсию у нескольких компаний Тенерифе, чьи туры проходят через драматический пейзаж, окружающий гору Тейде.

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