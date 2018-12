Туманный лес и таинственные тени ... все это и многое другое ждет в национальном парке Редвуд

Фото из открытых источников

Иногда, когда утренний туман ласкает большие деревья, вы можете себе представить прошлое, протекающее через длинные, туманные тени ...

Обширные леса красного дерева, процветают в пышной и влажной части Северной Америки … Затем в незащищенный от ветра момент прошлое исчезает, и Вы стоите около других посетителей, пристально смотря на самые высокие живые существа Земли. Это и есть сущность национальных и государственных парков Редвуд.

Парк, рядом с северной границей узкого диапазона, сохраняет только остатки леса секвой (в народе "красное дерево"), некогда покрывавших 2 миллиона акров, а на рубеже 20 века были под угрозой исчезновения. Штат Калифорния и Save-the-Redwoods League пришли на помощь, приобретя сотни рощ и защитив их в 26 национальных парках. Три национальных парка Редвуд — Джедедиа Смит, Побережье Дель Норте и Ручей Прерии — были охвачены во время его создания в 1968 году.

Въезд через дерево в парк Редвуд

В 1978 году Конгресс добавил еще 48,000 акров к 58,000 акрам национального парка Редвуд. У сырой, ясной земли, чиновник парка написал, был "вид активного района боевых действий". Сегодня, в рамках программы по восстановлению лесов красного дерева, постепенно начинаю возвращать некогда загубленные территории. Склоны, вырезанные для строительства дорог, восстанавливаются. Большинство из 400 миль дорог стираются. Потребуется по крайней мере 50 лет для восстановления и еще приблизительно 250 лет для того, чтобы новым секвойям вырасти для нормального размера.

Сегодняшний посетитель может смотреть на склоны, лишенные гигантов, и быть уверенным, что со временем здесь вырастут еще множество величественных секвой.

Как добраться до Национального парка Редвуд

Усаженная деревьями US 101, шоссе Редвуда, проходит вдоль парка. С юга возьмите US 101 к информационному центру около Orick, приблизительно в 40 милях к северу от Eureka. С севера войдите через Кресент-Сити, также территория информационного центра. С востока возьмите US 199, другое обрамляемое красным деревом шоссе, к Hiouchi. Аэропорты: Арката и Кресент-Сити.

Когда лучше пойти в Национальный парк Редвуд

Круглый год. Лето привлекает толпы людей забивающих шоссе, поэтому думайте о посещении весной или осень. В оба сезона миграции здесь можно наблюдать множество видов птиц. Рододендроны цветут весной; лиственные деревья добавляют красок осенью.

Куда сходить в парке Редвуд

Если у Вас есть только день, чтобы посетить парк Редвуд длинной в 50 миль, остановитесь и посмотрите на Леди Бирд Джонсон Гроув и Большое Дерево. Сходите в поход или просто разомните ноги (в зависимости от своего времени) по прибрежной тропе и насладитесь Тихоокеанской перспективой парка. Для более длительного пребывания посетите Tall Trees Grove, проедьте по Хоулэнд Хилл-Роуд и закончите Ваш визит всплеском в каяке на реке Кламат или тряской на машине к Fern Canyon и Gold Bluffs Beach. Если Вы ведете кемпер или буксируете трейлер, некоторые отрезки дороги могут быть закрыты для Вас; проверьте в информационных центрах.

