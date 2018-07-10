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Расступившееся море: Библейское чудо в Чиндо

Вторник, 10 Июля 2018 08:31
Расступившееся море: Библейское чудо в Чиндо Фото из открытых источников

Всем известна история о Моисее, который заставил расступиться Красное море, чтобы спасти израильтян от египтян. Но мало кто знает, что такое явление происходит ежегодно в Корее.

 

По легенде, давным давно, корейский остров Чиндо подвергся нападению злобных тигров.

 

Все жители бежали на соседний остров Модо, за исключением одной пожилой женщины, которую случайно забыли.

 

Тогда, старушка по имени Понг, начала молиться морскому божеству, прося его открыть воду и позволить ей перейти на соседний остров Модо. На утро ее желание было удовлетворено.

 

 

Сегодня, местные жители и туристы островов Чиндо и Модо, могут вновь пережить пересечение пожилой женщины Желтого моря. Два раза в год, в мае и середине июня, чрезвычайно сильный отлив открывает естественную полосу земли, соединяющую острова Чиндо и Модо. Длина полосы почти 3 км, а ширина достигает 50 метров. По этому случаю проходит фестиваль "Морской Путь Чиндо", когда жители и туристы островов традиционно идут навстречу друг другу к середине полосы и празднуют.

 

 

 

 

Феномен островов Чиндо и Модо приобрел популярность в 1975 году, когда французский журналист, путешествуя по Южной Корее, случайно на него наткнулся. Сегодня, это "Моисеево чудо" ежегодно посещают около полумиллиона человек со всего мира.

 

 

Источник

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Волкова Алена Опубликовано в Удивительная природа   Теги море
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