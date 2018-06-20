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Самый высокий вертикальный склон в мире: Гора Тор

Среда, 20 Июня 2018 07:55
Самый высокий вертикальный склон в мире: Гора Тор Фото из открытых источников

Гора Тор, или официально Пик Тор, расположенная в национальном парке Ауйюиттук (Auyuittuq) на острове Баффин, Канада, является гранитным пиком, признанным самым высоким вертикальным склоном в мире.

 

Его высота составляет 1250 метров, а средний угол 105 градусов. Для сравнения, высота Эйфелевой башни составляет 324 метра, Эмпайр Стейт Билдинг - 381 м, Си-Эн Тауэр - 553 м, а Бурдж Халифа - 828 метров.

  

Несмотря на свою удаленность, гора Тор пользуется огромной популярностью у альпинистов. Первыми кто поднялся на гору Тор стала экспедиция во главе с Пэтом Байрдом. Это произошло во времена основания Альпийского Клуба Канады в 1965 году.

 

 

В 2006 году был произведен первый спуск с пика на веревке.

 

 

 

Источник

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Удивительная природа   Теги горы
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