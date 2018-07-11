Среда 11 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Статьи» Планета Земля» Удивительная природа» Озеро Натрон: Ужас, который притаился в Африке

Озеро Натрон: Ужас, который притаился в Африке

Среда, 11 Июля 2018 07:12
Озеро Натрон: Ужас, который притаился в Африке Фото из открытых источников

Озеро Натрон - это щелочное соленое озеро, расположенное на севере Танзании в области Аруши. Этот водоем является одним из самых суровых районов на Земле.

 

Его максимальные размеры достигают 57 км в длину и 22 км в ширину.

 

Температура воды в некоторых районах озера Натрон может достигать 60 C, а щелочность имеет pH фактор от 9 до 10.5. Все это делает этот водоем не пригодным для жизни для всех, кроме щелочной телапии и цианобактерий, которые и окрашивают воды озера в кроваво-красный цвет.

 

 

 

Также водоросли растущие в водоеме, поспособствовали заселению на нем миллионов малых фламинго. Озеро Натрон единственное место, где они могут размножаться, так как свои гнезда они располагают на островках соли в водоеме, тем самым защищаясь от хищников. Дело в том, что из-за своего состава и температуры, воды озера убивают случайно попавших в них животных, а их останки покрываются минеральными веществами и затвердевают.

 

 

 

Все особенности озера Натрон и миллионы малых фламинго обитающих на нём, делают сохранение озера экологической проблемы. Дело в том, что если баланс солености будет нарушен, то количество водорослей будет уменьшаться, что, в свою очередь, приведет к потере среды обитания для исчезающих малых фламинго.

 

 

 

Из-за уникального биоразнообразия 4 июля 2001 озеро Натрон было принято в Список заболоченных мест международного значения Рамсарской конвенции. Также озеро входит в Всемирный фонд дикой природы региона Восточная Африка.

 

 

 

Источник

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Удивительная природа   Теги природа озеро
Главное за сутки
Из затопленной пещеры в Таиланде спасли всех людей Из затопленной пещеры в Таиланде спасли всех людей Всех подростков и тренера вывели на поверхность из затопленной пещеры в Таиланде, сообщил телеканал Spring News. "Двенадцатый "Вепрь" и тренер Эк вышли из пещеры и направляются в полевой госпиталь", —…
Милонов прокомментировал скандальное заявление сенатора США о России Милонов прокомментировал скандальное заявление сенатора США о России Скандальное заявление американского сенатора Джона Нили Кеннеди, сравнившего российскую власть с мафией, вызвало широкий резонанс в обществе. Слова политика из США прокомментировал и Виталий Милонов, член комитета Государственной думы Российской…
Изменятся ли отношения России и Британии после ухода Джонсона? Изменятся ли отношения России и Британии после ухода Джонсона? Уход Бориса Джонсона с поста главы британского внешнеполитического ведомства вовсе не подразумевает нормализацию отношений между Великобританией и Российской Федерацией — говорит аналитик Станислав Бышок из международной мониторинговой организации CIS-EMO, отмечая,…
Читайте также
Невероятный и красочный национальный парк Эверглейдс Невероятный и красочный национальный парк Эверглейдс Национальный парк Эверглейдс является одним из крупнейших и наиболее известных парков США. Также он стал первым парком в США, который начали бережно охранять не из-за своих живописных чудес (хотя они,…
Самое плохое озеро в мире Самое плохое озеро в мире Известное в округе как “Плохое Озеро”, Озеро Ниос, расположенное в северо-западном регионе Камеруна, породило местный фольклор в рассказах, где говорилось о злом духе, который появился из озера, чтобы убить всех…
Расступившееся море: Библейское чудо в Чиндо Расступившееся море: Библейское чудо в Чиндо Всем известна история о Моисее, который заставил расступиться Красное море, чтобы спасти израильтян от египтян. Но мало кто знает, что такое явление происходит ежегодно в Корее. По легенде, давным давно,…
Тема дня
Неожиданное признание: при вступлении в НАТО от Украины останется половина! Неожиданное признание: при вступлении в НАТО от Украины останется половина!

Пока кое-кто в "нэзалэжной" уже заранее празднует новую великую "пэрэмогу", которая должна обязатель...

Фото
Расступившееся море: Библейское чудо в Чиндо Расступившееся море: Библейское чудо в Чиндо

Всем известна история о Моисее, который заставил расступиться Красное море, чтобы спасти израильтян ...

Интернет и СМИ
Опрос

Изменилось ли ваше отношение к сборной России за время ЧМ?

 

Анекдот дня

Очень жадный комар закрывает форточку, чтобы другие не залетели.

Еще »
Самые популярные материалы
С такими "друзьями" и врагов не нужно, или пара слов о том, почему нужно учить историю С такими "друзьями" и врагов не нужно, или пара слов о том, почему нужно учить историю
Объявит ли НАТО 12 июля «крестовый поход» против России? Объявит ли НАТО 12 июля «крестовый поход» против России?
Россия продолжает наращивать военное превосходство Россия продолжает наращивать военное превосходство
Россия выигрывает "битву за заложников"? Россия выигрывает "битву за заложников"?
«Болгарский поток»: быть или не быть? «Болгарский поток»: быть или не быть?
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.