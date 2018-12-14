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Окунитесь в красоту большого барьерного рифа

Пятница, 14 Декабря 2018 07:29
Окунитесь в красоту большого барьерного рифа Фото из открытых источников

Большой Барьерный Риф — пожалуй одна из самых известных природных достопримечательностей Австралии. Здесь есть бесчисленное количество разнообразных кораллов, невероятно красивый подводный мир, а здешняя погода позволяет наслаждаться этой красотой круглый год!

 

Большой Барьерный Риф занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, ведь это самый крупный из существующих коралловых рифов на планете, который растянулся более чем на 2500 км и включает в себя около 3 тысяч рифов разной площади - от гектара до 100 км2.

 

Как показали исследования, первые коралловые рифы в здешних местах начали образовываться приблизительно 18 миллионов лет назад, но со временем старые рифы разрушались, а на их месте вырастали новые. В настоящее время, на поверхности воды можно увидеть только малую часть кораллов, и то во время отливов, а чтобы насладиться всей красотой рифов — придётся погрузиться в приятные воды Тихого океана.

 

Большой Барьерный Риф растянут вдоль восточных берегов Австралии более чем на 2,5 тысячи км, но при этом ширина южной и северной его частей значительно отличаются — на юге она доходит до 150 км, в то время как на севере всего 2 км.

 

Большинство коралловых рифов окружены природными барьерами, которые образуют прибрежные острова, а между ними и побережьем Австралии находится мелководная лагуна.

 

 

 

Если посмотреть на Большой Барьерный Риф со стороны океана, можно отчётливо увидеть более тёмную, глубокую воду, что обусловлено довольно резкой обрывистостью рифовых склонов, уходящих в глубины океана на километры. С этой стороны кораллы очень сильно и быстро разрушаются сильными океаническими ветрами и волнами, что приводит и к более стремительному росту.

 

В местах с наиболее мощными волнами кораллы разрушаются наиболее сильно, но значительная часть их "стройматериала" вскоре поглощают другие рифы и образуют новые скалы. Этот интересный механизм позволяет кораллам долго выживать, проходя через постоянные разрушения и восстановления.

 

 

Подводный мир рифов уникален и больше напоминает красочную иллюстрацию к сказке, ведь на фоне коралловых полей и растений всех цветов радуги здесь спокойно плавают крупные косяки таких же разноцветных рыб.

 

Только представьте себе, что вся эта многокилометровая красота образована миллиардами крошечных коралловых полипов, каждый из которых величиной с булавочную головку!

 

Наиболее популярным местом у дайверов является цепь коралловых островов между Кэрнсом и Брисбеном, на территории которой можно увидеть более 400 видов кораллов и более 1500 видов тропических рыб!

 

 

 

Единственное, что надо помнить, если вам вдруг захочется слетать в Австралию и поплавать — так это то, что с конца октября до начало мая в водах северного побережья очень много ядовитых медуз. Их длина составляет всего лишь около 10 см, но их щупальца тянутся ещё на метр — заметить такую медузу в воде очень сложно, а вот последствия могут быть плачевными. Но это касается только побережья Австралии, так как размножаются эти медузы только в устьях рек и очень редко заплывают далеко от берегов, так что курорты на островах и сам Большой Барьерный Риф безопасны.

 

 

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Волкова Алена Опубликовано в Удивительная природа   Теги море
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