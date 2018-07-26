"Встреча вод" - невероятно место слияния рек

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Примерно в 10 километрах от бразильского города Манаус находится место известное как "Встреча Вод" (Encontro das Aguas). Здесь темные воды реки Риу-Негру сталкиваются с песчаными водами Солимойнс (участок Амазонки). Хотя реки сходятся, они не смешиваются.

Вместо этого, они упорно текут рядом друг с другом на протяжении почти 6 км, образуя многоцветную границу видимую из космоса.

Геолог Роберт Мид описал масштаб "Встречи Вод" как “ценность шести Миссисипи цвета кофе с молоком, сходящаяся здесь с ценностью двух Миссисипи воды цвета черного чая”. Подобная кофе с молоком окраска реки Солимойнс происходит из-за различных отложений (песок, грязь, ил), которая она накапливает пока стекает из Анд.

Напротив, черные воды Риу-Негру содержат мало осадков – её темный, подобный чаю цвет, прежде всего, вызван высокой концентрацией органических соединений.

Риу-Негру течет немного медленнее, чем Солимойнс, а также она почти на 6 С теплее, что позволяет им длительное время не смешиваться. Когда эти две реки в конечном итоге объединяются они формируют впечатляющую нижнюю Амазонку, которая продолжит свой путь через весь континент.

И хотя она столкнется с еще несколькими притоками вдоль своего маршрута в Атлантический океан, "Встреча Вод" остается тем местом, которое стоит увидеть.

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