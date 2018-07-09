А вы видели пик Большой Собаки?

Фото из открытых источников

На небольшом острове у берегов Африки, под названием Сан-Томе и Принсипи, возвышается вулканическая башня, известная как Пико Кao Гранде.

Её темный силуэт нависает на горизонте, как фантастический пейзаж, иллюстрирующий, почему в мифах, горы часто описывают, как каналы между древними божествами и землей.

Возвышаясь на колоссальные 386 метров, "Пик Большой Собаки" является одним из самых впечатляющих природных небоскребов. Вулканический цилиндр игольчатой формы, выполнен из коварной вулканической породы, в окружении густых джунглей из гигантских папоротников, кишащих змеями, которые процветают во влажном климате.

Несмотря на эти естественные препятствия, "Пик Большой Собаки" ежегодно привлекает, ищущих острых ощущений, альпинистов.

Восхождение на природную башню особенно опасно из-за скользких мхов, которые охватывают большую часть скалы, не говоря уже о змеях, которые населяют сам пик. Кроме того, из-за обильных осадков на острове, ежегодное количество которых от 4500 до 5000 мм, пик часто окутывает туман, что делает поверхность скользкой как стекло.

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