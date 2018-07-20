Вулкан Тейде - символ Канарских островов

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Вулкан Тейде - это символ Канарских островов и, без сомнения, самая зрелищная черта природы Тенерифе. Тейде занимает практически весь центр Тенерифе и его можно увидеть практически из любого места; часто его заснеженный пик видно даже с пляжа.

Своеобразное название вулкана происходит от слова Echeyde или Echeide, которое по сути означает ад в коренном Гуанчском языке. В связи с вулканической природой горы Тейде, по понятным причинам, гуанчи думали, что в ней находится один из порталов огненной преисподней, в котором живет злой дух гуайота.

Имея высоту 3718 метров, вулкан Тейде является самой высокой точкой Испании, хотя фактически он образует лишь северный гребень массивного вулкана, который был разрушен в результате извержения 150 тысяч лет назад. Чтобы дать Вам только представление о чистой величине бывшего вулкана (и, видимо, его извержений), можно просто сказать, что кратер под названием "Ла-Каньядас", оставшийся после него, имеет диаметр почти 17 км.

Вулканическая природа национального парка Тейде делает его отличной геологической площадкой, полной увлекательных туристических маршрутов. Наряду с вулканом Тейде и гигантским кратером "Ла-Каньядас", другие особенности парка включают в себя своеобразные скальные образования, оставленные потоками лавы, второй вулкан - Пико-Вьехо с 800 метровой кальдерой, а также множество других разрушенных кратеров.

Национальный парк Тейде наделён обширной нетронутой природой, начиная от вулканических скал и заканчивая сосновыми лесами и лугами с полевыми цветами. Сотни видов деревьев, цветов, насекомых, птиц и других существ, населяющих этот район, делают его одним из самых захватывающих биологических регионов мира.

В 1954 году вулкан Тейде и его обширная нетронутая природа, из-за своей экологической и вулканической важности, получил статус национального парка. На сегодняшний день это самый старый и самый большой (площадь 18,990 Га) из национальных парков Канарских островов.

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