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Девилз-Тауэр или башня Дьявола

Четверг, 28 Июня 2018 07:45
Девилз-Тауэр или башня Дьявола Фото из открытых источников

Девилз-Тауэр или Башня Дьявола - это национальный природный памятник и уникальное геологическое чудо, погруженное в индейские легенды.

 

Он расположен на северо-востоке штата Вайоминг, США и возвышается на 380 метров над усаженной деревьями долиной реки Бель Форч.

 

Девилз-Тауэр, вместе с окружающим его парком площадью 5,5 км2, был провозглашен первым национальным монументом США президентом Теодором Рузвельтом в 1906 году. Парк покрыт сосновыми лесами и лугами.

 

Во время его посещения вы можете увидеть оленей, луговых собачек, дикобразов, летучих мышей и других диких животных. Также, Башня Дьявола фигурирует в фильмах "Близкие контакты третьей степени" и "Пол".

 

 

 

Есть несколько геологических теорий и предположений о том, как Девилз-Тауэр получил свою уникальную форму, но не одна из них не была на 100% доказана. Дискуссии, как правило, очень серьезны и лишь изредка отклоняются в сторону сверхъестественного (некоторые утверждают, что вершина скалы является площадкой для приземления НЛО), но так как никто не может точно доказать происхождение башни Дьявола, имеется тенденция смешивать легенду с наукой.

 

 

Одна народная легенда гласит, что несколько индейских девочек играли, но были замечены гигантскими медведями. Девочки пытались убежать от медведей и поднялись на вершину камня, где начали усердно молиться. Тогда скала поднялась высоко в небо и девочки были спасены, в то время как медведи оставили следы своих когтей на стенах горы, пытаясь подняться и достать их. Скала продолжила подниматься и девочки смогли перешагнуть с нее на небо и превратились в звезды.

 

 

Легенда о башне Дьявола

 

Каменный столб имеет диаметр 300 метров в основании и 82,5 метра в верхней части, что делает его отличным местом для альпинистов. Ежегодно башню Дьявола посещают 400000 туристов, из которых лишь один процент с целью альпинизма. Против этого выступают индейцы, так как для них скала священна. Поэтому многие альпинисты не занимаются скалолазанием здесь в июне, когда индейцы проводят свои церемонии.

 

 

 

 

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Волкова Алена Опубликовано в Удивительная природа   Теги природа
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