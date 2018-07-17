Гора "Сахарная голова" - место, которое стоит посетить

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Гора "Сахарная голова" находится в Рио-де-Жанейро, Бразилия и является одной из двух достопримечательностей, которые каждый турист должен увидеть при посещении города.

Известная на португальском языке, как Pao de Acucar, эта огромная коническая скала возвышается над заливом Гуанабара на 396 метров.

В ясный день, с горы открывается потрясающий вид на береговую линию от Копакабаны до Ипанемы, через залив Гуанабара на Нитерой, а также сам Рио-де-Жанейро и тропические леса и горы.

Гора "Сахарная голова" получила свое название в 17-м веке, благодаря своему сходству с конусообразными блоками нерафинированного сахара, которые были подготовлены к отправке из Бразилии в Португалию. Ниже этой горы, стоит другая, поменьше - гора Урка высотой 220 метров с плоской вершиной. Гора Урка является промежуточной остановкой фуникулера на пути к "Сахарной голове".

Именно здесь, рядом с горой "Сахарная голова", в 1565 году основали поселение португальцы, которое впоследствии стало городом Рио-де-Жанейро.

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