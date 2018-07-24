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А вы бывали в Исландии? Видели кратерное озеро Керид?

Вторник, 24 Июля 2018 14:54
А вы бывали в Исландии? Видели Кратерное озеро Керид? Фото из открытых источников

Расположенное в юго-западной части Исландии, кратерное озеро Керид является уникальным по своему происхождению, так как его кальдера образовалась не от взрыва, как у большинства.

 

Кратер Керид, как полагают, образовался, когда магма в его центре просто истощила себя, и пустая камера под ним прогнулась. Независимо от геологических мелочей, повлекших к образованию озера, его яркая палитра цветов выглядит неземной.

 

В дополнение к яркой, сапфирового цвета воды, крутые склоны чаши кальдеры почти полностью покрыты разноцветной вулканической породой. А одна, менее крутая сторона склона, покрыта зеленым мхом, как будто озеро и так недостаточно красочное.

 

 

Кратерное озеро Керид входит в популярный туристический маршрут "Золотой круг", где помимо него можно посетить ледник Лангйокутль и полуостров Рейкьянес. Находится кратер в южной части "Золотого круга", в 15 км. от города Селфосс, прямо рядом с шоссе 35.

 

 

 

 

 

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Волкова Алена Опубликовано в Удивительная природа   Теги озеро природа
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