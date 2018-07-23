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Уникальное дерево-церковь, которое можно увидеть в Новой Зеландии

Понедельник, 23 Июля 2018 14:11
Уникальное дерево-церковь, которое можно увидеть в Новой Зеландии Фото из открытых источников

Многие люди видят лицо Бога в красоте природы, но лишь немногие из них создают что-то уникальное, например, как Барри Кокс - бесконечно терпеливый создатель дерева-церкви в Новой Зеландии.

 

По информации на его веб-сайте, Кокс уже давно оценил красоту церквей по всему миру, которые он видел во время своих путешествий, и, наконец, решил создать свою собственную.

 

Барри Кокс управляет компанией, которая благополучно выкорчёвывает деревья и пересаживает их в другом месте. Используя своё специальное оборудование, Кокс начал засаживать разнообразные деревья на своей земле, таким образом, чтобы они сформировали части церкви. Каждый вид деревьев выбирался в соответствии со своими качествами. Например, стены были высажены из меднолистовых деревьев для придания цвета, а крыша была создана при помощи фигурных листьев ольхи, которые позволяют проникать естественному свету внутрь.

 

 

 

Создание проекта началось в 2011 году, когда деревья были деликатно посажены вокруг железного каркаса, чтобы сформировать остроконечную форму церкви, пока они не начали расти вместе. Церковь продолжает расти на протяжении многих лет и в настоящее время почти полностью сформировалась, хотя железный каркас остается до сих пор, ожидая дня, когда структура станет достаточно крепкой, чтобы держаться самостоятельно.

 

 

 

Сегодня дерево-церковь открыта для проведения свадеб и других мероприятий, и вмещает до ста гостей. Также, на территории поместья Барри Кокса находится зеленый сад и лабиринт в средневековом стиле.

 

 

Церковь находится по адресу 119 West Road M, Ohaupo 3881 в Новой Зеландии.

 

 

Источник

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Волкова Алена Опубликовано в Удивительная природа   Теги Дерево Церковь
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