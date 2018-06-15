Самое красивое место в Англии

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Спокойная красота этого типично английского пейзажа стоит в противоречии с его зловещей репутацией. Имея высоту 162 метра над уровнем моря, мыс Бичи Хед является самой высокой меловой скалой на южном побережье Великобритании.

Это хорошо известная местная туристическая достопримечательность дополняется удобно расположенной автобусной остановкой, которая обеспечивает легкий доступ к самой высокой точке скалы.

Такое сочетание легкого доступа, большой высоты и физической красоты способствовало образованию темной истории. Среднее число самоубийств в год, совершенных на Бичи Хед достигает 20, что, на сегодняшний день, является самым большим количеством для любого места в Великобритании.

Такой уровень самоубийств побудил власти установить телефонную будку со специальной горячей линией с прямым подключением к центру поддержке о преодолении суицида.

Кроме того, с 2004 года место патрулируется несколько раз в день волонтерами команды Бичи Хед Капелланы (BHCT). Число самоубийств несколько утихло в последнее время, однако, внимание средств массовой информации к этому месту способствует его жуткой популярности.

На менее мрачный ноте, Бичи Хед - это место потрясающей красоты, которое могут оценить посетители не находящиеся под психологическим давлением. В ясный день открывается захватывающий вид на соседние побережья.

Также мыс Бичи Хед славится своими маяками, один из которых был построен еще в 1902 году и до сих пор работает. Плюс ко всему здесь происходило множество морских баталий, в той или иной степени оказавших влияние на ход истории.

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