Каньон Антилопы - радуга, которая поселилась на земле

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Каньон Антилопы в Аризоне, США, расположенный на территории индейского племени Навахо - это самый фотографируемый щелевой каньон в Америке.

Перед Вами предстают потрясающие красоты. Это священное и духовное место. Спокойное и мистическое. Тихое умиротворение Особое произведение искусства, созданное природой. Хитросплетенные бесконечные скульптурные формы песчаника освещаются солнечным светом, а блестящие каскадные балки имеют невообразимую смесь из пылающих пастельных оттенков.

Каньон Антилопы, как живой подземный храм, где каждый шаг открывает уникальную картину глубин изысканного контраста и великолепия. Просто пристально посмотрите и вообразите развивающиеся миллионы и миллионы лет, где текущая вода и ветры вырезали это священное чудо. Представьте себе, как, должно быть, древние народы уважали и защищали это место, чтобы сохранить его в качестве подарка для всех цивилизаций в будущем.

Каньон Антилопы делится на две части - Верхний каньон и Нижний каньон.

Верхний Каньон Антилопы является самым популярным и наиболее посещаемым из двух каньонов. Менее узкий и более высокий, чем "Нижняя Антилопа", делает его более простым для путешествия. Здесь нет лестницы для подъема, что делает его более удобным для детей и людей с ограниченными возможностями. Большинство соглашается, что Верхний Каньон Антилопы наиболее предпочтителен для фотографирования, так как множество лучей света проникают на дно каньона сверху, раскрывая его яркую фантазию цвета. Верхний каньон закрывается во время омывания, а посетители должны вернуться ко входу, чтобы выйти.

Нижний каньон более узкий в отличие от верхнего и нет никакого входа на уровне земли, так что посетители вынуждены подняться а затем спустится на дно этого каньона по лестницам. Нижний каньон Антилопы менее глубокий, чем Верхний, и солнечные лучи проникают в него не так часто и не так впечатляюще, как в Верхнем каньоне.

Понадобились миллионы лет воздействия воды, ветра и других климатических крайностей чтобы создать этот собор форм, этот сверкающий массив цвета. Во время гроз, вода собирается в бассейне над щелью каньона. Когда бассейн переполняется через край, поток несётся через каньон подмывая его края из песчаника, который является по существу окаменелым песком дюн. Каждый следующий потоп скругляет форму и происходит постепенное полирование существующих образований.

Да, такая потенциальная опасность есть, но это всего лишь небольшой шанс. Во время дождя в индейской резервации Навахо, дождевые потоки медленно сливаются чтобы сформировать быстро движущееся наводнение. Но проводники и управление внимательно смотрят за характером погоды. Когда предсказывают плохую погоду, сильный ливень, бурю, каньоны закрывают и войти туда нельзя. Посещать каньоны без сопровождения утвержденного проводника нельзя.

Сезонные воды ручья Антилопы протекают через оба каньона, а затем на юг, в ближайшее озеро Пауэлл. Самые дождливые месяцы в районе каньона - это обычно август и сентябрь. Но если существуют условия для затопления, вход в каньон запрещен.

Много веков назад, стада вилорогих антилоп свободно бродили в этом район и часто использовали каньоны как коридоры к реке. Отсюда название "Каньон Антилопы". Люди племени Навахо жили в этой местности многие века.

Народ Навахо, а особенно старшие Навахо считают каньон священным и рассматривают его как вход в духовный собор. Они останавливаются перед входом, тихо отдавая дань уважения и предлагая защиту. Это позволяет им покинуть каньон с возвышенным чувством гармонии с чем-то, что больше их самих. Это было и остается духовным опытом.

Пик сезона, когда в каньон привлекаются толпы туристов, приходится на время с апреля по октябрь. Чтобы избежать столпотворения, берите ранние туры, которые обычно длятся от 1,5 до 2 часов. Лучшее время для фотографий - это середина дня с апреля по сентябрь, когда Солнце в зените заливает лучами каньон.

Посетители должны сопровождаться гидом, который утвержден и лицензирован народом Навахо на вход в Каньон Антилопы. Тарифы варьируются в зависимости от конкретного гида и отдельная плата за вход не взимается. Свяжитесь с одним из утвержденных гидов. Некоторые туристические компании предлагают фотосъемку и специализированные туры.

Каньон Антилопы расположен примерно в 5 милях к востоку от Пейдж, в Аризоне, к югу от озела Пауэлл. Это примерно в 130 милях к северу от Флагстаффа, Аризона. От Флагстаффа проезжайте по шоссе 89 до Пейдж. Туры обычно выходят из Пейдж с тех пор, как ворота Каньона Антилопы закрыты для публики.

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