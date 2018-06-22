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Водопад Бигар или еще одна причина посетить Румынию

Пятница, 22 Июня 2018 07:34
Водопад Бигар или еще одна причина посетить Румынию Фото из открытых источников

В заповеднике на юго-западе Румынии, между городами Анина и Решица, находится один из самых любопытных водопадов в мире - Бигар. Хотя он и не впечатляет своим размером или бурными потоками, он отличается от других своей своеобразной формой, напоминающей шляпку гриба или платье принцессы.

 

Эта особенность в сочетании с множеством струек воды стекающих по покрытой мхом скале, а также тот факт, что водопад расположен точно на 45 параллели, будучи на полпути между экватором и Северным полюсом, делают Бигар одним из самых уникальных водопадов в мире.

 

Заповедник Беушница в котором находится водопад Бигар был основан в 1982 году и является охраняемой зоной. Природная территория охватывает 176 гектаров и также входит в Национальный парк Cheile Nerei.

 

Заповедник состоит из холмистой области усеянной источниками, пещерами, ущельями, известковыми оврагами, а также долинами и лугами. Животный мир включает в себя карпатских медведей, рысей, волков, лисиц, а также разнообразные виды птиц и рыб.

 

 

Легенда водопада Бигар

 

Говорят, что когда-то, семья крестьян жила на этом самом месте. Они не могли иметь детей, что причиняло им много страданий и заставило обратиться за советом к цыганской ведьме. Ведьма сказала женщине, что, если она попьет воду из родника весной, то у нее родится девочка, но она никогда не сможет влюбиться, иначе умрет. Все произошло согласно пророчеству: женщина попила из родника и родила девочку, а когда девушка достигла девичества, она влюбилась в парня по имени Бигар. Для того, чтобы предотвратить ее предсказанную смерть и заставить ее забыть о Бигаре, отец девушки запер ее в пещере, а ее крики были услышаны той самой ведьмой. Она подошла к пещере и сказала девушке, что не может сделать её свободной, однако может закончить её страдания и воссоединить с любовником. Таким образом, она превратила ее волосы в водопад, по которому полились её слезы, и ветер принес Бигара к ней, который утонул в её слезах и навсегда объединил их судьбы.

 

 

Как добраться до водопада Бигар

 

 

Водопад расположен между городами Анина и Решица. К нему можно добраться на автомобиле, до стоянки, расположенной на определенном расстоянии - чтобы не беспокоить "принцессу". Посещение водопада Бигар и пещеры стоит € 1.

 

 

 

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Волкова Алена Опубликовано в Удивительная природа   Теги Румыния
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