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Сатана тоже купается или ванна Дьявола

Четверг, 19 Июля 2018 07:01
Сатана тоже купается или ванна Дьявола Фото из открытых источников

Местечко Уаи-О-Тапу в Новой Зеландии имеет множество бурлящих и кипящий геотермальных достопримечательностей, однако, наиболее интригующим местом является самым спокойным.

 

Это место известно как "Ванна Дьявола", и по сути является водоемом с неоново-зеленой застойной вонючей водой.

 

"Ванна Дьявола" не может похвастаться активными реакциями, как другие особенности этого района, но она по-прежнему является самым привлекательным и наиболее интригующим местом для туристов.

 

Водоем находится в небольшом провале, скорее всего, созданного из-за вымывания почвы. Свой ярко-зеленый цвет вода приобретает от отложений серы, которые поднимаются к поверхности и сосредотачиваются в верхних слоях.

 

 

Происхождение "Ванны Дьявола" неизвестно, но учитывая то, как неестественно водоем выглядит, нет ничего удивительного в воображении того, что сам дьявол может восстать из него.

 

 

Несмотря на свое пугающее название и вид, "Ванна Дьявола" и все вулканические сумасшествия этого района, являются излюбленным местом для семейных путешествий, чтобы показать своим детям, как странно и неестественно может выглядеть природа.

 

 

Источник

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Волкова Алена Опубликовано в Удивительная природа   Теги озеро
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