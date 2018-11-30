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Как выглядит озеро, «свисающее» над океаном

Пятница, 30 Ноября 2018 06:28
Как выглядит озеро, «свисающее» над океаном Фото из открытых источников

Живописный водоем, который находится на краю обрыва.

 

Есть на карте Европы совершенно необыкновенное место — Фарерские острова. На самом большом острове архипелага Воар находится уникальное озеро Сорвагсватн или, как его еще называют, Лейтисватн. Его особенность состоит в том, что водоем вплотную подходит к обрыву и буквально нависает над океаном.

 

Озеро занимает площадь в 3,4 квадратных км и является крупнейшим на Фарерских островах. Оно расположено в глубокой впадине, а его мысы возвышаются на 252 и 376 метров по левую и правую стороны.

 

 

Если смотреть на Сорвагсватн с определенного ракурса, то кажется, что водоем расположен очень высоко над уровнем моря, но в действительности перепад высот между озером и океаном составляет всего 30 метров. А если смотреть издалека, то создается впечатление, что озеро наклоняется в сторону океана, нарушая все законы физики.

 

 

Вода из озера Сорвагсватн, стекая по крутым скалам в океан, образует живописный водопад Боссдальсфоссур, но увидеть его достаточно сложно из-за расположения.

 

 

 

Источник

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Волкова Алена Опубликовано в Удивительная природа   Теги озеро
 

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