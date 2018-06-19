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Уран у нас под ногами: Природный ядерный реактор в Окло

Вторник, 19 Июня 2018 07:51
Уран у нас под ногами: Природный ядерный реактор в Окло Фото из открытых источников

Многие люди думают, что ядерная энергетика является изобретением человечества, а некоторые даже считают, что она нарушает законы природы. Но ядерная энергетика на самом деле является природным явлением, и жизнь не могла бы существовать без неё.

 

Все потому, что наше Солнце (и любая другая звезда) сама по себе гигантская электростанция, освещая Солнечную систему с помощью процесса, известного как термоядерный синтез.

 

Люди, однако, чтобы генерировать эту силу используют другой процесс, называемый ядерным делением, при котором энергия высвобождается путем расщепления атомов, а не объединяя их, как в процессе сварки. Независимо от того, насколько изобретательным может показаться человечество, этот способ природа также уже использовала. В единственном, но хорошо задокументированном месте, ученые нашли доказательства того, что природные реакторы деления были созданы в трех урановых месторождениях в западной африканской стране Габон.

 

Два миллиарда лет назад, минеральные залежи богатые ураном начали затапливаться грунтовыми водами, вызывая самоподдерживающуюся цепную ядерную реакцию. Рассматривая уровни определенных изотопов ксенона (побочного продукта процесса деления урана) в окружающую породу, ученые определили, что естественная реакция протекала на протяжении нескольких сотен тысяч лет с интервалами около двух с половиной часов.

 

 

Таким образом, природный ядерный реактор в Окло действовал на протяжении сотен тысяч лет, пока большая часть делящегося урана не была исчерпана. В то время как большая часть урана в Окло является не делящемся изотопом U238, необходимо лишь 3% делящегося изотопа U235 для начала цепной реакции. Сегодня процент делящегося урана в месторождениях составляет около 0,7%, что свидетельствует о том, что в течение относительно длительного периода времени в них проходили ядерные процессы. Но именно точная характеристика пород из Окло первой озадачила ученых.

 

 

Низкие уровни U235 впервые были замечены в 1972 году сотрудниками фабрики по обогащению урана Пьерлате во Франции. В ходе рутинного масс-спектрометрического анализа проб из рудника Окло, было обнаружено, что концентрация делящегося изотопа урана отличалась на 0,003 % от ожидаемого значения. Эта, казалось бы, небольшая разница была достаточно существенной, чтобы предупредить власти, которые были обеспокоены тем, что пропавший уран может быть использован для создания ядерного оружия. Но позже, в этом же году, ученые нашли ответ на эту загадку - это был первый природный ядерный реактор в мире.

 

 

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Волкова Алена Опубликовано в Удивительная природа   Теги природа
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