А вы бывали в Исландии? Видели кратерное озеро Керид?

Фото из открытых источников

Расположенное в юго-западной части Исландии, кратерное озеро Керид является уникальным по своему происхождению, так как его кальдера образовалась не от взрыва, как у большинства.

Кратер Керид, как полагают, образовался, когда магма в его центре просто истощила себя, и пустая камера под ним прогнулась. Независимо от геологических мелочей, повлекших к образованию озера, его яркая палитра цветов выглядит неземной.

В дополнение к яркой, сапфирового цвета воды, крутые склоны чаши кальдеры почти полностью покрыты разноцветной вулканической породой. А одна, менее крутая сторона склона, покрыта зеленым мхом, как будто озеро и так недостаточно красочное.

Кратерное озеро Керид входит в популярный туристический маршрут "Золотой круг", где помимо него можно посетить ледник Лангйокутль и полуостров Рейкьянес. Находится кратер в южной части "Золотого круга", в 15 км. от города Селфосс, прямо рядом с шоссе 35.

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