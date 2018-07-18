Карлсбадские пещеры - наше сокровище, которому 250 млн. лет

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Национальный парк Карлсбадские пещеры был создан с целью сохранения Карлсбадской пещеры и других многочисленных пещер региона. Он находится в США, на юго-востоке штата Нью-Мексико, в 30 км. к юго-западу от города Карлсбад.

Всего парк состоит из 83 карстовых пещер, удивляющих красотой минеральных образований. Возраст пещер составляет 250 млн. лет.

Карлсбадские пещеры - это настоящий подземный лабиринт, который будет очень интересен, как новичкам, так и заядлым любителям спелеологии. Для любителей комфортных экскурсий здесь есть лифты, электрическое освещение и мощеные дорожки.

Для любителей более экстремальных прогулок, есть специальная экскурсия, где вам придется ползать на животе, взбираться по веревочным лестницам, переплывать водоемы, пролазить через щели и заниматься скалолазанием.

Вечерний вылет из Карлсбадской пещеры летучих мышей, вида Бразильский складчатогуб, является одним из главных туристических достопримечательностей парка. Бразильский складчатогуб является колониальным видом, который питается исключительно насекомыми. Колонии в Карлсбадской пещере состоят в основном из самок, которые рожают своих детенышей с июня до конца июля, до переезда на зимовку в Мексику.

На поверхности парка есть не менее впечатляющие места. Например, мини-оазис Ратлснейк-Спрингс, который богат различными видами птиц, рептилий, млекопитающих и бабочек. Также здесь можно насладиться видом прекрасных гор, лесов и пустыни.

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