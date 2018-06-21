Тристан-да-Кунья - самое отдаленное населенное место в мире

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Расположенный в 2161 км от острова Святой Елены и в 2816 км от ближайшего материка мыса Доброй Надежды в ЮАР, вулканический пик острова Тристан-да-Кунья поднимается из океана, увенчанный почти постоянной шапкой белого облака. Остров находится в южной части Атлантического океана и является одним из самых отдаленных населенных мест в мире. Тристан-да-Кунья относится к заморским владениям Великобритании.

Вулкан Квин-Мэри, расположенный на острове, является действующим и уже несколько раз извергался после своего открытия. Его высота составляет около 2100 метров над уровнем моря. В зимние месяцы пик вулкана покрывается снегом.

Остров имеет круглую форму с диаметром около 10 км и общую площадь 78 км², из которых лишь 5 км² в северо-западной части - равнина, где островитяне выращивают картошку. Остальная часть острова имеет горный рельефом с многочисленными оврагами и скалистый берег.

Окружающие воды богаты морепродуктами, обеспечивая Тристан-да-Кунья одним из ее основных источников дохода - раками. Подвергая глубокой заморозке, раков через ЮАР доставляют в США и Японию, где они высоко ценятся.

Другим основным источником дохода острова является продажа почтовых марок, которые собираются многочисленными филателистами и коллекционерами по всему миру.

История

Остров был открыт португальским мореплавателем Триштаном-да-Кунья, когда тот плыл из Бразилии на мыс Доброй Надежды. Тем не менее, из-за бурных вод, он так и не сумел на нем высадиться. Первым поселенцем, который прибыл на остров в 1811 году стал американец - капитан Джонатан Ламберт. К сожалению, он утонул во время рыбалки в 1812 году вместе с 2 другими мужчинами.

В 1815 году Великобритания аннексировала остров и поставила там гарнизон. В конце концов, капрал Уильям Глэсс из Шотландии, который считается основателем настоящего поселения, после того как отслужил на острове, вернулся сюда со своей женой, двумя детьми, двумя компаньонами и мулаткой. Позже сюда прибыли еще несколько мужчин и женщин.

В 1867 году принц Альфред, герцог Эдинбургский и второй сын Виктории, посетил остров во время плаваний по всему миру и дал поселению название Эдинбург семи морей.

В настоящее время на острове проживает около 300 человек и все они являются потомками первых поселенцев. На острове есть всего семь фамилий: Глэсс, Грин, Хаган, Лаварельё, Репетто, Роджерс и Суэйн. В островитянах течет кровь английских моряков из флота Нельсона, американцев, итальянцев, голландцев и мулатов с острова Святой Елены и Южной Африки. Английский язык является родным, хотя и с некоторым диалектом.

В 1961 году из-за резкого извержения вулкана пришлось эвакуировать весь остров. Они были доставлены на остров Святой Елены и в Великобританию. Почти все решили вернуться на остров, когда извержение закончилось.

Жизнь в Тристан-да-Кунья имеет прочные семейные узы и высокие моральные стандарты. За счет маленьких налогов и процветающей экономики, все местные жители хорошо обеспечены.

Несмотря на свою отдаленность, Эдинбург семи морей имеет все современные удобства: водопроводная вода, электричество и канализация. Также здесь есть небольшой, но интересный музей, ремесленный цех, бассейн и радиостанция. Есть местные магазины в старом стиле, а также большой супермаркет.

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