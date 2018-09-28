Долина движущихся камней в долине смертей? А вы бы рискнули?

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Долина движущихся камней - это название геологического феномена обнаруженного на дне высохшего озера Рейстрэк-Плайя в южной части Долины Смерти. Она представляет из себя ровную глиняную поверхность по которой двигаются камни, оставляя после себя длинные следы.

Долина Смерти находится в американском штате Калифорния и является одним из самых жарких мест на планете, где температура может достичь 56 C. Площадь долины составляет 13 518 км2, а её геологические и эстетические богатства привлекают сюда множество исследователей и туристов.

Название "Долина смерти" было дано здешним местам переселенцами, которые во время калифорнийской золотой лихорадки 1849 года пересекали её в поиска кратчайшего пути к золотым приискам. Для многих путь к мечтам о богатстве стал последним, а те кто смог преодолеть эти земли дали им мрачные названия: Долина Смерти, Похоронный Хребет и гряда Последнего Шанса.

Помимо высокой летней температуры, Долина Смерти славится необычным явлением происходящим на высохшем озере Рейстрэк-Плайя. Вся его потрескавшаяся поверхность усеяна так называемыми "двигающимися камнями", множество из которых попали сюда с доломитового холма расположенного в южной части бывшего озера.

Многочисленные пути ползающих валунов можно видеть по всей территории озера. Основными направлениями являются с севера на юг и с юга на север, но иногда камни меняют свой курс и могут пересекаться друг с другом. Длина путей составляет от 3 до нескольких сотен метров. До сих пор учеными не было обнаружено единственного верного объяснения этому явлению. Существует множество гипотез и предположений, а также миф о духах расположенных в камнях.

Изучением данного феномена начали заниматься в 1948 году. Первым исследователем работавшим непосредственно на дне озера был геолог Томас Клемент, который отправился в Долину движущихся камней в 1952 году. Его главной задачей было увидеть своими глазами перемещение камней, ради которой ему пришлось длительное время прожить в пустыне. Однажды ночью поднялась сильная буря, заставившая геолога спрятаться в палатку. На протяжении всей ночи лил дождь и дул сильный ветер, а когда наутро ученый вылез из палатки, он обнаружил свежие борозды от передвижения камней. Тогда он предположил, что в результате сильного дождя глиняная поверхность озера размягчилась и стала скользкой, а дождевые струи помогли валунам двигаться. Также он отметил, что некоторые валуны двигались синхронно, другие были направлены в противоположную сторону, а некоторые кружились, как будто попали под воздействие сильного вихря.

Геолог калифорнийского Университета Сан-Хосе Пола Мессина наблюдала за Долиной блуждающих камней с 1993 по 1998 гг., а после защитила на эту тему диссертацию. Она узнала, что движущиеся камни состоят из доломита, попавших на дно озера с близлежащих скал, а гладкая поверхность равнины состоит из глинистых частиц, приносимых водами с гор во время дождей. Также она обнаружила в слое, который после дождей становится скользким, отдельные колонии бактерий.

Для того чтобы развеять формирование фантастических гипотез, в 2010 году на исследование Долины движущихся камней была отправлена группа студентов и ученых из NASA. В результате их наблюдений было выявлено, что один из самых больших движущихся камней весом в 320 кг., проходит путь в 18 метров за месяц. Также было установлено, что вес, форма и размер никак не влияют на их перемещение. При этом, каждый из камней абсолютно уникален и живет своей неповторимой жизнью.

В результате множества исследований были опровергнуты гипотезы о том, что камни приводят в движение землетрясения, магнетизм, водные потоки и повышенная сила тяготения. Также была проверена теория о том, что валуны двигаются по образованному ночью льду. В результате эксперимента было выявлено, что большие камни, из-за образующейся в марте наледи, проходят большее расстояние, чем мелкие, благодаря тому, что им сложнее затормозить, если они начали движение.

В настоящее время официальной версией, объясняющей явление Долины движущихся камней, является гипотеза о воздействии на камни воды и ветра, но остается загадкой, почему расположенные рядом валуны начинают двигаться в противоположных направлениях. Также неизвестно почему камни раскиданы по всей площади озера, тогда как при воздействии регулярных ветров, камни переместились бы в один край озера. Изучение Долины движущихся камней продолжается до сих пор и, возможно, в скорой времени, тайна этого загадочного места будет раскрыта.

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