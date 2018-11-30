Как выглядит озеро, «свисающее» над океаном

Живописный водоем, который находится на краю обрыва.
Есть на карте Европы совершенно необыкновенное место — Фарерские острова. На самом большом острове архипелага Воар находится уникальное озеро Сорвагсватн или, как его еще называют, Лейтисватн. Его особенность состоит в том, что водоем вплотную подходит к обрыву и буквально нависает над океаном.
Озеро занимает площадь в 3,4 квадратных км и является крупнейшим на Фарерских островах. Оно расположено в глубокой впадине, а его мысы возвышаются на 252 и 376 метров по левую и правую стороны.
Если смотреть на Сорвагсватн с определенного ракурса, то кажется, что водоем расположен очень высоко над уровнем моря, но в действительности перепад высот между озером и океаном составляет всего 30 метров. А если смотреть издалека, то создается впечатление, что озеро наклоняется в сторону океана, нарушая все законы физики.
Вода из озера Сорвагсватн, стекая по крутым скалам в океан, образует живописный водопад Боссдальсфоссур, но увидеть его достаточно сложно из-за расположения.
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Живописный водоем, который находится на краю обрыва. Есть на карте Европы совершенно необыкновен...
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