Водопад Эраван - невероятное чудо Таиланда

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Водопад Эраван - это 7-уровневый водопад и настоящая гордость Таиланда, находящийся в одноименном национальном парке.

Свое название он получил из-за самого верхнего водопада, скала которого похожа на мифического трехголового слона Эраван.

Водопад Эраван находится примерно в часе езды от Канчанабури, города к западу от Бангкока на пути к границе Мьянмы. Изюминка парка - и причина, по которой большинство людей его посещают - это водопады.

Тропа длинной около двух километров проведет вас от первого до седьмого. Вам придется передвигаться по джунглям, пересекая мосты, а иногда и карабкаться по скалам.

У каждого уровня водопада есть свое название:

1 уровень – Лаи Куен Рунг (Lai Kuen Rung), находится на расстоянии 20 метров от начала тропы

2 уровень – Ванг Мача (Wang Macha), 170 метров от начала тропы

3 уровень – Па Нам Ток (Pha Nam Tok), 220 метров от начала тропы

4 уровень – Оке Нанг Пии Суэ (Oke Nang Phee Sue), 520 метров от начала тропы

5 уровень – Буе Мае Лонг (Bue Mae Long), 1120 метров от начала тропы

6 уровень – Донг Прук Са (Dong Pruk Sa), 1420 метров от начала тропы

7 уровень – Пу Па Эраван (Phu Pha Erawan), 1520 метров от начала тропы

Первые два уровня водопада Эраван представляют собой изумительные пороги расположенные на горной ручье, вокруг которых обустроены зоны отдыха. В эти места очень любят приезжать тайцы и устраивать пикники.

Здесь в воде водятся рыбки отъедающие омертвевшую кожу. В салонах красоты такая процедура называется фиш-пилинг и стоит примерно 150 бат за 15 минутный сеанс. А тут совершенно бесплатно! Ощущение от процедуры необычные - одновременно щекотно и немного больно.

На пути к третьему уровню стоит пункт охраны окружающей среды, где вам промаркеруют каждую вашу пластиковую бутылку и попросят оставить залог в 20 бат за каждую, который вам вернут на обратном пути.

На третьем уровне обычно самое большое количество туристов. Многие из них останавливаются здесь из-за сложности подъема выше и ждут своих спутников, которые продолжили свое восхождение. Здесь наиболее удобная и большая купальня, а тенистый лес отлично защищает от палящего солнца.

Четвертый уровень отличается изумительной лазурной водой и двумя торчащими из нее валунами, по которым можно съезжать в воду. Это самое популярное место у детей.

В пятом уровне также можно искупаться, однако он небольшой и не особо привлекательный, поэтому многие просто проходят его мимо.

Шестой уровень водопада покрыт мхом и окружен густыми джунглями, что только его украшает.

Седьмой уровень водопада Эраван вознаградит вас за настойчивость своей красотой и прохладой. Искупаться здесь будет поистине приятно, а возможность постоять под водопадом в небольшой пещере, зарядит вас массой положительной энергии и придаст сил на обратный путь.

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