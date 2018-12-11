Плитвицкие озера - национальная жемчужина Хорватии

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Подземные воды, протекавшие через известняковые породы на протяжении тысячелетий, сформировали травертиновые барьеры, что привело к образованию целого каскада живописных озер, водопадов и пещер. Этот геологический процесс продолжается и по сей день. Здешние леса дают приют медведям, волкам и множеству редких птиц.

На сегодняшний день, Плитвицкие озера - одна из самых значительных природных достопримечательностей Хорватии. В 1979 году, занимающий площадь почти в 30 Га, национальный парк Плитвицкие озера был занесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Озера и водопады заповедника притягивают к себе туристов со всего мира. Водные потоки образуют 16 связанных озер между горой Мэла Кэпела и горой Плджезевика. Система озер разделена на верхнее и нижние озера: верхние озера лежат в долине доломита и окружены густыми лесами и связаны многочисленными водопадами; нижние озера, меньшие и более мелкие, лежат на основе известняка и окружены только редким подлеском. В высокогорной долине каждый год появляются новые водопады: известняковые скалы, окружающие Плитвицкие озера, снабжают водоемы кальцитом, кристаллы которого превращают попадающие в воду растения, листья и ветки в твердые отложения. Вдоль наиболее рельефных и колоритных ландшафтов, проложены туристические тропы: прогулка по деревянным настилам, катание на прогулочных катерах и паромах, а также поездка на панорамном автобусе занимают от 2 до 8 часов.

Стоимость посещения Плитвицких озер

Для посещения Плитвицких озер предусмотрено два типа билетов - на один или два дня. В период с 1 апреля по 31 октября стоимость входа составляет 110 HRK (~$19,7) для взрослых, 80 HRK (~$14,3) для студентов, 55 HRK (~$9,8) для детей и подростков от 7 до 18 лет.

Если вы посещаете парк в зимние месяцы, входные билеты обойдутся дешевле. В период с 1 ноября по 31 марта их стоимость составляет 800 HRK (~$143,2) для взрослых, 60 HRK (~$10,7) для студентов, 40 HRK (~$7,2) для детей и подростков от 7 до 18 лет.

Двухдневные билеты обойдутся в 180 HRK (~$32,2) для взрослых и 90 HRK (~$16,1) для детей в период с 1 апреля по 31 октября. В остальное время года их стоимость составит 130 HRK (~$23,3) и 60 HRK (~$10,7) соответственно.

Для малышей до семи лет предусмотрен бесплатный вход. Для оплаты принимаются банковские карточки. Студентам необходимо иметь подтверждающий документ.

Парк открыт ежедневно; в летние месяцы - с 7:00 до 20:00, весной и осенью - с 8:00 до 18:00. Зимой Плитвицкие озера можно посетить с 8:00 до 16:00. Будьте внимательны: вход ST2 открыт только в высокий сезон, с 1 апреля по 31 октября.

В стоимость входных билетов входят транспортные услуги, которыми можно воспользоваться внутри парка. В частности, переправа на лодке через озеро (продолжительность водной прогулки - 20 минут), а также панорамный автобус-шаттл.

Экскурсионный тур по национальному парку длительностью четыре часа обойдется в 700 HRK (~$125,3) на группу. Можно заказать прогулку на английском, немецком, итальянском, французском, испанском и хорватском языках. Также предусмотрены короткие туры в сопровождении биологов и геологов; они проводятся на английском. Экскурсии стоит бронировать заранее, минимум - за две недели до прогулки.

Советы при посещении Плитвицких озер

Национальный парк имеет два въезда - верхний и нижний (ST1 и ST2), но будьте внимательны: большинство наиболее интересных маршрутов начинается со второго входа. У обоих расположены парковки, где можно оставить автомобиль на несколько часов. Стоянки платные, 7 HRK (~$1,3) в час за автомобиль; мотоциклы и скутеры можно оставить бесплатно. Время работы парковок в высокий сезон - с 7:00 до 22:00.

Внутри парка довольно большие расстояния между водопадами, поэтому если вы располагаете ограниченным временем, лучше продумать маршрут заранее. Составлять его самостоятельно необязательно: на входе можно взять карту разных троп, обозначенных буквами латинского алфавита - А, B, С, G1, G2, E, F, H и K. Каждый тур рассчитан на определенное количество времени - от двух до шести-восьми часов. В парке дежурят специальные служащие, у которых можно спросить совета и дорогу к водопадам.

В летние месяцы, в особенности в июле и августе, в национальном парке "Плитвицкие озера" огромное количество туристов. Чтобы избежать столпотворений, лучше выбирать для посещения заповедника более спокойные месяцы - май, июнь, сентябрь или октябрь. Либо приезжать рано утром, но в этом случае стоит предпочесть размещение неподалеку от озер, в небольших частных отелях или апартаментах. Ночлег лучше бронировать заранее, особенно если вы путешествуете в летние месяцы. Для гостей отелей при парке предусмотрены некоторые льготы, в частности неограниченное использование однодневных входных билетов: ими можно пользоваться в течение всего времени пребывания в гостинице, продлевая на стойке регистрации.

Купаться в Плитвицких озерах, а также разводить костры и устраивать пикники на территории национального парка запрещено.

Как добраться до Плитвицких озер

Плитвицкие озера расположены в 105 километрах юго-западнее Загреба и в 10 километрах южнее села Грабовац (Grabovac). Время в пути до национального парка от прибрежных зон в среднем составляет три-четыре часа, в зависимости от удаленности конкретного курорта. В случае если вы путешествуете на арендованном автомобиле, стоит воспользоваться скоростными автомагистралями (въезд на большинство из них - платный). На дорогах, ведущих от побережья к озерам, достаточно участков с высокогорными серпантинами и резкими поворотами. Найти нужное направление не составляет труда, на дорогах достаточно указателей по направлению к национальному парку.

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