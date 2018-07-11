Озеро Натрон: Ужас, который притаился в Африке

Фото из открытых источников

Озеро Натрон - это щелочное соленое озеро, расположенное на севере Танзании в области Аруши. Этот водоем является одним из самых суровых районов на Земле.

Его максимальные размеры достигают 57 км в длину и 22 км в ширину.

Температура воды в некоторых районах озера Натрон может достигать 60 C, а щелочность имеет pH фактор от 9 до 10.5. Все это делает этот водоем не пригодным для жизни для всех, кроме щелочной телапии и цианобактерий, которые и окрашивают воды озера в кроваво-красный цвет.

Также водоросли растущие в водоеме, поспособствовали заселению на нем миллионов малых фламинго. Озеро Натрон единственное место, где они могут размножаться, так как свои гнезда они располагают на островках соли в водоеме, тем самым защищаясь от хищников. Дело в том, что из-за своего состава и температуры, воды озера убивают случайно попавших в них животных, а их останки покрываются минеральными веществами и затвердевают.

Все особенности озера Натрон и миллионы малых фламинго обитающих на нём, делают сохранение озера экологической проблемы. Дело в том, что если баланс солености будет нарушен, то количество водорослей будет уменьшаться, что, в свою очередь, приведет к потере среды обитания для исчезающих малых фламинго.

Из-за уникального биоразнообразия 4 июля 2001 озеро Натрон было принято в Список заболоченных мест международного значения Рамсарской конвенции. Также озеро входит в Всемирный фонд дикой природы региона Восточная Африка.

Источник