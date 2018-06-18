Невероятный природный парк Ленские столбы в Якутии

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Ленские столбы - это уникальная горная система и одноименный природный парк, расположенный в Хангаласском улусе Якутии в 104 км от города Покровска и 200 километрах от столицы Республики Саха Якутска в России. Система представляет собой вытянутые вертикально скалы, достигающие высоты более 200 метров.

Территория природного парка "Ленские столбы" делится на 4 зоны. Это Ленские столбы расположенные на реке Лена, Синские столбы на реке Синей, Буотамские столбы на реке Буотамы и пески-тукуланы. Парк пользуется большой популярностью у всех любителей экологического туризма.

Ленские столбы представляют собой огромную каменную гряду, расположенную на одном берегу реки и уходящую глубже в тайгу. Этот горный массив, состоящий из нагромождения скал, был образован из древних известняковых пород более 500 миллионов лет назад. За эти годы, под постоянным воздействием ветра и воды, форма скал приняла такой оригинальный вид.

Для местных народов издавна это место вызывало страх и являлось священным. Считалось, что скалы - это бывшие люди, которых за свои грехи навеки превратили в камень сверхъестественные силы. Местные жители, боясь гнева живущих в скалах духов, избегали посещения данного места. Лишь шаманы и старейшины могли подойти к таинственным столбам.

На скалах было обнаружено множество наскальных рисунков и петроглифов. Древние поселенцы чаще всего изображали людей и животных, а также использовали древнетюркское руническое письмо.Для рисунков в основном использовалась желтая минеральная краска.

Учеными было установлено, что когда-то на этом месте находилось мелководное море. В течении миллионов лет на дне моря накапливались останки различных раковинных организмов, что привело к постепенному возникновению суши. Позже, в результате сдвига тектонических плит, местность поднялась на высоту более 200 м. Далее под воздействием карстовых процессов образовались скалы необычной формы. Именно так и родились уникальные Ленские столбы.

Как добраться до парка Ленские столбы

Попасть в природный парк Ленские столбы относительно легко, по сравнению с другими достопримечательностями Республики Саха. До Якутска можно долететь на самолете, а далее садитесь на комфортабельный теплоход и плывете около 5 часов.

Также в Якутске или Покровске можно нанять моторную лодку с проводником. Комфорта будет меньше, однако стоить это будет дешевле и очень понравится любителям активного отдыха.

Для того, чтобы подняться на скалы проложены два маршрута. Первый безопасный, но длинный (минимум полчаса), а второй короткий, рассчитанный на хорошо подготовленных физически туристов (займет 10-15 минут). На вершине вас будет ждать потрясающий вид на русскую природу.

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